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«Партизан» и «Динамо» Киев договорились сыграть без гостевых болельщиков

вчера, 16:10

«Партизан» объявил о договорённости с киевским «Динамо» провести оба матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов без присутствия гостевых болельщиков.

Первая игра состоится 23 июля в польском Люблине, ответная — 31 июля в Белграде.

Такое решение было принято после того, как с соответствующей просьбой обратились представители украинского клуба, а также в связи с возможными инцидентами между болельщиками (особенно это касается отношений между группами фанатов обеих команд) и после поездки сербского клуба в Россию на Братский кубок в июле. Решение одобрили местные власти в Польше и в УЕФА.

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