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«Чикаго Файр» компенсирует болельщикам затраты в случае отсутствия Месси

вчера, 11:10
Чикаго ФайрЛоготип футбольный клуб Чикаго Файр-:-Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер Майами01.09.2024 в 03:30 Не начался

«Чикаго Файр» возместит болельщикам команды расходы на билеты на матч с «Интер Майами» 31 августа, если нападающий Лионель Месси не примет в нём участия.

В финале Кубка Америки-2024 форвард получил травму, из-за чего пропустит как минимум два следующих матча МЛС. В «Чикаго Файр» уверены, что аргентинец выйдет на поле в следующем месяце, однако готовы компенсировать затраты фанатов в ином случае.

Те, кто приобретёт билеты до 31 августа, получат скидку в размере 250 долларов на два или более абонемента на сезон 2025 года или скидку 100 долларов на два или более билета на один домашний поединок с «Интер Майами» в следующем году. Те, кто уже приобрёл билеты на 31 августа, получат возможность получить два бесплатных билета на вечер благодарности фанатов в 2024-м, на игру против «Нэшвилла» 19 октября.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:14
Где такое видано?))
Ну нет одного игрока и что может вообще отменить матч?))
Гость
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