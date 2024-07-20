«Партизан» и «Динамо» Киев договорились сыграть без гостевых болельщиков

«Партизан» объявил о договорённости с киевским «Динамо» провести оба матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов без присутствия гостевых болельщиков.
Первая игра состоится 23 июля в польском Люблине, ответная — 31 июля в Белграде.
Такое решение было принято после того, как с соответствующей просьбой обратились представители украинского клуба, а также в связи с возможными инцидентами между болельщиками (особенно это касается отношений между группами фанатов обеих команд) и после поездки сербского клуба в Россию на Братский кубок в июле. Решение одобрили местные власти в Польше и в УЕФА.