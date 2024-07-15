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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияКубок Америки 2024

Месси сфотографировался с выигранными трофеями

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Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:17
Наверно скинул Рону и подписал: «Привет, спишь?»)))
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:48
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
Как и все его титулы
Capral
Capral
вчера в 19:31
Удивительно, как он удержал эти кубки, они же тяжелее его. Наверно картонные...
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:14
Сейчас Аргентина выиграла честно никто не поспорит, но Месси вклад в эту победу самый минимальный
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:34
Негрейра, если и тащил, то до 2018 года, а как ФИФА тащила Месси на КА? Выиграли без пенальти, спорных моментов типа руки Кукурельи. Причем, и в 2021, и сейчас. Не сходится.
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:01
Это точно, Месси все время тащили, то Негейра то ФИФА
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:49
Нужно было еще Кубок мира добавить. Однозначно скоро появится такая фотка, где он со всеми своими трофеями и индивидуальными наградами. Это будет леген... подожди-подожди ... дарно. Легендарно!

С момента ухода из Барселоны в 2021 году это уже 8-й трофей (ЧМ, 2 КА, Финаллисима, 2 Лиги 1, Суперкубок Франции и Кубок лиг). А еще говорили, что он игрок одного клуба и всё благодаря Хави/Иньесте.

Для сравнения, Роналду с момента ухода из Реала в 2018 году выиграл всего 6 трофеев (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций).

Вот и вся разница между ними. Один за 3 года выигрывает 8 трофеев и 2 ЗМ, другой за 6 лет берет 6 трофеев и позорится своим поведением. Один тащер, другого тащили.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:24
В инсту Авейру.. Немедленно.. А-ха-ха-ха.. 😂
fh39pebzhg6s
fh39pebzhg6s
вчера в 13:18
И слёзы прошли,это всё бутафория Меськи!
allemz
allemz
вчера в 13:01
Где-то всплакнул Роналду...
Хотя справедливости ради он старался на Евро и играл неплохо. Меня больше забавит факт назначения Мартинеса тренером, этот клоун бездарно проводил золотое бельгийское поколение на пенсию ни с чем и после его позвали в сборную Португалии чтобы.....что?
Гость
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