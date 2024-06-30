Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Евро-2024

Бельгийская федерация извинилась за песню про Мбаппе

вчера, 23:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия19:00 Не начался

Королевская бельгийская футбольная ассоциация принесла извинения за шутку про нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее она опубликовала видео, в котором полузащитник Амаду Онана вместе с бельгийским комиком Пабло Андресом поёт песню о французском форварде. Во время неё юморист спросил: «Кто ударит Мбаппе по голени?» В ответ хавбек произнёс: «Онана, Амаду Онана!».

После негативной реакции бельгийская федерация удалила ролик из всех своих аккаунтов в социальных сетях и принесла извинения. Перед началом предматчевой пресс-конференции пресс-атташе сборной Бельгии Стефан ван Лок сказал следующее:

У нас не было намерения нападать на кого-либо. Мы давно работаем с комиком Пабло Андресом, это видео тоже должно было быть смешным.

Но мы неправильно оценили это и удалили видео. Хотели бы извиниться перед всеми, кого могли обидеть. Для нас на этом вопрос исчерпан.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Даку объяснил оскорбительную кричалку после матча с Хорватией
Вчера, 13:48
Тренер сборной Парагвая недоволен поведением и игрой Винисиуса
29 июня
Дешам обвинил Жиру в неспособности усилить команду
27 июня
Официально«Рубин» выпустил официальное заявление по ситуации с Даку на Евро-2024
21 июня
В Албанской федерации футбола отреагировали на инцидент с участием Даку
21 июня
Форвард «Рубина» Даку извинился за своё поведение после матча с Хорватией
21 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:41
Завтра Килиан посмеется ... Бельгия как раз подходит
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Мягко говоря - довольно специфический юмор....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 