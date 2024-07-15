Болельщики не смогут встретить сборную Англии после возвращения с Евро

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вчера, 11:52

У болельщиков сборной Англии не будет возможности встретить команду в аэропорту после возвращения с чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды:

Игроки и персонал сборной Англии отправятся обратно чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у болельщиков не будет возможности встретить их по прибытии.

В финале Евро-2024 Англия уступила Испании 1:2.