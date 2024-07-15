Испания и Аргентина могут сыграть друг с другом следующим летом

Сборные Испании и Аргентины получили право сыграть в Финалиссиме.
Впервые данный турнир с участием чемпиона Европы и победителя Кубка Америки прошёл 1 июня 2022 года. Тогда аргентинцы обыграли итальянцев со счётом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Проведение нового матча ещё не подтверждено, но, как сообщает источник, всё указывает на то, что он состоится, так как ранее было объявлено о соглашении между УЕФА и КОНМЕБОЛ до 30 июня 2028-го. Поединок может пройти в период с июня по июль 2025 года.