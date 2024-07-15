Кейн хочет взять пример с Месси в международной карьере

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вчера, 23:06

Нападающий не собирается заканчивать карьеру в сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 против Испании (1:2).

Форвард хочет взять пример с , который добился успеха со сборной Аргентины только после тридцати лет.

Кейн очень переживает из-за поражения в финале чемпионата Европы, однако хочет помочь своей сборной на чемпионате мира 2026 года.