Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЕвро-2024

УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года

вчера, 09:43

УЕФА опубликовал фотографии золотых медалей и кубка, которые будут вручены победителю чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Решающий матч турнира пройдёт сегодня, 14 июля. В нём сыграют сборные Испании и Англии.

УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с Твиттер УЕФА
Обладатель «Золотого мяча» определится в июле. Фавориты – финалисты и лучшие бомбардиры Евро
12 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
Широков и Жирков представили в Волгоградской области Суперкубок России
11 июля Фото
Саутгейта наградят Орденом Британской империи в случае победы на Евро
10 июля
«Краснодар» отправил Ивичу серебряную медаль за прошлый сезон
10 июля
Стали известны лучшие игроки и тренер Братского кубка
08 июля
Хамес Родригес получил приз лучшему игроку матча в 3 из 4 игр Кубка Америки
07 июля
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:10
в шутливой форме коммент перед финалом был))
на самом деле, я буду рад за победу трех львов Саутгейта.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:39
Дружище, ну почему сразу добра и зла?))) Если Англия играет в другой футбол, консервативный, под стать своим традициям- значит это зло, кто это решил? А может быть зло, то, что случилось в игре Германия-Испания, или откровенно говоря- БЕСПРЕДЕЛ? Это как не посмотри- нонсенс. Ну и конечно, счет 4:3, из разряда очевидного-невероятного. Скорее, я, стану молодым и здоровым, чем Англия забьёт ТРИ гола!!! Испанцы могут забить 4 гола, статичной и малоподвижной Англии- просто перебегать соперника, но, чтобы англичане забили три- невозможно, при всём желании.)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:59
И тут проглядывается политика....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:23
Трофей требует жертв.
Романтизировать за будущего обладателя ЗМ тут нечего за Беллингема,
Саутгейт как всегда подвел своих)))
когда то с промахами с пенальти, как игрок и тренер, а сейчас обесцветил игру лидеров сборной...но цель оправдает средства.
До ЗМ еще далеко, сегодня узнать бы кому отдадут Золотую бутсу.
Значит, должны быть голы в основное время.
А в финале играют лучшие команды.
4-3 победа красной фурии, и прости нас, Кейн.
Это будет финал добра и зла. Иногда и добро побеждает.
Для баланса во вселенной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:49
Не знаю, как насчёт лучшего футбола..., но обладателя ЗМ, с гарантией 99.9 проц., увидим точно.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:38
Решили подразнить безтрофейника.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🤪🍓
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:35
Видимо представители УЕФА решили немного подразнить финалистов перед матчем...)
adekvat
adekvat
вчера в 10:24
Испанцы заценили, англы помечтают о них.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:00
думаю, сегодня мы увидим лучший футбол Евро 2024
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 