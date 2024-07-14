Игрок «Эвертона» назвал своего сына в честь форварда сборной Англии

Нападающий «Эвертона» рассказал, что назвал своего сына в честь форварда «Астон Виллы» и сборной Англии .

Я играл с ним, Олли — мой друг. Когда я впервые встретил его около восьми лет назад в Брентфорде, мне понравилось это имя, и я сказал, что если у меня когда-нибудь родится сын, я назову его Олли. Так я и сделал.