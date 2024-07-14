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Два футболиста РПЛ стали бронзовыми призёрами Кубка Америки

вчера, 10:08
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада2 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайЗакончился после серии пенальти

Сборная Уругвая обыграла команду Канады в матче за 3-е место Кубка Америки 2024 года (2:2, 4:3 по пенальти).

Бронзовыми призёрами турнира стали защитники Лукас Оласа («Краснодар»), вышедший на замену на 66-й минуте, а также Николас Маричаль («Динамо», Москва), который провёл встречу в запасе.

В финале встретятся Аргентина и Колумбия, за которую выступают игроки «быков» — нападающий Джон Кордоба и полузащитник Кевин Кастаньо, а также хавбек «бело-голубых» Хорхе Карраскаль.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:46
Конечно их вклад в этот успех минимален, но все равно приятно, что из РПЛ вызываются игроки в сильные сборные.
Capral
Capral
вчера в 10:51
А Маричаль хоть на замену выходил или я что-то пропустил?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:45
Конечно не плохой, раз на скамейке у Бьельсы сидят! )
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:35
Мои им поздравления! Молодцы
drug01
drug01
вчера в 10:22
Значит наш чемпионат не такой уж плохой
Варвар7
Варвар7 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:22
Понял - полноценная команда...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:21
11....
Кевин Кастань
Джон Кордоба
Хуниор Алонсо
Николас Марич
Лукас Оласа
Роберто Фернандес Торо
Луис Чавес
Хорхе Карраскаль
Манфред Угальде
Виктор Давила
Фабиан Бальбуэна
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:11
Короче на КА, почти на пол команды представителей РПЛ наберётся....)
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