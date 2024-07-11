Беллингему могут сделать операцию на плече

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после Евро-2024, если так решит клуб.
Англичанина уже 2 месяца беспокоит дискомфорт. Хавбек играет на обезболивающих.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после Евро-2024, если так решит клуб.
Англичанина уже 2 месяца беспокоит дискомфорт. Хавбек играет на обезболивающих.
Судьба такая у футболистов- терпеть, но играть.
ЗДОРОВЬЯ тебе, Беллингем- ты нужен, своей сборной!!!!!!!
Судьба такая у футболистов- терпеть, но играть.
ЗДОРОВЬЯ тебе, Беллингем- ты нужен, своей сборной!!!!!!!
всю вину аккуратно переложили на проблемы с здоровьем.
а сами футболисты совсем не виноваты, просто молодцы.
то Мбаппе с проблемы с спиной, пяткой и носом.
у Джуда значит, плечо.
у Вини наверно, несварение дриблинга.
надо как то гасит неблагоприятные незрячие игры мадридских звезд на Евро и Копа Америки....иначе они показали бы себя о-го-го.
список ЗМ не должен пострадать.
как же измельчали футболисты.
всю вину аккуратно переложили на проблемы с здоровьем.
а сами футболисты совсем не виноваты, просто молодцы.
то Мбаппе с проблемы с спиной, пяткой и носом.
у Джуда значит, плечо.
у Вини наверно, несварение дриблинга.
надо как то гасит неблагоприятные незрячие игры мадридских звезд на Евро и Копа Америки....иначе они показали бы себя о-го-го.
список ЗМ не должен пострадать.
как же измельчали футболисты.