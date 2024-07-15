Месси сфотографировался с выигранными трофеями

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выложил фотографию с двумя Кубками Америки.
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Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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С момента ухода из Барселоны в 2021 году это уже 8-й трофей (ЧМ, 2 КА, Финаллисима, 2 Лиги 1, Суперкубок Франции и Кубок лиг). А еще говорили, что он игрок одного клуба и всё благодаря Хави/Иньесте.
Для сравнения, Роналду с момента ухода из Реала в 2018 году выиграл всего 6 трофеев (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций).
Вот и вся разница между ними. Один за 3 года выигрывает 8 трофеев и 2 ЗМ, другой за 6 лет берет 6 трофеев и позорится своим поведением. Один тащер, другого тащили.
С момента ухода из Барселоны в 2021 году это уже 8-й трофей (ЧМ, 2 КА, Финаллисима, 2 Лиги 1, Суперкубок Франции и Кубок лиг). А еще говорили, что он игрок одного клуба и всё благодаря Хави/Иньесте.
Для сравнения, Роналду с момента ухода из Реала в 2018 году выиграл всего 6 трофеев (2 Серии А, Кубок Италии, 2 Суперкубка Италии и Лига Наций).
Вот и вся разница между ними. Один за 3 года выигрывает 8 трофеев и 2 ЗМ, другой за 6 лет берет 6 трофеев и позорится своим поведением. Один тащер, другого тащили.
Хотя справедливости ради он старался на Евро и играл неплохо. Меня больше забавит факт назначения Мартинеса тренером, этот клоун бездарно проводил золотое бельгийское поколение на пенсию ни с чем и после его позвали в сборную Португалии чтобы.....что?
Хотя справедливости ради он старался на Евро и играл неплохо. Меня больше забавит факт назначения Мартинеса тренером, этот клоун бездарно проводил золотое бельгийское поколение на пенсию ни с чем и после его позвали в сборную Португалии чтобы.....что?