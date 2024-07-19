Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы

«Акрон» представил второй комплект формы. Футболка изготовлено в нетипичном для клуба цвете. Расцветка и элементы — отсылка к майолике, построенной в культурном центре «Автоград».
Продольные полосы на форме обозначают речной путь и горы, выполненные тиснением, а на протяжении всей лицевой части — поперечные полосы, создающие эффект плитки. В некоторых местах можно заметить фиолетовый цвет, который также присутствует на майолике. Воротник украшает слоган «Привыкает Волга к новым именам».
Ранее новую форму представил «Зенит».