Обладатель «Золотого мяча» определится в июле. Фавориты – финалисты и лучшие бомбардиры Евро

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вчера, 13:58

Дани – противовес английским «машинам».

Ольмо выстрелил в плей-офф

Дани даже можно назвать фаворитом гонки – именно из-за того, как он набирал форму по ходу турнира. Евро хавбек начинал на скамейке и место в старте отобрал уже в плей-офф. На групповой стадии отметился одной голевой, плюс поучаствовал в разгроме Грузии (гол). Но самые яркие его перформансы пришлись на ключевые для Испании матчи.

«Красной фурии» выпали серьёзнейшие испытания – в плей-офф она шла по части сетки, в которой собрались почти все фавориты. Поэтому с Германией – другой самой стильной командой чемпионата и страной-хозяйкой – сошлись уже в четвертьфинале. В следующей же стадии попали на сборную Франции – потерявшую голевое чутьё, но всё ещё с опаснейшим подбором игроков. В обоих случаях именно Ольмо становился самым заметным игроком в финальной трети. Против бундестим он включился вместо травмированного Педри – забил сам и отдал голевую на победный мяч на исходе дополнительного времени. А против «трёхцветных» стал автором победного мяча – ход встречи перевернули за 4 минуты.

Ольмо отлично проявляет себя в важных матчах с топ-соперниками, сейчас он наиболее заметен. И кроме того, есть огромная мотивация набить себе цену – игроком весной интересовались топ-клубы (даже родная «Барса»), но не торопились с предложениями. Их пора поторопить – тем более пункт об отступных в контракте действует лишь до 20 июля.

Кейн забивает через раз

Форвард «Баварии» тоже пришёл к финальному матчу турнира с тремя голами – но по Евро он движется более размеренно. Эти три гола распределились равномерно. Первый – во втором туре против сборной Дании. Тогда англичане хотели вполноги пройти групповой этап – но датчане ответили своим мячом. Потом Харри включился в матче 1/8 финала против Словакии. Спас англичан Джуд Беллингем, а вот в дополнительное время Кейн стал автором победного мяча.

Затем – пенальти в матче против Нидерландов. Тоже важный мяч – так Кейн вернул равенство на табло (голландцы забили не седьмой минуте). Потом джокером стал Олли Уоткинс. Но в споре бомбардиров Харри – скорее аутсайдер.

Голы Кейну на этом турнире даются с огромным трудом – в большей степени из-за манеры игры команды Гарета Саутгейта. Харри элементарно недостаточно снабжают передачами. Из-за этого ему приходится уходить с острия (да, он в целом активно перемещается – но в других случаях до него хотя бы доходит мяч). Показательный пример – в игре против Швейцарии форвард большую часть игрового времени провёл на позиции опорника.

И теперь вопрос – в ситуации, когда тебя не «кормят» мячами, когда за ними приходится спускаться в глубину и покидать финальную треть, откуда взяться голам?

Джуд включается в самый необходимый момент

Из-за этого игра сборной Англии и выглядит крайне разбалансированной – но даже из неё удаётся что-то выжимать. По большей части благодаря индивидуальному мастерству лидеров. Победу над Нидерландами принёс Уоткинс, до этого Букайо Сака напомнил о себе – и позволил англичанам в матче со Швейцарией прожить до пенальти.

Но даже на их фоне выделяется «вожак» – Джуд Беллингем. Это человек, который у ситуации общей голевой импотенции взял всё в свои руки. Без его голов не было бы англичан в финале – единственную победу в групповом этапе (1:0 с сербами) принёс именно хавбек «Реала». Он же запустил камбэк против сборной Словакии. В момент, когда англичане мучались с реализацией и обстучали штанги.

Это частичка мадридского «Реала», принесённая в игру сборной Англии – голы на индивидуальном мастерстве, когда эпизод этого не подразумевает. Поэтому хавбека не стоит списывать со счетов, несмотря на отставание от лидеров. Дубль стал бы оверперформансом, в который тяжело поверить. Но он вписывается в философию Англии. Команда до этого выживала на качествах отдельных исполнителей, каждый результат – на тоненького. Но то были матчи против средних команд, «тёмных лошадок» и около-топов. А теперь – испытание полноценным фаворитом. Даже Беллингему ради победы придётся показать что-то большее.

Решающий фактор в споре за «Золотой мяч»

Для двух из трёх игроков, о которых говорилось выше, исходы Евро и бомбардирской гонки важны не только сами по себе. Для Кейна и Беллингема исход турнира определит и перспективы в борьбе за «Золотой мяч». В группе фаворитов шли Беллингем, Винисиус, Мбаппе, с натяжкой можно было включить Кейна.

Сейчас Франция осталась без финала, да и Килиан провалил турнир – его из списка можно отсечь. А вот Харри свои позиции улучшил. В его пользу говорило звание лучшего бомбардира ЛЧ -23/24 (делит лидерство с Мбаппе и де Йонгом) – при этом страйкер более заметен на Евро, чем француз, плюс его команда в финал всё же пробилась. Победа в турнире и звание лучшего бомбардира будут сильнейшими аргументами.

С другой стороны, в таком случае трофей попадёт в актив и Беллингему – а полузащитник помимо этого выиграл ЛЧ со «сливочными». Два трофея и роль лидера в клубе и сборной – против личных достижений и аналогичной роли у Кейна.

Джуд может окончательно снять все вопросы уже по итогам Евро – если оформит победный дубль. Тогда его статус единоличного спасителя Саутгейта и сборной будет непоколебим. И противопоставить конкурентам будет нечего.