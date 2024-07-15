Родри – лучший футболист Евро-2024. Ямаль – лучший молодой игрок

Сборная Испании выиграла Евро-2024.
Полузащитник национальной команды Испании Родри получил приз лучшему игроку турнира.
Нападающий испанской команды Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом соревнования.
Сборная Испании выиграла Евро-2024.
Полузащитник национальной команды Испании Родри получил приз лучшему игроку турнира.
Нападающий испанской команды Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом соревнования.
Выиграла Испания! Но тогда уместно будет брать клубный футбол. На счёт Карвахаля я высказал своему соседу, почему же не он? Выиграл ЛЧ и Евро.
Но отдадут Мбаппе, он ведь уже игрок не ПСЖ, а Мадрида.
Но мой выбор Винисиус.
Если выиграет Аргентина Копу, то всё равно не вижу претендентов на ЗМ. Месси - прошлое!
Моё мнение: ЗМ в любом случае уедет в Мадрид.
Мбаппе, Винисиус, Джуд.
Выиграла Испания! Но тогда уместно будет брать клубный футбол. На счёт Карвахаля я высказал своему соседу, почему же не он? Выиграл ЛЧ и Евро.
Но отдадут Мбаппе, он ведь уже игрок не ПСЖ, а Мадрида.
Но мой выбор Винисиус.
Если выиграет Аргентина Копу, то всё равно не вижу претендентов на ЗМ. Месси - прошлое!
Моё мнение: ЗМ в любом случае уедет в Мадрид.
Мбаппе, Винисиус, Джуд.