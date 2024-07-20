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«Локомотив» в результативном матче открытия сезона РПЛ обыграл «Акрон»

вчера, 16:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Локомотив» выиграл у «Акрона» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

Автором первого гола в новом сезоне турнира стал Сергей Пиняев, отличившийся на 29-й минуте. На 36-й тольяттинская команда отыгралась — мяч забил Солтмурад Бакаев. Алексей Батраков на 38-й вывел москвичей вперёд, а на 40-й Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство. Победным голом в составе «железнодорожников» отметился Дмитрий Воробьёв на 79-й.

В следующем туре «Локо» сыграет с «Динамо», а «Акрон» встретится с «Факелом».

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Все комментарии
cg4w4uswy96y
cg4w4uswy96y ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:26
Кстати в доказательство своих слов можете привести примеры когда в Англии и Италии делали "рокировку очков"?
r7x73a5c3238
r7x73a5c3238 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну, что вы сказки рассказываете, в Англии и в Италии и других топ чемпионатах, при ошибках судей никто не занимается рокировкой очков.
Там только снимают очки за нарушения и то вне поля и никогда не начисляют.
Не хорошо вводить в заблуждение людей.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:26
Это точно к счастью). Сам матч финала выявил или подчеркнул его "профессионализм".
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Это точно к счастью).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:35
Весёленький получился забег...)
Со всеми атрибутами хорошего сценария: пенальти, бодание...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Чист (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Ну... немудрено. РЖД - не Газпром (ясно дело), но бабло кует не отставая - даже "народный" Аэрофлот они по ценникам на билет переплюнули, - в коей то веки на самолёте до Москвы дешевле стало добираться, нежели поездом.
Чист
Чист ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 18:29
только у Локо руки разводят для равновесия а другие ради прикола и по этому им пенальти назначают - рука она и в Африке рука -если уж Лока начали тащить с самого начала -уж точно о пердиве песпокоится не стоит
yv6873qu2hg3
yv6873qu2hg3
вчера в 18:25
Локомотив с победой в первом матче чемпионата.
Сп62
Сп62
вчера в 18:06
Для болельщиков матч эмоциоанальный и зрелищный. Для аналитиков тоже есть пища. А для судей - есть хорошее изречение: на усмотрение АРБИТРА.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:52
С Победой ЛОКО!
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко
вчера в 17:47
Воробьеву никак нельзя хорошо играть, а то Зенит его сразу купит
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:47
А почему не показал Матч ТВ?
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 17:35
Не было там пенделя. Игрок раскинул руки для удержания равновесия после толчка в спину. Мяч также был у нег за спиной. Игра в целом равная. Но Локо чуть более наиграл на победу, счет скорее справедлив.
ЗЫ: Акрон оставил очень приятное впечатление.
pomor45
pomor45
вчера в 17:33
Бой был неравным. На стороне ЛОКО были две штанги, одна перекладина и симпатия арбитра.
LOpp
LOpp
вчера в 17:31
Веселое начало чемпионата.
Но обычно после таких матчей дальше в течение дня все скромно, пресно и с малым количеством голов
8k54p7r3jnnd
8k54p7r3jnnd
вчера в 17:31
Старт впечатляет результативной игрой,будем ждать продолжения
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:30
К счастью, не имел чести, слушать его на ЧЕ...)))
drug01
drug01
вчера в 17:26
Локомотив взял верный курс на победу!
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:20
Нет нет, его подпускать можно- но только без трусов. Абсолютно галимый комментатор. Сегодня, он, и еще один умник- такой же "знаток" футбола- портили всю игру...
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:17
Кстати, толку от обращения в ЭСК вообще нет. Даже если признают ошибку судьи, Акрону 1 очко не начислят, и уже тем более с Локо 2 не снимут. В Италии или Англии рокировку очков без проблем бы провели, а у нас нет такой практики. Увы, Акрон в этом сезоне борется за сохранение прописки и +1 очко по решению лиги было бы очень кстати
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:17
Генича после финала Евро24 к микрофон нельзя подпускать. Такого явного "топежа" за одну из команд я не припомню...
Capral
Capral
вчера в 17:13
Повезло Локомотиву- игра вобщем равная и ничейная. Пять мячей в первом туре- это конечно смешно и глупо. Но, если учесть общий уровень игравших команд, то вполне себе объяснимо... Полное отсутствие конструктива и системы в игре обеих команд. Типичный "бей-беги", кому повезет больше. Однако, даже в этой "каше"- больше тренерского было в игре Акрона.

Насмешил в очередной раз Генич, сказавший, что Пиняев должен заменить ушедшего Глушенкова. Пиняев, при всем желании- никогда не заменит Максима, потому что он- ярко выраженный форвард, наконечник, но точно не диспетчер, каким был Глушенков. Конечно, без Глушенкова, отсутствие стройности атак и мысли в центре поля буквально сквозило. Были и весьма спорные моменты, и немало, но хозяева победили, хотя и с очень большим везением, судейским- в том числе...

Вот с такой игрой, трудно Локо придется в следущем туре. Ну а гости, учитывая их дебют в ПЛ, вобщем показали себя командой- играющей, агрессивной и бесстрашной, но тоже, как и Локо- идейно неподкованной. Впрочем, это только 1-й тур в вышке, а значит- всё еще впереди! Мне Акрон понравился, прежде всего- своей нацеленностью на ворота соперника!

Локо с победой! Акрон- с дебютом, путь, даже, и не самым удачным!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:13
Москалёву об этом сообщите)
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:11
Будем посмотреть, а что ещё остаётся?)
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:11, ред.
Обе команды порадовали меня тем, что НЕ "катали мяч" по полю, дескать, начало сезона - что вы хотите?, а ИГРАЛИ В АТАКУ!
Акрон приятно удивил сыгранностью КОМАНДЫ, своей "обезбашенностью" в атаке и, конечно, прекрасными молодыми игроками в составе, особенно Артём Дмитриев.
И думаю, что Акрон обратится в ЭСК по поводу неназначенного Москалёвым пенальти в ворота Локомотива на 88-й минуте за игру рукой Морозова!
И с обороной главному тренеру Акрона нужно что-то делать. Причём, СРОЧНО!
Локомотив тоже удивил, но со знаком "минус": игрочишки, которые в сумме НА ПОРЯДОК (а то и на ДВА порядка) ДОРОЖЕ футболистов Акрона, порой выглядели на поле как жалкие приготовишки.
ДА!
Локомотиву нужно обратиться в РФС с просьбой изменить Регламент - ну, чтобы хозяева поля имели право бронировать какие-то одни ворота на ВЕСЬ МАТЧ, а не менятся воротами, и правые от камеры ворота за собой "забронировать" на весь матч: шутка ли - ТРИ штанги и одна перекладина в эти ворота по ходу матча! ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:11
А пенальти в ворота Локо во втором тайме за заплетание ног? На повторе вроде был, а москаль угловой назначил. Боялся Локо обидеть? Бывает
Nigmann
Nigmann ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:09
12 лысое денег заработало .
Байкал-38
Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:08
Привет!!!
Спишим на начало сезона, дальше будем посмотреть.
В прошлом сезоне в первом туре с дебютантом вообще вничью сыграли 2:2 дома.
Nigmann
Nigmann
вчера в 17:08
Москалев в результативном матче победил Акрон .
SHMEL
SHMEL ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:05
Да не было там толчка, если это считать толчком, то свисток судьи не умолкал бы весь матч.
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