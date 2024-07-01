Де Брюйне ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о возможном завершении карьеры в сборной Бельгии. Национальная команда ранее проиграла Франции в 1/8 финала и покинула турнир.

Ещё не время давать ответ. Дайте мне осознать это поражение.

Это был очень долгий сезон, мне нужно отдохнуть. После лета я приму решение.