«Барселона» существенно снизила расходы на зарплаты

Бывший вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал о том, что клубу удалось сократить расходы на зарплату игрокам.
Он отметил, что проблема с зарплатным фондом возникла в сезоне 2017/18. После ухода Неймара в ПСЖ за 222 млн евро фонд зарплаты не опускался ниже 600 млн, всегда превышая 70% от доходов «сине-гранатовых». Максимум в 98% был достигнут в сезоне-2020/21.
В связи с пандемией коронавируса и дополнительной необходимостью обновления состава совету директоров под руководством Жоана Лапорты пришлось применить меры жёсткой экономии. Ромеу сообщил, что после трёх лет напряжённой работы в сезоне-2023/24 удалось сократить зарплатную ведомость клуба до исторического показателя в 60% от дохода, доведя цифры до 492 млн. В пиковый период расходы сократились примерно на 180 млн.
Но всё это временно. Барселона омолодила состав. Вопрос времени, когда молодые начнут требовать прибавки зарплаты. Например, Ямаль после выступления на Евро может затребовать повышение зарплаты.
Но всё это временно. Барселона омолодила состав. Вопрос времени, когда молодые начнут требовать прибавки зарплаты. Например, Ямаль после выступления на Евро может затребовать повышение зарплаты.