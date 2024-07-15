Кейн хочет взять пример с Месси в международной карьере

Нападающий Харри Кейн не собирается заканчивать карьеру в сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 против Испании (1:2).
Форвард хочет взять пример с Лионеля Месси, который добился успеха со сборной Аргентины только после тридцати лет.
Кейн очень переживает из-за поражения в финале чемпионата Европы, однако хочет помочь своей сборной на чемпионате мира 2026 года.
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А вот, я, тётку не поздравил вчера, не позвонил в Барселону. Сильно расстроился. Но- это спорт, а значит будет новый день, новые радости и новые надежды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
А вот, я, тётку не поздравил вчера, не позвонил в Барселону. Сильно расстроился. Но- это спорт, а значит будет новый день, новые радости и новые надежды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
а на экране да Атмосфэра👍)...
а на экране да Атмосфэра👍)...
Дружище, Вы- Маг и Волшебник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бесконечно благодарен Вам- за Ваше Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой Вам Поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы знаете, я вчера болел за Англию, но знаю, что Вы болели за Испанию. Поэтому, лично Вас- с победой Испании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз- Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Дружище, Вы- Маг и Волшебник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бесконечно благодарен Вам- за Ваше Искусство!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой Вам Поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы знаете, я вчера болел за Англию, но знаю, что Вы болели за Испанию. Поэтому, лично Вас- с победой Испании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё раз- Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
https://youtu.be/dW3MH5mYr34?feature=shared