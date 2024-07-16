«Спартак» не ведёт работу по возвращению Промеса в клуб

«Спартак» не работает над возвращением нападающего Квинси Промеса в клуб.
Ранее «красно-белые» объявили о завершении сотрудничества с футболистом.
На своей странице в соцсетях голландец разместил видеоподборку своих голов, а также выигранных личных и командных титулов. Запись сопровождается эмодзи «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».
Плюс паузы...
Навряд ли вообще где то на высшем уровне уже поиграет...
Пора уж селекции нового Промеса найти...
Коль один раз выпал джек-пот...почему бы и второй не словить...
Удачи...
Плюс паузы...
Навряд ли вообще где то на высшем уровне уже поиграет...
Пора уж селекции нового Промеса найти...
Коль один раз выпал джек-пот...почему бы и второй не словить...
Удачи...