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Причины неудач Мбаппе на Евро — травмы, ситуация с ПСЖ и политика Франции

сегодня, 14:47

На неудачное выступление нападающего Килиана Мбаппе на Евро-2024 повлияли несколько факторов. Основными из них являются травмы носа, спины и колена, конфликт с ПСЖ и политическая ситуация во Франции.

За 4 матча на турнире футболист забил один гол с пенальти.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 16:33, ред.
Мбаппе уже прошел свой пик карьеры игрока
УЕСКА
УЕСКА ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 16:23
Евро он не выигрывал так что оно ему точно интересно. Просто травмы мешают разыграться. Видно как ему некомфортно играть в маске.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:11
Мбаппе и так выиграл трофеи со сборной ему Евро неинтересен
Capral
Capral ответ STVA 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:10
Приветствую!!!
Ах вот как?! Я не знал. Так он оказывается еще заполитизированный?! Терпеть не могу, когда футболисты в политику влазят!!! Помню, однажды, в 1978г., от киевского Динамо, на Съезд КПСС был делегирован В.Бессонов. У меня даже фотка есть из Футбол-Хоккея. Но там был особый случай, время такое, когда надо было!!! Партия сказала- народ ответил!!! Но в случае с Мбаппе, кого рожна, он туда полез?!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:07
Плохому Черепахину танцору...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 15:43
еще клопы завелись в парижской квартире черепахи...
прикол еще в том, что клопы как раз домоседы, им необходимо жить рядом с жертвой-кормилицей...
Мбаппе жертва
ac23cyqyfg2b
ac23cyqyfg2b
сегодня в 15:36
У него сложное сейчас время
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 15:29
Или крысы- на улицах Парижа))).
Elliada_
Elliada_
сегодня в 15:19
Ситуация с ПСЖ? За бабло переживает, что не может сосредоточиться на Евро
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:08
Этот чемпионат вполне можно охарактеризовать,как тотальное падение звёзд европейского футбола.Кто из действующих первого ряда подтвердил свой класс???
Capral
Capral
сегодня в 15:02, ред.
И что, если вся команда не показывает должной игры- значит виновата политика страны? Но Франция и на прошлом ЧМ, ничего особенного не показала, когда еще ничего страшного в стране не происходило. Да и сейчас тоже никакой катастрофы нет. Не дай БОГ- в*йны в стране нет, никого не убивают, обычная жизнь. Ну тогда и Германия тоже пострадала из-за политики страны, здесь тоже стало хуже прежнего.

Глупости всё это, тем более Мбаппе уже игрок Реала, а значит другие обязанности, требования и жизнь другая, другая страна.

Периоды определенного спада случаются у всех. А вот травма носа может некоторым образом мешать полноценно готовиться и играть, инстинкт самосохранения еще никто не отменял.
px4gty8g9y89
px4gty8g9y89
сегодня в 14:59
Ну вот вам и Камерунский Эму,-плохому танцору всегда то-то мешает,и это чучело приобрёл Реал,ох натерпитесь вы с ним ,а Пересу -поделом!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:52
Я так и понял - во всём виноват Макрон))
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