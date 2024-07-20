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На матче «Ростова» и ЦСКА ожидается более 15 тысяч болельщиков

вчера, 11:48
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА ожидается более 15 тысяч зрителей.

В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина заняли 7-е место. Московская команда, которую летом возглавил Марко Николич, стала 6-й.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:20
Это же неплохо,вот только что жарковато.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Для этого нужно иметь мозги....уважать игроков и зрителей.....

И главное не ныть...и не показывать пальцем в сторону Газпрома при любом поводе...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:48
Для этого нужно в РФ иметь 16 госкорпораций типа Газпрома. И везде все будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
В такую температуру бегать - здоровье угробить можно...
Всегда удивляло...21 век...неужели нельзя наладить систему кондиционирования, пусть и в открытом сооружении...чтоб хоть на поле прохладней было...а так...сплошной водопой и мучения...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:07
У меня приятель ростовчанин. У них днём +38. Из дома не выходят. А вечером не намного прохладнее. Будет 35
lotsman
lotsman
вчера в 12:00
Маловато как то, для такого матча. Всё таки вместимость 45, а ОЖИДАЕТСЯ 15. А если ожидания не оправдаются, то и того меньше?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:58
Это они похвалили или поругали посещаемость ???

2027 год
"На матче РПЛ ожидается целых 17 болельщиков. С радостью называем имена решивших прийти на игру...."
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:58
Это хорошо игрокам есть для кого играть
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:55
Очень хорошо что трибуны будут не пустые.... все таки разгар отпусков.
Гость
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