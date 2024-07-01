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Де Брюйне ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной

вчера, 22:16

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о возможном завершении карьеры в сборной Бельгии. Национальная команда ранее проиграла Франции в 1/8 финала и покинула турнир.

Ещё не время давать ответ. Дайте мне осознать это поражение.

Это был очень долгий сезон, мне нужно отдохнуть. После лета я приму решение.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:45
Еще молодой бросать сборную,можно и поиграть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:25
Это матч поставил восклицательный знак над фактом, что эта Бельгия изжила себя.
К сожалению, еще не скоро увидим крепкое поколение, навязывающее одну из лучших игр в мире.
КДБ сделал многое и невозможное, но увы, с сборной ничего не получилось.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:37
КДБ если завершит карьеру, то в сборной, он давно перегоревший на матчах там, за клуб Ман.Сити или к Арабам попылит соберёт на старость безбедную
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