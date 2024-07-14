УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года

УЕФА опубликовал фотографии золотых медалей и кубка, которые будут вручены победителю чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Решающий матч турнира пройдёт сегодня, 14 июля. В нём сыграют сборные Испании и Англии.
УЕФА опубликовал фотографии золотых медалей и кубка, которые будут вручены победителю чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Решающий матч турнира пройдёт сегодня, 14 июля. В нём сыграют сборные Испании и Англии.
Романтизировать за будущего обладателя ЗМ тут нечего за Беллингема,
Саутгейт как всегда подвел своих)))
когда то с промахами с пенальти, как игрок и тренер, а сейчас обесцветил игру лидеров сборной...но цель оправдает средства.
До ЗМ еще далеко, сегодня узнать бы кому отдадут Золотую бутсу.
Значит, должны быть голы в основное время.
А в финале играют лучшие команды.
4-3 победа красной фурии, и прости нас, Кейн.
Это будет финал добра и зла. Иногда и добро побеждает.
Для баланса во вселенной.
Романтизировать за будущего обладателя ЗМ тут нечего за Беллингема,
Саутгейт как всегда подвел своих)))
когда то с промахами с пенальти, как игрок и тренер, а сейчас обесцветил игру лидеров сборной...но цель оправдает средства.
До ЗМ еще далеко, сегодня узнать бы кому отдадут Золотую бутсу.
Значит, должны быть голы в основное время.
А в финале играют лучшие команды.
4-3 победа красной фурии, и прости нас, Кейн.
Это будет финал добра и зла. Иногда и добро побеждает.
Для баланса во вселенной.