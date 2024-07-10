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Охранник поскользнулся и ударил Морату в колено. Игрок хромал после эпизода

сегодня, 11:31

Сборная Испании обыграла команду Франции (2:1) и вышла в финал Евро-2024.

Нападающий Альваро Мората после финального свистка вместе с командой стал праздновать этот успех. Немного позже один из фанатов прорвался на поле и побежал по направлению к футболистам, снимая себя при этом на телефон. Охранник попытался поймать нарушителя, но поскользнулся и упал, случайно ударив Морату в правое колено. Игрок схватился за поврежденное место и захромал.

В финале турнира Испания сыграет с победителем встречи Нидерландов и Англии.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:38
Охранник истиный фанат, отомстил испанцам за свою сборную.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 14:35
Хорошо, что не по носу.. Хе.. 🤭
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:16, ред.
Не , он поклонник оранжевых , хотел вывести соперника перед финалом.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:07
Охранник был заядлый болельщик Челси, видимо
k2jejek9wzp4
k2jejek9wzp4
сегодня в 12:43
Вывел Морату со строя перед финалом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 12:37
Ваш комментарий - самый лучший под этой информацией. Глубокий, аналитический, всеобъёмлющий. От меня вам два лайка.
enxt3psw3qae
enxt3psw3qae
сегодня в 12:37
Это пример плохой работы охраны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
Селфи чувак хотел сделать со всей сборной. А охранники не понимают нифига...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 12:19
Что-то охранники и стюарды не справляются со своей работой на этом Евро. Постоянно кто-то выскакивает на поле.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
Диверсионный акт, не иначе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:09
Охранникам аккуратнее надо работать.
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