1720940924

вчера, 10:08

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за 3-е место Кубка Америки 2024 года (2:2, 4:3 по пенальти).

Бронзовыми призёрами турнира стали защитники («Краснодар»), вышедший на замену на 66-й минуте, а также («Динамо», Москва), который провёл встречу в запасе.

В финале встретятся Аргентина и Колумбия, за которую выступают игроки «быков» — нападающий Джон Кордоба и полузащитник Кевин Кастаньо, а также хавбек «бело-голубых» Хорхе Карраскаль.