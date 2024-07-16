Саутгейт принял решение относительно своего будущего в сборной

1721113514

вчера, 10:05

Футбольная ассоциация Англии дала понять, что главный тренер национальной сборной может продолжить работу, если захочет, и будет ждать от него подтверждения. Сообщается, что чемпионат Европы никогда не был решающим фактором.

Однако Саутгейт готов покинуть сборную Англии. 53-летний англичанин откажется от предложения продлить контракт, который действует до декабря текущего года. Саутгейт принял решение ещё до Евро, а поражение в финале от сборной Испании убедило его в правильности своего выбора.