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Родри – лучший футболист Евро-2024. Ямаль – лучший молодой игрок

сегодня, 00:22

Сборная Испании выиграла Евро-2024.

Полузащитник национальной команды Испании Родри получил приз лучшему игроку турнира.

Нападающий испанской команды Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом соревнования.

Родри – лучший футболист Евро-2024. Ямаль – лучший молодой игрок

Родри – лучший футболист Евро-2024. Ямаль – лучший молодой игрок

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:52
эти люди заслужили
STVA 1
STVA 1 ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
сегодня в 10:10
И при чем тут он?
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:01
А Кобби Майну?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:58
Думаю выбор справедлив. Родриго важная часть сборной. А Ямаль лучший молодой игрок.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 07:20
Родри заслуженно лучший. Должен получить ЗМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 04:42
Ольмо играл душой и сердцем, только он лучший
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:27
И вратарь испанской сборной молодец. Кстати..играл с травмой руки.. а это серьезно чем якобы травма плечо джуда
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:18
Ямаль точно лучше всех
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:17
Они заслужили быть лучшими
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:42
Пусть едет в Мадрид..., но к Карвахалю. Я не против.)
амурец
амурец
сегодня в 01:40
Вполне заслуженно
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:27
Бирмингем, наверное, хотел получить.. 🤭.. Но в "сердцах" пнул ящик с водой.. Потом сел на него.. Посиди, подумай.. "Сынок".. А-ха-ха-ха.. ☝️🤣
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:27
Провалилась Бразилия, провалилась Англия...
Выиграла Испания! Но тогда уместно будет брать клубный футбол. На счёт Карвахаля я высказал своему соседу, почему же не он? Выиграл ЛЧ и Евро.
Но отдадут Мбаппе, он ведь уже игрок не ПСЖ, а Мадрида.
Но мой выбор Винисиус.

Если выиграет Аргентина Копу, то всё равно не вижу претендентов на ЗМ. Месси - прошлое!

Моё мнение: ЗМ в любом случае уедет в Мадрид.
Мбаппе, Винисиус, Джуд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Ты ж сам понимаешь, что ему не дадут , ведь бразилы провалили КА, а это, как ни крути, роляет.
Тут в оставшихся претендентах полнейшая куча-мала: единственный, кто совместил 2 в 1-м это Карвахаль, - он действительно своей игрой исполнил лебединую песнь Акеллы в этом году что в Реале, что в Фурии на Евро. Но..., политика, как мне кажется, вмешается вновь и опять отдадут..., ну ты понял кому. )
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:06
Ничего не запуталось. На Евро никто не блистал.
А ЗМ заслужил Винисиус.
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 01:06
А забей Ямаль в финале при счете 1-1, и забрал бы оба титула )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48
Вот теперь всё окончательно запуталось насчёт претендента на ЗМ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:46
С Ямалем согласен, лучший игрок турнира как по мне Ольмо
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:38
Без вопросов абсолютно заслуженные награды.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:37
А Саутгейт - "лучший" тренер.. Или Дешам?.. Не - Мартинес.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:37, ред.
Если го.тренер испанской команды останется ..то через два года к ЧМ 2026 эта команда и повзрослевшие Нико Ольмо. Гави и Ямаля..станет грозной силой..непросто будет аргентинцам защитит чемпионский титул.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
Поздравляем! Заслуженно получили!
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