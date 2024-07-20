«Чикаго Файр» компенсирует болельщикам затраты в случае отсутствия Месси

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вчера, 11:10

«Чикаго Файр» возместит болельщикам команды расходы на билеты на матч с «Интер Майами» 31 августа, если нападающий не примет в нём участия.

В финале Кубка Америки-2024 форвард получил травму, из-за чего пропустит как минимум два следующих матча МЛС . В «Чикаго Файр» уверены, что аргентинец выйдет на поле в следующем месяце, однако готовы компенсировать затраты фанатов в ином случае.

Те, кто приобретёт билеты до 31 августа, получат скидку в размере 250 долларов на два или более абонемента на сезон 2025 года или скидку 100 долларов на два или более билета на один домашний поединок с «Интер Майами» в следующем году. Те, кто уже приобрёл билеты на 31 августа, получат возможность получить два бесплатных билета на вечер благодарности фанатов в 2024-м, на игру против «Нэшвилла» 19 октября.