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Испания и Аргентина могут сыграть друг с другом следующим летом

вчера, 10:05

Сборные Испании и Аргентины получили право сыграть в Финалиссиме.

Впервые данный турнир с участием чемпиона Европы и победителя Кубка Америки прошёл 1 июня 2022 года. Тогда аргентинцы обыграли итальянцев со счётом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Проведение нового матча ещё не подтверждено, но, как сообщает источник, всё указывает на то, что он состоится, так как ранее было объявлено о соглашении между УЕФА и КОНМЕБОЛ до 30 июня 2028-го. Поединок может пройти в период с июня по июль 2025 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:33
ну интересно же !
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:46
Какие то левые турниры придумывают
ykfjj5dcqdp6
ykfjj5dcqdp6
вчера в 10:41
Интерес к этой игре будет очень большой!!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:09
Будут биться без боязни проиграть.. 👍
Гость
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