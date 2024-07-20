На матче «Ростова» и ЦСКА ожидается более 15 тысяч болельщиков

На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА ожидается более 15 тысяч зрителей.
В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина заняли 7-е место. Московская команда, которую летом возглавил Марко Николич, стала 6-й.
На матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и ЦСКА ожидается более 15 тысяч зрителей.
В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина заняли 7-е место. Московская команда, которую летом возглавил Марко Николич, стала 6-й.
И главное не ныть...и не показывать пальцем в сторону Газпрома при любом поводе...
И главное не ныть...и не показывать пальцем в сторону Газпрома при любом поводе...
Всегда удивляло...21 век...неужели нельзя наладить систему кондиционирования, пусть и в открытом сооружении...чтоб хоть на поле прохладней было...а так...сплошной водопой и мучения...
Всегда удивляло...21 век...неужели нельзя наладить систему кондиционирования, пусть и в открытом сооружении...чтоб хоть на поле прохладней было...а так...сплошной водопой и мучения...
2027 год
"На матче РПЛ ожидается целых 17 болельщиков. С радостью называем имена решивших прийти на игру...."
2027 год
"На матче РПЛ ожидается целых 17 болельщиков. С радостью называем имена решивших прийти на игру...."