«Спартак» не ведёт работу по возвращению Промеса в клуб

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вчера, 15:54

«Спартак» не работает над возвращением нападающего в клуб.

Ранее «красно-белые» объявили о завершении сотрудничества с футболистом.

На своей странице в соцсетях голландец разместил видеоподборку своих голов, а также выигранных личных и командных титулов. Запись сопровождается эмодзи «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».