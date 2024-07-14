Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЕвро-2024

Кейн заявил, что обменял бы все свои достижения на победу на Евро

вчера, 14:40
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн ответил на вопрос, обменял ли бы он все свои достижения в футболе на победу в чемпионате Европы.

Да, конечно. Без сомнения, я бы обменял всё, что сделал в своей карьере, на особенный вечер и победу. Ни для кого не секрет, что я не выигрывал командных трофеев, и с каждым годом у тебя появляется всё больше мотивации изменить это. У меня есть возможность завоевать один из самых больших трофеев, которые когда-либо можно выиграть, и войти в историю моей страны. Очень горжусь тем, что я англичанин. Я полон решимости сделать этот вечер особенным.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Два футболиста РПЛ стали бронзовыми призёрами Кубка Америки
Вчера, 10:08
УЕФА показал золотые медали и кубок чемпионата Европы 2024 года
Вчера, 09:43 Фото
Обладатель «Золотого мяча» определится в июле. Фавориты – финалисты и лучшие бомбардиры Евро
12 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
Широков и Жирков представили в Волгоградской области Суперкубок России
11 июля Фото
Саутгейта наградят Орденом Британской империи в случае победы на Евро
10 июля
«Краснодар» отправил Ивичу серебряную медаль за прошлый сезон
10 июля
Сортировать
Все комментарии
3sqpzqe9gq6h
3sqpzqe9gq6h
вчера в 18:52
А я желаю победы испанцам.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:20
Кейн поменял бы все да только менять нечего)
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:16
Кейн ты останешься без трофеев
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:14
Убил просто))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 16:05
сразу после прихода в Баварию последовал эффект присутствия Кейна, сейчас положение немного другое, это сборная, я бы не рискнул сказать, что у Англии нет шансов
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 15:46
Ну конечно, любой бы сделал тоже самое тем более победа на Евро куда ценнее чем "ничего" 😂
Capral
Capral
вчера в 15:33
Когда Баварией руководил Т.Тухель, немецкая пресса обвиняла тренера в том, что он сделал команду очень зависимой от Кейна, и в этом, тоже, специалисты видели неудачи клуба. Не знаю, не владею вопросом, но возможно и Саутгейт, тоже, слишком много внимания отводит исключительно Кейну. Но Кейн, никогда не был импровизационным футболистом, но в большей степени- зависимым, как все нападающие. А если, Харри готов обменять все свои личные титулы на победу на ЧЕ, то, кто ему мешает, сегодня, проявить свой бомбардирский талант...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:30
Хватит уже болтать - игра впереди
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:28
А у него есть достижения?
drug01
drug01
вчера в 15:24
Задача не из лёгких! Надо играть и побеждать!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:07
хитрый нашёл что поставить на кон
Deny_Scene
Deny_Scene
вчера в 15:03
Какие у него достижения? Кубок Ауди какой-то
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:03
Сильный сезон получился)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58
по моему, у Кейна, кроме кубка Ауди, есть индивидуальные трофеи
золотые бутсы апл и бундеслиги как лучший бомбардир.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:57
Че с лицом, хейтеры?))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:54
Кубок Ауди что-ли? Который есть у Кейна.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 14:47
"Обменяю пустую трофейную полку на трофей" - это примерно так выглядит :)
shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Менять то почти нечего... только личные какие то призы.... никто проклятие не отменял.... был без трофеев, так и останется без них.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 