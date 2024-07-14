УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года

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вчера, 09:43

УЕФА опубликовал фотографии золотых медалей и кубка, которые будут вручены победителю чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Решающий матч турнира пройдёт сегодня, 14 июля. В нём сыграют сборные Испании и Англии.