«Партизан» и «Динамо» Киев договорились сыграть без гостевых болельщиков

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вчера, 16:10

«Партизан» объявил о договорённости с киевским «Динамо» провести оба матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов без присутствия гостевых болельщиков.

Первая игра состоится 23 июля в польском Люблине, ответная — 31 июля в Белграде.