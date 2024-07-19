«Барселона» существенно снизила расходы на зарплаты

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сегодня, 01:10

Бывший вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам рассказал о том, что клубу удалось сократить расходы на зарплату игрокам.

Он отметил, что проблема с зарплатным фондом возникла в сезоне 2017/18. После ухода Неймара в ПСЖ за 222 млн евро фонд зарплаты не опускался ниже 600 млн, всегда превышая 70% от доходов «сине-гранатовых». Максимум в 98% был достигнут в сезоне-2020/21.

В связи с пандемией коронавируса и дополнительной необходимостью обновления состава совету директоров под руководством Жоана Лапорты пришлось применить меры жёсткой экономии. Ромеу сообщил, что после трёх лет напряжённой работы в сезоне-2023/24 удалось сократить зарплатную ведомость клуба до исторического показателя в 60% от дохода, доведя цифры до 492 млн. В пиковый период расходы сократились примерно на 180 млн.