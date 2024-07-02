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сегодня, 09:49

Британская вещательная компания BBC во время матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года между Португалией и Словенией изменила имя и фамилию нападающего , назвав футболиста «Misstiano Penaldo».

Инцидент произошёл после того, как форвард не забил пенальти в дополнительное время. Произошедшее вызвало возмущение у футбольной общественности.

Сам Роналду сильно расстроился после незабитого одиннадцатиметрового и заплакал.