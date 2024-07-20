РФС представил новую форму судей

Российские судьи начнут сезон в новой форме. Об этом сообщили на сайте РФС.
Футболки и гетры представлены в четырёх цветах – чёрном, жёлтом, голубом и красном, шорты – чёрные. Джерси имеют контрастные вставки на плечах и спине, а на внутренней стороне воротника – российский триколор.
Дизайн предполагает продуманные конструктивные решения на нагрудных карманах – для быстрого доступа к судьи к карточкам во время игры.
При изготовлении формы была использована технология PerFormDRY. Она отвечает за выведение влаги и регуляцию температуры тела, позволяя судье комфортно себя чувствовать при интенсивных нагрузках.
Форма создана партнёром РФС компанией Jögel – ведущим российским производителем спортивной экипировки и поставщиком формы национальных сборных России по футболу.
Неужели во время примерки страшный PerFormDRY отвечающий за выведение влаги всю ее вывел...
Неужели во время примерки страшный PerFormDRY отвечающий за выведение влаги всю ее вывел...