Бельгийская федерация извинилась за песню про Мбаппе

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вчера, 23:56

Королевская бельгийская футбольная ассоциация принесла извинения за шутку про нападающего сборной Франции .

Ранее она опубликовала видео, в котором полузащитник вместе с бельгийским комиком Пабло Андресом поёт песню о французском форварде. Во время неё юморист спросил: «Кто ударит Мбаппе по голени?» В ответ хавбек произнёс: «Онана, Амаду Онана!».

После негативной реакции бельгийская федерация удалила ролик из всех своих аккаунтов в социальных сетях и принесла извинения. Перед началом предматчевой пресс-конференции пресс-атташе сборной Бельгии Стефан ван Лок сказал следующее: