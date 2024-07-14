Самая трагичная звезда в финале Евро-2024. Кейн против Испании сыграет главный матч в жизни

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сегодня, 17:26

Капитан мечтает завоевать первый трофей в карьере.

Стиль всегда выбирает не форвард, а тренер

Кейн играет за сборную Англии с марта 2015-го, девять лет. В первом поединке молодой нападающий «Тоттенхэма» забил, Англия разгромила Литву на «Уэмбли» 4:0. Теперь же у Харри будет второй большой финал в составе «трёх львов». Предыдущий сложился не в пользу Англии, ведь после гола левого защитника Шоу итальянцы сравняли счет. Защитник Бонуччи успевал приглядывать не только за Кейном, но отметился у чужих ворот.

Хотя Англия играла дома на «Уэмбли», а выход команды Манчини в финал стал сюрпризом, формальный фаворит не выжал победу. Аналогичные результаты были на ЧМ -2018 в полуфинале против сборной Хорватии и на ЧМ -2022 против Франции. В последнем случае Кейн виноват, ведь не забил пенальти. Но разве в команде один футболист? Стиль игры сборной Англии выбирает тренерский штаб Саутгейта. И на этом турнире выбрали скуку.

Не всегда крупные чемпионаты выигрывают лучшие команды. Англия точно не самая красивая сборная на Евро-2024. И если говорим о работе «девятки» Кейна, то ответственность надо разделять между Харри, Саутгейтом и ещё одним важным для форвардов человеком. Хассельбайнк, голландский экс-нападающий «Челси», присоединился к штабу сборной Англии, чтобы подготовить именно форвардов, всю линию атаки.

У Джимми Флойда не получилось. Фоден и Беллингем не играют легко, Палмер не стал основным. Сака сам по себе. Лишь резервные нападающие Тоуни и Уоткинс в порядке. От них требуются результативные выходы на замены. Айвен из «Брентфорда» забил в серии пенальти и даже не смотрел на мяч. Олли стал героем полуфинала против Нидерландов, ведь именно его четкий удар в угол отправил Англию в финал против Испании.

Джокеры сработали, а вот к основному нападающему и капитану Кейну накопились вопросы. Семь лет Харри является официальным вожаком сборной Англии. Коллектив быстро принял, что именно верный игрок «Тоттенхэма» заслуживает повязку. С другой стороны, бывшему форварду «шпор» не привыкать к порой нечестной критике со стороны экспертов и шумных британских СМИ . Кейн не купался в комплиментах всю жизнь.

Кейн – один из лучших форвардов поколения

Тридцатилетний Харри следует за великими. Бензема, Суарес и Левандовски в списке классических «девяток» с невероятным количеством забитых мячей – больше 500 голов. Выводим за скобки показатели одного португальца и его аргентинского коллеги. Но если брать действующих игроков, не забывая об Ибрагимовиче, который недавно завершил карьеру, то Кейну мало равных нападающих.

Он даже клуб поменял во имя трофеев. Решение перейти в «Баварию» остановило Харри в погоне за Ширером. У Кейна 213 голов в АПЛ , а Алана 260 мячей. Но такие рекорды не важнее факта, что Харри умеет играть в футбол во всех его проявлениях. Один из лучших форвардов без слабой ноги. Хотя Кейн правша, спокойно отправит мяч в сетку чужих ворот левой ногой. Наверху тоже хорош.

Давно обошел Руни. Кейн – лучший снайпер в истории сборной Англии, 66 голов. Преждевременно называть Харри лучшим английским футболистом в истории. Некрасиво по отношению к легендам вроде сэра Бобби Чарльтона. Но если сегодня Саутгейт поднимет над головой кубок Европы, то Кейн окажется в одном ряду с великими футболистами. Форвард с 417 голами это заслужил.

Причем Харри лишь предтеча реформ. Стал свидетелем реализации проекта Дэна Эшуорта, который вместе с Саутгейтом унифицировал систему подготовки молодых игроков в Англии. Дети переходят от игры 5 на 5 до 7 на 7. Потом фаза 9 на 9, и лишь затем привычные составы 11 на 11. Думали о будущем, выпустили курсы для детских тренеров. Многие звезды сборной Англии – плоды системы.

Кейн готовился в школе «Арсенала» по старой методике. В результате Харри упустили, поскольку был толстым и медленным ребенком. Но когда Эшуорт начал революцию, результатом которой стали свежие финалы Англии, то Беллингему было 11 лет, Палмеру и Сака по 12, а Фодену всего 14. Майну было 9, и футболисты его поколения лишь на подходе. Но молодежи нужен пример, и это Кейн.

Харри не заслужил ещё один трагичный финал

Испания крутая, у них полно людей наиграли на Кубок Европы. И не у всех, как у Хесуса Наваса, есть подобные крупные трофеи. После Евро-2012 прошло двенадцать лет. Великое поколение «Красной фурии» в основном на футбольной пенсии. Новые испанцы хотят золотую медаль, представленную УЕФА накануне финала. Но и англичане не обласканы кубками. И на первом месте среди всех Харри Кейн.

Тридцатилетний нападающий «Баварии» ни разу не выигрывал трофей во взрослом футболе. У Кобби Майну, 19-летнего центрального хавбека сборной Англии, есть победа в Кубке страны против «Манчестер Сити». У 21-летнего Джуда Беллингема есть успех в Лиге чемпионов, не считая медали в Ла Лиге. Даже Деклан Райс, который недавно представлял «Вест Хэм», год назад выиграл Лигу конференций.

Кейн имеет полное право считать свою серию безумной. Трудно представить игрока настолько высокого уровня совсем без трофеев. Понимаем, что «Тоттенхэм» повлиял на ситуацию. Со «шпорами» тяжело рассчитывать на серии из кубков. Но сборная Англии и «Бавария» были фаворитами в разных турнирах. У британцев второй финал Евро подряд, немцы могли выиграть Суперкубок страны и Бундеслигу.

Но Даниэль Ольмо, который сегодня сыграет за Испанию в финале Евро, сделал хет-трик в составе «Лейпцига» в матче против «Баварии». Так Кейн потерял первый из возможных трофеев в новом клубе. Затем Харри забил 36 голов в Бундеслиге, взял «Золотую бутсу». Но это личная награда, а не командные трофеи. Пока Кейн в компании с французом Пайетом и итальянцем Ди Натале. Все они без трофеев.

У фанатов полное право симпатизировать отдельным командам или не любить их. Англия не собрала вокруг себя толпу обожателей за время Евро-2024. Но вопросы к Саутгейту. Когда тренер не может выжать максимум из успешного Кейна, то виноват не только сам футболист. «Девятки» плохи на Евро-2024, но ближе всех на поле к голу. Посмотрим на игру Кейна в Берлине, сегодня главный матч в его жизни.

Капитан сборной Англии честно сказал, что готов отдать все голы за карьеру за мгновение, когда в его руках окажется Кубок Европы. Десятки миллионов английских фанатов ждут сегодняшний вечер с волнением. Испания на турнире преодолела несколько «проклятий», а вот Англия твердо стоит на своем – давно не побеждает в мире сборных. От Кейна точно зависит, когда эта серия сможет прерваться.