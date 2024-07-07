Причины неудач Мбаппе на Евро — травмы, ситуация с ПСЖ и политика Франции

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сегодня, 14:47

На неудачное выступление нападающего на Евро-2024 повлияли несколько факторов. Основными из них являются травмы носа, спины и колена, конфликт с ПСЖ и политическая ситуация во Франции.

За 4 матча на турнире футболист забил один гол с пенальти.