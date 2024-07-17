Агент Черышева дал комментарий касательно наличия интереса к игроку

Жорди Саллес, агент бывшего полузащитника «Венеции» , ответил на вопрос о возможном будущем футболиста. На данный момент хавбек является свободным агентом.

Сейчас у нас по-прежнему нет предложений из России. Денис хочет продолжать играть, и Россия может быть одним из вариантов для продолжения карьеры.