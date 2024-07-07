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Монтелла: «Турция входит в пятёрку лучших сборных Европы»

сегодня, 10:10
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

После матча 1/4 Евро-2024 с Нидерландами главный тренер Турции Винченцо Монтелла заявил, что их команда входит в пятёрку сильнейших команд Европы:

Поскольку мы были самой молодой командой турнира, мы не могли надеяться на опыт. Мы могли быть лучше в определённых моментах. Нейтральные болельщики испытывали симпатию к нашей команде. Мы должны гордиться собой. Могли добиться большего, но таков футбол. Думаю, мы входим в пятёрку лучших сборных Европы.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:07
А мне очень понравилась Турция. К своей традиционной техничности, команда добавила организованность, порядок и системность в игре. С каждой игрой на турнире, команда прибавляла и показывала тренерскую игру, тренерскую руку. Лучшим матчем, конечно стал против Австрии, хотя, и не без доли везения для турок... Однако уже сейчас, можно сказать, что команда играет в разноплановый, интересный футбол. Но, при всем этом хотелось бы пожелать турецкой сборной- играть более широко, не зацикливаться- на одном, определенном участке поля. Думаю, у этой сборной- неплохое футбольное будущее. Монтелла сумел объединить в одной команде- и турецкую техничность, и итальянскую организованность.

Удачи- турецкому футболу!!!
s4652e7guqv4
s4652e7guqv4
сегодня в 11:59
Они итак прыгнули выше своей головы
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:43
Думаю Монтелла станет следующем тренером сборной Италии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:42
В пятерку вряд ли но в 20 ку они входят
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:41, ред.
То что Турция не смогла ничего противопоставить сборным из первой 10-ки - проиграв и Португалии и Нидерландам заставляет усомнится в словах Монтеллы...

Думаю он так пошутил...
aufr444fkvdj
aufr444fkvdj
сегодня в 11:24
Для Турции это большой успех?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:18
В пятёрку это сильно сказано но думаю не ниже восьмого
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:55
На счет 5-ки лучших спорно, но турки молодцы в любом случае, самая молодая и перспективная сборная.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:43
По данному турниру получается,что в восьмёрку(пятое-восьмое,а ранжирование внутри этой компании неудачников ещё не додумались проводить).Остальное недоказуемо,а рейтинги давно приобрели,зачастую,характер горячечного бреда.
Может,этой четвёрке дополнительно турнир провести,чтобы спора не было? А национальные сезоны перенести "на попозже"...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:32
Рейтинг УЕФА...

1. Франция
2. Англия
3. Бельгия
4. Нидерланды
5. Португалия
6. Испания
7. Италия
8. Хорватия
9. Германия
10. Швейцария
............................
18. Турция

Допустим Турция сильнее Хорватии, Италии, Бельгии...
Но ещё троих надо "выбросить"
Кого?
Мечты про "пятёрку" Монтелла пусть расскажет в турецкой кофейне Моуриньо...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:19, ред.
а Галатасарай и Фенербахче - в пятерку лучших в Европе? ))
Монтелла хорош.
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