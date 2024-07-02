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В прямом эфире BBC исковеркали имя и фамилию Роналду

сегодня, 09:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

Британская вещательная компания BBC во время матча 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года между Португалией и Словенией изменила имя и фамилию нападающего Криштиану Роналду, назвав футболиста «Misstiano Penaldo».

Инцидент произошёл после того, как форвард не забил пенальти в дополнительное время. Произошедшее вызвало возмущение у футбольной общественности.

Сам Роналду сильно расстроился после незабитого одиннадцатиметрового и заплакал.

В прямом эфире BBC исковеркали имя и фамилию Роналду

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:30
Надо проще писать "дырявый" и не перепутаешь и всем всё понятно о ком речь.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:31
Уже даже телевизионщики в открытую высмеивают Роналду. Вот до чего докатился некогда великий игрок! Все-таки заканчивать надо вовремя, чтобы не стать мировым посмешищем.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:09
Старого 30на давно надо было выгонять из сборной, он только мешается на поле, из за него все проблемы в команде.
112910415
112910415
сегодня в 11:02
я точно не поклонник Криштиану ...
но в эфире такие трюки не уместны !
f7qakjxsr4rw
f7qakjxsr4rw
сегодня в 11:00
Заслужил, раз не смог забить с пенальти.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:47
Ну а в чём они неправы?.. 🤔.. Авейру надо меньше болтать и почаще смотреть в свой паспорт.. У чела ноги заплетаются, а он не о команде думает - а о своих "рекордах".. Португалов всегда называли европейскими бразильцами.. В результате, имея в своём составе креативных футболистов, они вместо бразильского креатива занимаются одними навесами и прострелами на одного чела.. Куда уж теперь им до кудесников мяча.. ☝️😀..
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:41
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:38, ред.
сколько раз англичане проигрывали важные матчи и финалы в серии пенальти?
пусть смотрят в зеркало.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 10:11
Конечно, для СМИ мирового уровня подобное недопустимо, но, в целом, это показательный момент, что над Роналду смеются. Сейчас он просто объект насмешек. Причем он сам дает повод для насмешек.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:10
Кто пустил алкашей в монтажорку?)...
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