Монтелла: «Турция входит в пятёрку лучших сборных Европы»

После матча 1/4 Евро-2024 с Нидерландами главный тренер Турции заявил, что их команда входит в пятёрку сильнейших команд Европы:

Поскольку мы были самой молодой командой турнира, мы не могли надеяться на опыт. Мы могли быть лучше в определённых моментах. Нейтральные болельщики испытывали симпатию к нашей команде. Мы должны гордиться собой. Могли добиться большего, но таков футбол. Думаю, мы входим в пятёрку лучших сборных Европы.