Сёмин: «Соскучился по тренерской карьере»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской работы.
Соскучился ли я по тренерской карьере? Да, соскучился. Но не знаю, буду ли продолжать ее. Жизнь покажет.
Сёмину в мае исполнилось 77 лет.
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской работы.
Соскучился ли я по тренерской карьере? Да, соскучился. Но не знаю, буду ли продолжать ее. Жизнь покажет.
Сёмину в мае исполнилось 77 лет.
https://youtu.be/Om6aN8wKKIg?si=mcx7Cfwmr_y8MBA-&t=2708