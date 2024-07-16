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Саутгейт принял решение относительно своего будущего в сборной

вчера, 10:05

Футбольная ассоциация Англии дала понять, что главный тренер национальной сборной Гарет Саутгейт может продолжить работу, если захочет, и будет ждать от него подтверждения. Сообщается, что чемпионат Европы никогда не был решающим фактором.

Однако Саутгейт готов покинуть сборную Англии. 53-летний англичанин откажется от предложения продлить контракт, который действует до декабря текущего года. Саутгейт принял решение ещё до Евро, а поражение в финале от сборной Испании убедило его в правильности своего выбора.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:12
Нам автобусники не нужны!
Как нибудь и с папой Карло справимся....))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:35
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:12
Потом в Реале заменит Анчелотти 😁
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12
Англичане прямо сейчас:
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:06
Конечно может еще поработать - это точно.
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