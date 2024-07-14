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Игрок «Эвертона» назвал своего сына в честь форварда сборной Англии

вчера, 15:28

Нападающий «Эвертона» Нил Мопе рассказал, что назвал своего сына в честь форварда «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинса.

Я играл с ним, Олли — мой друг. Когда я впервые встретил его около восьми лет назад в Брентфорде, мне понравилось это имя, и я сказал, что если у меня когда-нибудь родится сын, я назову его Олли. Так я и сделал.

Уоткинс забил победный мяч англичан в полуфинальном матче Евро-2024 с Нидерландами (2:1) на 90-й минуте.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:28
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:28
Игорь, дружище, спасибо! Конечно заранее не поздравляют, но боагодарю! 🫡
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:27
Здравствуйте, Виктор! Спасибо Вам! Дам знать как всё произойдет!🤝🙏
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:50
Мои поздравления и здоровья малышу !!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:37
Приветствую Вас, Дорогой Саркис!!!
Заблаговременно поздравлять нельзя, поэтому, мечтаю поздравить Вас- уже после рождения сына!!! Желаю УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:32
У меня тоже на днях родится сын, но он будет не Олли)
Гость
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