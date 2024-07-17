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Агент Черышева дал комментарий касательно наличия интереса к игроку

вчера, 13:12

Жорди Саллес, агент бывшего полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, ответил на вопрос о возможном будущем футболиста. На данный момент хавбек является свободным агентом.

Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:12
Не будет он играть в России. Ни за какие коврижки. Денис уже врос всеми корнями в европейскую почву, привык дышать европейским воздухом, стал, одним словом, - " как денди лондонский одет и наконец увидел свет " ( А.С.Пушкин, " Евгений Онегин". И вдруг ... Россия, от которой не знаешь чего ждать.
Самое главное, почему он не нужен в РПЛ: весь его футбольный запал пропал после ЧМ в России, он начал скитаться по клубам "второй свежести" и нигде не нашёл пристанища, так как практически закончился как футболист. То есть потерял квалификацию, стал игроком не знаю какого там уровня и никому не нужным. Или кто-то надеется, что в РПЛ он вдруг очнётся от летаргического сна и заиграет ? Не надейтесь.
112910415
112910415
вчера в 15:52
Нет очереди за хрусталем
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:34
Может и ушел бы!Если бы платили бы там как в России!
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:45, ред.
Зависит от запросов, видимо. Не настолько он плох, чтобы не мог усилить любой из клубов верхней трети.
3mqn2r49av5f
3mqn2r49av5f
вчера в 14:15
Какой там интерес, вроде играет, а вроде и нет.
fxuc6wbuzy8d
fxuc6wbuzy8d
вчера в 14:12
Свое отыграл, вечно болея.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:11
К папе или НиНо...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:36
Да в России может платить будут за паспорт, в европе уже не нужен
adekvat
adekvat
вчера в 13:36
Он скорее в какую нибудь третью лигу европейскую уйдеч чем в Россию. Да и кому он нуже тут.
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