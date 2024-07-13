Семак оценил слухи о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» дал комментарий касательно возможного ухода полузащитника из команды.

Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом «Зенита». Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и «Зенит» всегда открыт к предложениям. Но на сегодняшний день по Клаудиньо нет никакой конкретики, как и по другим игрокам, к которым проявляют интерес.

Хочу ли я, чтобы он остался? Я хочу, чтобы у нас играли те футболисты, которые хотят играть в «Зените». Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы всегда готовы отпустить любого футболиста.

Хочет ли Клаудиньо играть в «Зените»? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчет того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьей, но он всегда выкладывается и играет так, как может.