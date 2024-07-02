В прямом эфире BBC исковеркали имя и фамилию Роналду

Британская вещательная компания BBC во время матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года между Португалией и Словенией изменила имя и фамилию нападающего Криштиану Роналду, назвав футболиста «Misstiano Penaldo».
Инцидент произошёл после того, как форвард не забил пенальти в дополнительное время. Произошедшее вызвало возмущение у футбольной общественности.
Сам Роналду сильно расстроился после незабитого одиннадцатиметрового и заплакал.
но в эфире такие трюки не уместны !
но в эфире такие трюки не уместны !
пусть смотрят в зеркало.
пусть смотрят в зеркало.