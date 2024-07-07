Причины неудач Мбаппе на Евро — травмы, ситуация с ПСЖ и политика Франции

На неудачное выступление нападающего Килиана Мбаппе на Евро-2024 повлияли несколько факторов. Основными из них являются травмы носа, спины и колена, конфликт с ПСЖ и политическая ситуация во Франции.
За 4 матча на турнире футболист забил один гол с пенальти.
Глупости всё это, тем более Мбаппе уже игрок Реала, а значит другие обязанности, требования и жизнь другая, другая страна.
Периоды определенного спада случаются у всех. А вот травма носа может некоторым образом мешать полноценно готовиться и играть, инстинкт самосохранения еще никто не отменял.
Глупости всё это, тем более Мбаппе уже игрок Реала, а значит другие обязанности, требования и жизнь другая, другая страна.
Периоды определенного спада случаются у всех. А вот травма носа может некоторым образом мешать полноценно готовиться и играть, инстинкт самосохранения еще никто не отменял.