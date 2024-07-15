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Кейн хочет взять пример с Месси в международной карьере

вчера, 23:06

Нападающий Харри Кейн не собирается заканчивать карьеру в сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 против Испании (1:2).

Форвард хочет взять пример с Лионеля Месси, который добился успеха со сборной Аргентины только после тридцати лет.

Кейн очень переживает из-за поражения в финале чемпионата Европы, однако хочет помочь своей сборной на чемпионате мира 2026 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:58
Понимаю...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58
Во избежание неловких ситуаций)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:55
Да Вы что??? Не знал!!!
🤔🤔🤔
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
И да)...иностранцам лучше с испанцами не говорить о футболе...они чокнутые...в хорошем смысле)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:50
Понятно. Спасибо.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:49
Давно...но не живу там...бываю часто...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:45
Нет, мы серьезно поссорились, надо время. Вообще, глупо так получилось. Она любит Испанию, 25 лет там живёт, и конечно страна и футбол ей небезразличны. Как испанцы умеют праздновать -я знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝 Если не секрет- Вы давно в Испании?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
Сегодня не поздно ещё...сб. Испании полдня была на приёме у короля...потом у премьера...и по Мадриду на автобусе открытом катались)...праздник продолжается...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:38
Представляю...
А вот, я, тётку не поздравил вчера, не позвонил в Барселону. Сильно расстроился. Но- это спорт, а значит будет новый день, новые радости и новые надежды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:35
Спасибо)...испанцы всю ночь под окнами стреляли фейерверки)...
а на экране да Атмосфэра👍)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Маэстро, у Вас Талант не только доводить людей до истерического смеха, но и до слёз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Борисов, Голубкина, Папанов- и все молодые, и вся, наша, спокойная советская жизнь...
Дружище, Вы- Маг и Волшебник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бесконечно благодарен Вам- за Ваше Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой Вам Поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы знаете, я вчера болел за Англию, но знаю, что Вы болели за Испанию. Поэтому, лично Вас- с победой Испании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз- Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Исправил)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Дружище, это видео у меня не открывается. Нельзя ли, как-то, в другом формате его представить?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
30 лет в футболе с ростом 188 см. это уже "Добрый вечер")...до ночи времени в обрез...

Capral
Capral
вчера в 23:23
Сегодня статья появилась- "Verpasste Chance", в которой, Кейн пишет, как сильно переживает за упущенный шанс на Евро, и как долго, еще будет болеть эта рана... Мне его жаль. Я за него топил в Баварии, топил и за сб.Англии. Думаю, еще не вечер, и всё у него получится, я уверен!!!
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:20
Выгнать Саутгейта сложно.. Он вцепился как клещ.. Проще сменить гражданство.. На аргентинское.. Там и ДМ уже место освободил.. Но походу тогда аргентосам капут.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
XtraDigger
XtraDigger ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Надежный, как часы.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:09
А так он специально не выигрывал? Это план был такой))
Гость
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