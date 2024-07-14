Кейн заявил, что обменял бы все свои достижения на победу на Евро

Нападающий сборной Англии ответил на вопрос, обменял ли бы он все свои достижения в футболе на победу в чемпионате Европы.

Да, конечно. Без сомнения, я бы обменял всё, что сделал в своей карьере, на особенный вечер и победу. Ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, и с каждым годом у тебя появляется всё больше мотивации изменить это. У меня есть возможность завоевать один из самых больших трофеев, которые когда-либо можно выиграть, и войти в историю моей страны. Очень горжусь тем, что я англичанин. Я полон решимости сделать этот вечер особенным.