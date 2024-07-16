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«Спартак» не ведёт работу по возвращению Промеса в клуб

вчера, 15:54

«Спартак» не работает над возвращением нападающего Квинси Промеса в клуб.

Ранее «красно-белые» объявили о завершении сотрудничества с футболистом.

На своей странице в соцсетях голландец разместил видеоподборку своих голов, а также выигранных личных и командных титулов. Запись сопровождается эмодзи «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:50
или просто в тишине ...
ABir
ABir
вчера в 23:19
А Промес то сам собирается возвращаться?
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:39
«Спартак» не ведёт работу по возвращению Промеса в клуб
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384138/promes-kvinsi-spartak 16.07.2024

- И слава Богу! Хватит уже тосковать по прошлым временам! Пора уже вспомнить, что Спартак - великий клуб, а не "хухры-мухры"! Нужна новая сильная команда, с красивой атакующей игрой, которая нравится болельщикам! Нужны новые достижения!
- А если сидеть в одной позе, вспоминать былые времена, и ждать возвращения из тюрьмы "великого и могучего" Промеса, который вмиг "раскидает всех негодных", и вознесёт Спартак на вершину РПЛ - ни хрена не получится!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:25, ред.
Роем роем ,дорогой ! Ещё недельки две осталось . )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:22
Если тебе предложить - 7 лет тюрьмы или пахать за троих ? Что бы выбрал ты ? )))............ Пахал бы ,как миленький ,аж до 57 лет ,как Миура Кадзуёси ! ))
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:20
В августе 2014 года перешёл в московский «Спартак», подписав контракт на четыре года[⇨]. В том же году он впервые сыграл за сборную Нидерландов[⇨]. Свою первую главную награду завоевал в 2017 году, когда «Спартак» стал чемпионом России. В 2017 году был признан футболистом года в России, а сезон 2017/18 завершил в статусе лучшего бомбардира чемпионата. В общей сложности за четыре года выступлений в московском клубе он провёл 135 матчей и забил 66 голов. В 2018 году перешёл в испанскую «Севилью» за 21 миллион евро, но закрепиться в новом клубе не смог[⇨]. В 2019 году перешёл в «Аякс», вновь набрал былую форму и стал одним из ключевых игроков[⇨]. Играл за сборную Нидерландов на Евро-2020. Не вызывался в сборную Нидерландов с 2021 года в связи с уголовным преследованием. В 2021 году вернулся в «Спартак», заключив контракт на три с половиной года[⇨].
Разве он вернулся бы, если бы не уголовка? Я об этом.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
Наверное готовиться полностью отдаться аптекарскому делу (фармакопеи))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
Вы наверное путаете очерёдность событий....
Промес пришёл в Спартак гораздо раньше чем сделал то за что его стали судить...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:22
Джек-пот состоял в том, что Промес по совместительству был поножовщиком и наркодельцом, что вынудило его скрываться от преследования полиции , иначе он в России не появился. Спартак замарал себя тем, что дал убежище уголовнику. Это не должно повториться.
Сп62
Сп62
вчера в 19:05
Администрация клуба это одно ( она регулярно меняется), а болельщики это другое. Думаю, что большинство из нас Квинси будут помнить с теплотой и благодарностью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Парню 33-год...
Плюс паузы...
Навряд ли вообще где то на высшем уровне уже поиграет...
Пора уж селекции нового Промеса найти...
Коль один раз выпал джек-пот...почему бы и второй не словить...
Удачи...
lotsman
lotsman ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 17:32
Для чего адвокаты, интересно?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:08
Было бы удивительно если бы этого не произошло в данном случае.
4RT
4RT
вчера в 16:50
Для этого существуют адвокаты И они у Промеса есть
lotsman
lotsman
вчера в 16:37
Как футболист Промес уже закончился.
Вещий
Вещий
вчера в 16:37
А как Спартак мог над этим работать? Рыть туннель из Тарасовки в ОАЭ или в Голландскую тюрьму? ......:))))

Алло Спартак!
Кто это?
Антоха Промес.
Не знаем таких. Досвидос.....
h3n4hng6qsgg
h3n4hng6qsgg
вчера в 16:22
Всё такой герой нам не нужен
drug01
drug01
вчера в 16:22
Это всё останется в прошлом надо идти вперёд
Гость
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