Сборная России обыграла команду Беларуси в матче легенд

Сборная России переиграла команду Беларуси в матче легенд, поединок был приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.
У номинальных хозяев поля забил Станислав Драгун. Ответный гол отправил в сетку ворот Андрей Каряка.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты команды России (5:4).
Легенды- это сборная СССР по хоккею, В.В.Тихонова!!! Это олимпийская команда-88!!! Я уже не говорю про сборные СССР Л.И.Яшина!!!!!!!
Легенды- это сборная СССР по хоккею, В.В.Тихонова!!! Это олимпийская команда-88!!! Я уже не говорю про сборные СССР Л.И.Яшина!!!!!!!