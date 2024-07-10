Охранник поскользнулся и ударил Морату в колено. Игрок хромал после эпизода

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сегодня, 11:31

Сборная Испании обыграла команду Франции (2:1) и вышла в финал Евро-2024.

Нападающий после финального свистка вместе с командой стал праздновать этот успех. Немного позже один из фанатов прорвался на поле и побежал по направлению к футболистам, снимая себя при этом на телефон. Охранник попытался поймать нарушителя, но поскользнулся и упал, случайно ударив Морату в правое колено. Игрок схватился за поврежденное место и захромал.

В финале турнира Испания сыграет с победителем встречи Нидерландов и Англии.