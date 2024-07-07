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Сборная России обыграла команду Беларуси в матче легенд

сегодня, 18:22

Сборная России переиграла команду Беларуси в матче легенд, поединок был приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

У номинальных хозяев поля забил Станислав Драгун. Ответный гол отправил в сетку ворот Андрей Каряка.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты команды России (5:4).

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 20:19
Пожалуй там интересны не игроки , а тренеры.. Тренеры моей молодости.. 🙂
Capral
Capral ответ Крутой камерунец (раскрыть)
сегодня в 19:35
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:34
Пименов судя по нему теперь скорее легенда бургер кинга и пива балтики!)))
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:16
Драгун и Каряка- легенды. Я в шоке. Это всё выдумки Генича и компашки. А недавно, даже Пименова назвали легендой Динамо. Впрочем, такого Динамо как сейчас- очень может быть...
Легенды- это сборная СССР по хоккею, В.В.Тихонова!!! Это олимпийская команда-88!!! Я уже не говорю про сборные СССР Л.И.Яшина!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:11, ред.
Да такие матчи не для нас , а для самих "легент". Попинают мячик на поле , потом всей гурьбой в ресторанчик и ностальгия по былым годам...)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:57
Наши легенды пробили пенальти чуток "легендарнее" , чем белорусы...)
82tp775nw2ae
82tp775nw2ae
сегодня в 18:55
По матчам легенд и ветеранов мы уверенно чемпионы
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:54
Кто-то смотрел вообще это? Мне кажется, никому такие матчи не интересны. "легенды" уже не те, это вам не хоккей, где подобные матчи звезд реально интересны публике
Гость
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