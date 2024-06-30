Бельгийская федерация извинилась за песню про Мбаппе

Королевская бельгийская футбольная ассоциация принесла извинения за шутку про нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
Ранее она опубликовала видео, в котором полузащитник Амаду Онана вместе с бельгийским комиком Пабло Андресом поёт песню о французском форварде. Во время неё юморист спросил: «Кто ударит Мбаппе по голени?» В ответ хавбек произнёс: «Онана, Амаду Онана!».
После негативной реакции бельгийская федерация удалила ролик из всех своих аккаунтов в социальных сетях и принесла извинения. Перед началом предматчевой пресс-конференции пресс-атташе сборной Бельгии Стефан ван Лок сказал следующее:
У нас не было намерения нападать на кого-либо. Мы давно работаем с комиком Пабло Андресом, это видео тоже должно было быть смешным.
Но мы неправильно оценили это и удалили видео. Хотели бы извиниться перед всеми, кого могли обидеть. Для нас на этом вопрос исчерпан.