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Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы

вчера, 16:25

«Акрон» представил второй комплект формы. Футболка изготовлено в нетипичном для клуба цвете. Расцветка и элементы — отсылка к майолике, построенной в культурном центре «Автоград».

Продольные полосы на форме обозначают речной путь и горы, выполненные тиснением, а на протяжении всей лицевой части — поперечные полосы, создающие эффект плитки. В некоторых местах можно заметить фиолетовый цвет, который также присутствует на майолике. Воротник украшает слоган «Привыкает Волга к новым именам».

Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы Дебютант РПЛ «Акрон» представил второй комплект формы

Ранее новую форму представил «Зенит».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 20:19
Таких цветов в РПР еще не было, болельщикам должно понравиться. Да и команда будет узнаваема.
memphis
memphis
вчера в 18:09
Красиво
Вещий
Вещий
вчера в 17:39
Ну что оригинальная форма получилась. Теперь нужны победы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:48
Красивая форма. Успехов фк АКРОН!!!
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