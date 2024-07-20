РФС представил новую форму судей

Российские судьи начнут сезон в новой форме. Об этом сообщили на сайте РФС .

Футболки и гетры представлены в четырёх цветах – чёрном, жёлтом, голубом и красном, шорты – чёрные. Джерси имеют контрастные вставки на плечах и спине, а на внутренней стороне воротника – российский триколор.

Дизайн предполагает продуманные конструктивные решения на нагрудных карманах – для быстрого доступа к судьи к карточкам во время игры.

При изготовлении формы была использована технология PerFormDRY. Она отвечает за выведение влаги и регуляцию температуры тела, позволяя судье комфортно себя чувствовать при интенсивных нагрузках.