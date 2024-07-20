Стало известно, кого продаст «Барселона» ради Ольмо и Уильямса

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вчера, 14:45

«Барселона» хочет продать нападающих и . Каталонцы готовы отпустить игроков ради подписания полузащитника «РБ Лейпциг» и форварда «Атлетика» .

«Барселона» планирует перестроить линию атаки и также готова отпустить и .

Что касается Роке, то каталонцы хотели бы его продать, но понимают, что это невозможно. Поэтому рассматривают аренду с опцией выкупа. Роке хотел доказать, что может добиться успеха в «Барселоне» этим летом, и хотел убедить главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика, но и ему, и его окружению стало ясно, что он не будет здесь играть. На этой неделе «блауграна» уже отдала его номер Ламину Ямалю. Теперь главная цель каталонцев — отбить вложенные в Роке деньги.

Ещё один сложный вопрос — будущее Ансу Фати. Нападающий прибыл после аренды в «Брайтоне» (где играл не очень часто), и его главное желание — остаться. Он много работал, чтобы восстановиться физически, и с ним связан сентиментальный вопрос (он воспитанник клуба, который подавал большие надежды), к вингеру клуб хочет отнестись с максимальным уважением. У Ансу будет возможность проявить себя в турне по США , но здесь у него не будет и минуты, если приедут Дани Ольмо и Нико Уильямс, так что для него реальным вариантом становится ещё одна аренда. Также зарплата Фати имеет большое значение.

Рафинья даже слышать не хочет о возможном уходе. Бразилец не рассматривает предложения, даже несмотря на то, что может потерять место в основном составе, и, кажется, очень решительно настроен на продолжение карьеры в Каталонии. В «Барселоне» не скрывают, что продажа бразильца была бы очень кстати, но, похоже, этот вопрос исключён из-за позиции игрока.