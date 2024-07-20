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Стало известно, кого продаст «Барселона» ради Ольмо и Уильямса

вчера, 14:45

«Барселона» хочет продать нападающих Ансу Фати и Витора Роке. Каталонцы готовы отпустить игроков ради подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо и форварда «Атлетика» Николаса Уильямса.

«Барселона» планирует перестроить линию атаки и также готова отпустить Жоау Феликса и Рафинью.

Что касается Роке, то каталонцы хотели бы его продать, но понимают, что это невозможно. Поэтому рассматривают аренду с опцией выкупа. Роке хотел доказать, что может добиться успеха в «Барселоне» этим летом, и хотел убедить главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика, но и ему, и его окружению стало ясно, что он не будет здесь играть. На этой неделе «блауграна» уже отдала его номер Ламину Ямалю. Теперь главная цель каталонцев — отбить вложенные в Роке деньги.

Ещё один сложный вопрос — будущее Ансу Фати. Нападающий прибыл после аренды в «Брайтоне» (где играл не очень часто), и его главное желание — остаться. Он много работал, чтобы восстановиться физически, и с ним связан сентиментальный вопрос (он воспитанник клуба, который подавал большие надежды), к вингеру клуб хочет отнестись с максимальным уважением. У Ансу будет возможность проявить себя в турне по США, но здесь у него не будет и минуты, если приедут Дани Ольмо и Нико Уильямс, так что для него реальным вариантом становится ещё одна аренда. Также зарплата Фати имеет большое значение.

Рафинья даже слышать не хочет о возможном уходе. Бразилец не рассматривает предложения, даже несмотря на то, что может потерять место в основном составе, и, кажется, очень решительно настроен на продолжение карьеры в Каталонии. В «Барселоне» не скрывают, что продажа бразильца была бы очень кстати, но, похоже, этот вопрос исключён из-за позиции игрока.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:10
Продать Рафинью-большая ошибка.
DXTK
DXTK
вчера в 15:59
Что то сомнения у меня что эти игроки спасут Барселону........Уильямс, Ольмо все же хороши были в системе Де Ла Фуенте......Да и как то странно Барса относится к игрокам...... Виктор Роке, только пришел вроде неплохо себя проявлял, как тут же оказался не нужен, Рафинью тоже хотят на выход а потом удивляются почему говорят что Барса плохо относится к бразильским игрокам.

PS Роке 19 лет он нам не нужен зато у Флика будет бегать 36 летний Левандовский ........
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 15:25
Ольмо, Уильямс, Ямаль - неплохо задумано собрать лучших сборников - чемпионов Европы, став номером один с практически полным испанским/национальным составом ( за очень малым исключением ) .
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:17
Ольмо был лучшим на Европе...
drug01
drug01
вчера в 14:48
Барселона готова поменять состав команды ради игроков Лейпцига и Атлетика
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