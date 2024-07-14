Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тренер «Зенита»: «Проблем не было. Мне и Семаку Клаудиньо пожал руки»

вчера, 16:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра высказался о возможном уходе из клуба атакующего полузащитника Клаудиньо, а также прокомментировал момент из матча за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2), когда хавбек не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку, покидая поле после замены.

Конфликт Семака и Клаудиньо? Нет, никаких проблем не было. Как мне, так и Богданычу он пожал руки. Понятно, что он не хотел, чтобы его заменили, но здесь никакой проблемы нет. Это игровая ситуация. Мы считали, что он подустал, поэтому сделали замену.

Остаётся ли он в команде? Пока непонятно. Вокруг нас очень много слухов и разговоров. Это бывает каждый сезон [с Клаудиньо]. В прошлом сезоне даже больше, чем сейчас, но он остался в команде. Поэтому насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан. Подобное происходит не первый год. Если потеряем Клаудиньо или других игроков, достаточно качественно заменим наших футболистов и продолжим бороться за самые высокие места.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор ЦСКА: «По кандидатуре Миранчука мы переговоров не вели»
Вчера, 15:39
В «Локомотиве» подтвердили интерес к Маркиньосу из «Ференцвароша»
Вчера, 11:39
Семак оценил слухи о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»
13 июля
В «Химках» рассказали о трансферных целях клуба
13 июля
Агент Клаудиньо: «Он — игрок „Зенита“!»
13 июля
Помазун может перейти в клубы из Франции, Бельгии или Швейцарии
13 июля
Сортировать
Все комментарии
4bv5uft632js
4bv5uft632js ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:35
Высокомерные бразильцы да и вообще латинос Семака не во что не ставят. Он для них просто учитель физкультуры. В основном руководят командой Тимощук и бразилец Оливейра(не считая Медведева и папы Газпрома)
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 20:50
Отмахивался он. Четко камера зафиксировала. Правда не сопротивлялся когда сам Семак его за руку поймал.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:59
Приветствую!Дык и я о том! По идее бразильца можно отдавать!Максим его заменит на раз думаю!
y58dsk988ea9
y58dsk988ea9
вчера в 18:36
Клаудиньо скоро уедет и это будет хорошо для Зенита.
e6u7qf7yfjwy
e6u7qf7yfjwy ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:33
Откуда вы это можете знать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:07
"Пожал руки обоим" ? Все , значит теперь оба тренера не будут мыть правую руку до Нового года. " Звезд" снизошла и пожала руку.!!!
112910415
112910415
вчера в 17:36
похоже, расстанутся
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:35
Семак для бразильца не авторитет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:20
Клаудиньо показал кто в доме сидит во главе стола!)
nubom
nubom
вчера в 17:18
А по-моему, оно просто протянуло руку для облобызания...
lotsman
lotsman
вчера в 17:08
Лучше бы его определили куда нибудь. Меньше проблем и разговоров, связанных с ним, стало бы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:04
Очень толково рассуждает. Незаменимых игроков не бывает, тут главное только не продешевить с продажей. Бразильские клубы любят прикинуться нищими и сбить цену...
shlomo
shlomo ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:54
Добра! ... и правда чё переживать. Набрали на три команды игроков можно и повыпендриваться....
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:49
Если потеряем Клаудиньо или других игроков, достаточно качественно заменим наших футболистов и продолжим бороться за самые высокие места
Они и не переживают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 