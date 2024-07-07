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Эндрик о вылете Бразилии с Кубка Америки: «Надеемся, нас поддержат»

сегодня, 09:31
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Бразилии Эндрик высказался о вылете своей национальной сборной от Уругвая по серии пенальти (2:4) в матче 1/4 Кубка Америки 2024:

Мы хотим поднять Бразилию на вершину, продолжим работать в матчах отбора на чемпионат мира 2026. Знаем, что сейчас трудный момент. Надеемся, все бразильцы нас поддержат.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:45
Сдулся Эндрик?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:18
уругвайцы, как мужчины. немногословно, а местами и властно, вышли в полуфинал.
фигляры в домой за поддержку.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 11:08
Бразилия стала обычной в футбольном плане страной, потому что опирается на чужие для нее традиции в тактике и воспитании игроков. Хочет приглашать иностранных тренеров - для Бразилии это все равно, что немцам приглашать в Мерседес и БМВ китайцев управлять предприятием, из-за его неконкурентоспособности. Россия во всем стала такой же третьесортной страной, в которой только и слышится "нужны дороги как в Зимбабве, нужен народ как в Гонолулу, нужны законы как в Гондурасе". Не понимая, что нужно ограждать Россию от шариковых, думающих подобным образом, людей лающих по причине отсутствия личности и разума.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:51
Ды поддержат, не переживай, ведь в бразилии любят футбол и свою сборную. Игроков много и все высокие профессионалы, но у них нет какой то сплоченности времен Роналдо и Р.Карлоса.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:44
Вообще, пора перестать считать топами футболистов только по выступлениям за клуб. Например, Винисиус и Родриго в Реале блещут, а в сборной просто нули. Вообще, в Реале все блещут, это такой клуб. Игроки уходят и приходят, а результаты не меняются. Поэтому Мбаппе туда перешел, хочет за счет Реала выиграть всё и у него это получится.

Что касается Бразилии, изначально не верил, что у них что-то получится на КА. Конечно, у них были распиаренные игроки вроде Эндрика, Винисиуса, Родриго, но сейчас Бразилия может пролететь мимо ЧМ. Там до зоны вылета всего 2 очка, хотя 7 сборных из ЮА выходят на ЧМ. Это позор. Зря, конечно, накинулись на Роналдиньо. Он сказал горькую правду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:17
бразильцы играли 20 минут в большинстве.
и за это время не было ни одной толковой атаки и удара по воротам.
Винисиус бегает как курица без головы, пока не получил желтую и подставил команду....кто то видел Родриго?
защита селесао это сущий ад , столько ошибок под давлением совершают.
они еще верят, что на ЧМ 2026 будут хотя бы в полуфинале?
без чувства победителя такие турниры не выигрывают.
из 4 матчей только одна победа. и эта Бразилия?
отмучились звезды, теперь их надо поддержать.
скоро и Доривал начнет оправдываться и говорить о плохом судействе
о том, что в основное время не проиграли никому, а еще сетка
в пользу Аргентины и бла бла бла карнавал...
бразильский футбол больше мертв, чем жив. да, надо поддержать.
селесао сейчас нужно думать, как попасть на ЧМ.
да хоть по конспектам Саутгейта)))
и кто то еще говорить что на Копа Америка Бразилия выигрывает каждый матч
и здесь нет конкуренции?
Чили, Мексика и США вовсе не вышли из группы.
теперь и Бразилия не смогла выйти в полуфинал.
печально видеть закат в прошлом сильнейшей сборной мира.
п.с.
Эндрик сейчас не вписывается в игру взрослых.
Но Пересе важно выиграть тендеры на строительство в Бразилии.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:36
Очередной болтун.. Иди тренируйся.. 🤣
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:32
Ага уже скидываются на психотерапевтов....)
Гость
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