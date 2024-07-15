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Болельщики не смогут встретить сборную Англии после возвращения с Евро

вчера, 11:52

У болельщиков сборной Англии не будет возможности встретить команду в аэропорту после возвращения с чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды:

Игроки и персонал сборной Англии отправятся обратно чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у болельщиков не будет возможности встретить их по прибытии.

В финале Евро-2024 Англия уступила Испании 1:2.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 13:27
Сразу вспомнилось возвращение сб.СССР на Родину, после ЧЕ-88, а точнее, игроков киевского Динамо, составлявших 90% состава команды, плюс, конечно ст.тренера В.В.Лобановского в Киев. В Столице Украины, как сейчас помню, футболистов встретили очень тепло, даже несмотря на очень обидное поражение в финале, где советские футболисты мало в чем уступали голландцам, при этом, еще и незабитом пенальти...

Поражения бывают разные- горькие, достойные, обидные, но вернуться домой, даже в качестве проигравших и встретиться с болельщиками- необходимо. Тем более, Англия дошла до финала, в котором выглядела вполне достойно, но соперник, оказался чуть более удачливым. Не думаю, что сборную Англии серьезно осудят за проигранный финал, это спорт- и здесь возможны разные варианты...
112910415
112910415
вчера в 13:03
из скромности, скорее всего
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:43
команду ждали болельщики с стаканами.
хотя....
у англичан не только игроки попасть не могут в створ ворот,
но и болельщики с этими стаканами.
синергия.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:37
Саутгейту вообще лучше там не появляться.. 🤭
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:13
Ну это уже полное неуважение к своим болельщикам. Бояться народного гнева? Так зачем вообще тогда ехали на Евро, раз они такие ранимые и трусливые. Я бы на месте болельщиков напомнил бы этим футболистам, что именно благодаря болельщикам они получают такие космические зарплаты.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:01
Шифруются)))
2cjgjg9phda4
2cjgjg9phda4
вчера в 12:00
За что им такие почести, если только обозвать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:58
Встречать проигравших и не обязательно...
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