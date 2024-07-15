Испания и Аргентина могут сыграть друг с другом следующим летом

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вчера, 10:05

Сборные Испании и Аргентины получили право сыграть в Финалиссиме.

Впервые данный турнир с участием чемпиона Европы и победителя Кубка Америки прошёл 1 июня 2022 года. Тогда аргентинцы обыграли итальянцев со счётом 3:0 на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.