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Беллингему могут сделать операцию на плече

сегодня, 16:16

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после Евро-2024, если так решит клуб.

Англичанина уже 2 месяца беспокоит дискомфорт. Хавбек играет на обезболивающих.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 16:45
Крутая бабенка выйдет!))
Capral
Capral
сегодня в 16:43
О.Блохин, в финале КК-75 играл на уколах, а перед финалом- ему наложили 12 швов.
Судьба такая у футболистов- терпеть, но играть.
ЗДОРОВЬЯ тебе, Беллингем- ты нужен, своей сборной!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:42
Сделайте ему операцию по смене пола
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:32
хм....имиджмейкеры отрабатывают свои деньги.
всю вину аккуратно переложили на проблемы с здоровьем.
а сами футболисты совсем не виноваты, просто молодцы.
то Мбаппе с проблемы с спиной, пяткой и носом.
у Джуда значит, плечо.
у Вини наверно, несварение дриблинга.
надо как то гасит неблагоприятные незрячие игры мадридских звезд на Евро и Копа Америки....иначе они показали бы себя о-го-го.
список ЗМ не должен пострадать.
как же измельчали футболисты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:18
Осталось финал выиграть, и можно на операцию...
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