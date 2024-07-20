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ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

РФС представил новую форму судей

вчера, 13:30

Российские судьи начнут сезон в новой форме. Об этом сообщили на сайте РФС.

Футболки и гетры представлены в четырёх цветах – чёрном, жёлтом, голубом и красном, шорты – чёрные. Джерси имеют контрастные вставки на плечах и спине, а на внутренней стороне воротника – российский триколор.

Дизайн предполагает продуманные конструктивные решения на нагрудных карманах – для быстрого доступа к судьи к карточкам во время игры.

При изготовлении формы была использована технология PerFormDRY. Она отвечает за выведение влаги и регуляцию температуры тела, позволяя судье комфортно себя чувствовать при интенсивных нагрузках.

Форма создана партнёром РФС компанией Jögel – ведущим российским производителем спортивной экипировки и поставщиком формы национальных сборных России по футболу.

РФС представил новую форму судей

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:04
Она была старой.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:03
Не даёт покоя подозрение, что этот слой может ещё и на чистую воду выводить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:58
На фото 4 гангстера в разделе " Их разыскивает полиция" ? Я лично видел не так давно одного из них.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:48
Чего то Карасёв исхудал....
Неужели во время примерки страшный PerFormDRY отвечающий за выведение влаги всю ее вывел...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Ну конечно черный цвет - судьи в чёрном...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:40
А чем старая была хуже?
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