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«Барселона» существенно снизила расходы на зарплаты

сегодня, 01:10

Бывший вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о том, что клубу удалось сократить расходы на зарплату игрокам.

Он отметил, что проблема с зарплатным фондом возникла в сезоне 2017/18. После ухода Неймара в ПСЖ за 222 млн евро фонд зарплаты не опускался ниже 600 млн, всегда превышая 70% от доходов «сине-гранатовых». Максимум в 98% был достигнут в сезоне-2020/21.

В связи с пандемией коронавируса и дополнительной необходимостью обновления состава совету директоров под руководством Жоана Лапорты пришлось применить меры жёсткой экономии. Ромеу сообщил, что после трёх лет напряжённой работы в сезоне-2023/24 удалось сократить зарплатную ведомость клуба до исторического показателя в 60% от дохода, доведя цифры до 492 млн. В пиковый период расходы сократились примерно на 180 млн.

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Все комментарии
_Elliada_
_Elliada_
сегодня в 09:30
Я бы не сказал, что всё хорошо. В сезоне 20/21 из-за пандемии доходы были сильно меньше, чем в обычные года, поэтому зарплата игроков составляла 98% от доходов. Сейчас же 60% потому что пандемия закончилась. Да, сэкономили 180 млн, но это следствие ухода игроков - Месси, Суареса, Гризманна, Дембеле и других. С одной стороны снизили расходы на зарплаты, с другой - из-за этого потеряли в качестве. Результаты Барселоны вообще не впечатляют.

Но всё это временно. Барселона омолодила состав. Вопрос времени, когда молодые начнут требовать прибавки зарплаты. Например, Ямаль после выступления на Евро может затребовать повышение зарплаты.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:06
Гном до сих пор на жирном куске сидит за любовь Барселоне
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:54
Отлично! Ситуация в клубе нормализуется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:41
Мендеш вот вылез...требует для Ямаля зарплату как большой звёзды... Агент хочет свои бонусы там или комиссионные .. ещё долго до благополучия Барсы))
u99v68j8snm7
u99v68j8snm7
сегодня в 08:26
Надо сделать чтобы все футболисты были просто рабочеми
lotsman
lotsman
сегодня в 08:10
Барселона налаживает свои финансовые дела.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:01
Пытаются хоть как то выбраться из финансовой ямы....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:54
Это хорошо для клуба. Но работать ещё много в этом плане
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:53
Де Йонга не надо продавать думаю. Гави и 2о молоды и подвержены травмам пока. А вот пляка можно
69uydbbh62wz
69uydbbh62wz
сегодня в 07:12
До сих пор барсучкам дномяра икается
4ffm6xh3yj5u
4ffm6xh3yj5u
сегодня в 06:59
И кто теперь в Барселону пойдет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:38
Все это хорошо. Сократить расходы. Продать бы игроков с высокими зарплатами как Левандовски и Де Йонга. И разобраться с долгами. Что здесь сделано.. Ромеу???
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:08
Эпоха Месси закончилась, хватит переплачивать
npfad88p423b
npfad88p423b
сегодня в 03:06
Скоро за еду лапортовские бегать будут
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:06
Ромеу : - "А нам не плохо удалось затянуть пояса"...)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:04
Ещё бы, ненасытный гном требует рассчитать его
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Надо было находить выход из создавшегося за последние годы положения.
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