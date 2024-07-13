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Семак оценил слухи о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

вчера, 22:20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно возможного ухода полузащитника Клаудиньо из команды.

Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом «Зенита». Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и «Зенит» всегда открыт к предложениям. Но на сегодняшний день по Клаудиньо нет никакой конкретики, как и по другим игрокам, к которым проявляют интерес.

Хочу ли я, чтобы он остался? Я хочу, чтобы у нас играли те футболисты, которые хотят играть в «Зените». Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы всегда готовы отпустить любого футболиста.

Хочет ли Клаудиньо играть в «Зените»? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчет того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьей, но он всегда выкладывается и играет так, как может.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 23:47
Мы готовы отпустить, кто мы? Семак ничего не решает.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:22
Продавать его Зениту надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:06
Семак мог бы сказать коротко. От таких денег не уходят. И все.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:58
Останется Клаудиньо в Зените или нет - увидим. Но , точно можно сказать, что "дыма без огня не бывает" и некий конфликт всё таки присутствует. Косвенное подтверждение тому многочисленные интервью на эту тему, да и поведение самого игрока после замены в матче за Суперкубок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:50
через какое то время мы все узнаем, что рфс пошел на новые изменения лимита
Гость
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