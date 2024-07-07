Эндрик о вылете Бразилии с Кубка Америки: «Надеемся, нас поддержат»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик высказался о вылете своей национальной сборной от Уругвая по серии пенальти (2:4) в матче 1/4 Кубка Америки 2024:
Мы хотим поднять Бразилию на вершину, продолжим работать в матчах отбора на чемпионат мира 2026. Знаем, что сейчас трудный момент. Надеемся, все бразильцы нас поддержат.
и за это время не было ни одной толковой атаки и удара по воротам.
Винисиус бегает как курица без головы, пока не получил желтую и подставил команду....кто то видел Родриго?
защита селесао это сущий ад , столько ошибок под давлением совершают.
они еще верят, что на ЧМ 2026 будут хотя бы в полуфинале?
без чувства победителя такие турниры не выигрывают.
из 4 матчей только одна победа. и эта Бразилия?
отмучились звезды, теперь их надо поддержать.
скоро и Доривал начнет оправдываться и говорить о плохом судействе
о том, что в основное время не проиграли никому, а еще сетка
в пользу Аргентины и бла бла бла карнавал...
бразильский футбол больше мертв, чем жив. да, надо поддержать.
селесао сейчас нужно думать, как попасть на ЧМ.
да хоть по конспектам Саутгейта)))
и кто то еще говорить что на Копа Америка Бразилия выигрывает каждый матч
и здесь нет конкуренции?
Чили, Мексика и США вовсе не вышли из группы.
теперь и Бразилия не смогла выйти в полуфинал.
печально видеть закат в прошлом сильнейшей сборной мира.
п.с.
Эндрик сейчас не вписывается в игру взрослых.
Но Пересе важно выиграть тендеры на строительство в Бразилии.
и за это время не было ни одной толковой атаки и удара по воротам.
Винисиус бегает как курица без головы, пока не получил желтую и подставил команду....кто то видел Родриго?
защита селесао это сущий ад , столько ошибок под давлением совершают.
они еще верят, что на ЧМ 2026 будут хотя бы в полуфинале?
без чувства победителя такие турниры не выигрывают.
из 4 матчей только одна победа. и эта Бразилия?
отмучились звезды, теперь их надо поддержать.
скоро и Доривал начнет оправдываться и говорить о плохом судействе
о том, что в основное время не проиграли никому, а еще сетка
в пользу Аргентины и бла бла бла карнавал...
бразильский футбол больше мертв, чем жив. да, надо поддержать.
селесао сейчас нужно думать, как попасть на ЧМ.
да хоть по конспектам Саутгейта)))
и кто то еще говорить что на Копа Америка Бразилия выигрывает каждый матч
и здесь нет конкуренции?
Чили, Мексика и США вовсе не вышли из группы.
теперь и Бразилия не смогла выйти в полуфинал.
печально видеть закат в прошлом сильнейшей сборной мира.
п.с.
Эндрик сейчас не вписывается в игру взрослых.
Но Пересе важно выиграть тендеры на строительство в Бразилии.