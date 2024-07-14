Тренер «Зенита»: «Проблем не было. Мне и Семаку Клаудиньо пожал руки»

Помощник главного тренера «Зенита» высказался о возможном уходе из клуба атакующего полузащитника , а также прокомментировал момент из матча за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2), когда хавбек не пожал руку главному тренеру , покидая поле после замены.

Конфликт Семака и Клаудиньо? Нет, никаких проблем не было. Как мне, так и Богданычу он пожал руки. Понятно, что он не хотел, чтобы его заменили, но здесь никакой проблемы нет. Это игровая ситуация. Мы считали, что он подустал, поэтому сделали замену.

Остаётся ли он в команде? Пока непонятно. Вокруг нас очень много слухов и разговоров. Это бывает каждый сезон [с Клаудиньо]. В прошлом сезоне даже больше, чем сейчас, но он остался в команде. Поэтому насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан. Подобное происходит не первый год. Если потеряем Клаудиньо или других игроков, достаточно качественно заменим наших футболистов и продолжим бороться за самые высокие места.