Два футболиста РПЛ стали бронзовыми призёрами Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за 3-е место Кубка Америки 2024 года (2:2, 4:3 по пенальти).
Бронзовыми призёрами турнира стали защитники Лукас Оласа («Краснодар»), вышедший на замену на 66-й минуте, а также Николас Маричаль («Динамо», Москва), который провёл встречу в запасе.
В финале встретятся Аргентина и Колумбия, за которую выступают игроки «быков» — нападающий Джон Кордоба и полузащитник Кевин Кастаньо, а также хавбек «бело-голубых» Хорхе Карраскаль.
Кевин Кастань
Джон Кордоба
Хуниор Алонсо
Николас Марич
Лукас Оласа
Роберто Фернандес Торо
Луис Чавес
Хорхе Карраскаль
Манфред Угальде
Виктор Давила
Фабиан Бальбуэна
Кевин Кастань
Джон Кордоба
Хуниор Алонсо
Николас Марич
Лукас Оласа
Роберто Фернандес Торо
Луис Чавес
Хорхе Карраскаль
Манфред Угальде
Виктор Давила
Фабиан Бальбуэна