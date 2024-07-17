Агент Черышева дал комментарий касательно наличия интереса к игроку

Жорди Саллес, агент бывшего полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, ответил на вопрос о возможном будущем футболиста. На данный момент хавбек является свободным агентом.
Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры.
Самое главное, почему он не нужен в РПЛ: весь его футбольный запал пропал после ЧМ в России, он начал скитаться по клубам "второй свежести" и нигде не нашёл пристанища, так как практически закончился как футболист. То есть потерял квалификацию, стал игроком не знаю какого там уровня и никому не нужным. Или кто-то надеется, что в РПЛ он вдруг очнётся от летаргического сна и заиграет ? Не надейтесь.
Самое главное, почему он не нужен в РПЛ: весь его футбольный запал пропал после ЧМ в России, он начал скитаться по клубам "второй свежести" и нигде не нашёл пристанища, так как практически закончился как футболист. То есть потерял квалификацию, стал игроком не знаю какого там уровня и никому не нужным. Или кто-то надеется, что в РПЛ он вдруг очнётся от летаргического сна и заиграет ? Не надейтесь.