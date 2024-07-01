Де Брюйне ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о возможном завершении карьеры в сборной Бельгии. Национальная команда ранее проиграла Франции в 1/8 финала и покинула турнир.
Ещё не время давать ответ. Дайте мне осознать это поражение.
Это был очень долгий сезон, мне нужно отдохнуть. После лета я приму решение.
К сожалению, еще не скоро увидим крепкое поколение, навязывающее одну из лучших игр в мире.
КДБ сделал многое и невозможное, но увы, с сборной ничего не получилось.
К сожалению, еще не скоро увидим крепкое поколение, навязывающее одну из лучших игр в мире.
КДБ сделал многое и невозможное, но увы, с сборной ничего не получилось.