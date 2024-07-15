Болельщики не смогут встретить сборную Англии после возвращения с Евро

У болельщиков сборной Англии не будет возможности встретить команду в аэропорту после возвращения с чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды:
Игроки и персонал сборной Англии отправятся обратно чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у болельщиков не будет возможности встретить их по прибытии.
В финале Евро-2024 Англия уступила Испании 1:2.
Поражения бывают разные- горькие, достойные, обидные, но вернуться домой, даже в качестве проигравших и встретиться с болельщиками- необходимо. Тем более, Англия дошла до финала, в котором выглядела вполне достойно, но соперник, оказался чуть более удачливым. Не думаю, что сборную Англии серьезно осудят за проигранный финал, это спорт- и здесь возможны разные варианты...
Поражения бывают разные- горькие, достойные, обидные, но вернуться домой, даже в качестве проигравших и встретиться с болельщиками- необходимо. Тем более, Англия дошла до финала, в котором выглядела вполне достойно, но соперник, оказался чуть более удачливым. Не думаю, что сборную Англии серьезно осудят за проигранный финал, это спорт- и здесь возможны разные варианты...