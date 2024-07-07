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Сёмин: «Соскучился по тренерской карьере»

сегодня, 20:34

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской работы.

Соскучился ли я по тренерской карьере? Да, соскучился. Но не знаю, буду ли продолжать ее. Жизнь покажет.

Сёмину в мае исполнилось 77 лет.

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Сёмин Юрий
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:45
Палыч соскучился :? Не переживай - это скоро пройдет.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 21:41
Ну вкус победы непередаваем, это наркотик для многих, так что желание понятно)
Hoahin
Hoahin
сегодня в 21:14
Дед, тебе 77 лет уже, какая карьера. Отдыхай!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:54
Какая "тренерская работа"? В глубокой и безальтернативной отставке.Просто это тоска по молодости.
Гость
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