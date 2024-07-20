«Локомотив» в результативном матче открытия сезона РПЛ обыграл «Акрон»

«Локомотив» выиграл у «Акрона» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).
Автором первого гола в новом сезоне турнира стал Сергей Пиняев, отличившийся на 29-й минуте. На 36-й тольяттинская команда отыгралась — мяч забил Солтмурад Бакаев. Алексей Батраков на 38-й вывел москвичей вперёд, а на 40-й Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство. Победным голом в составе «железнодорожников» отметился Дмитрий Воробьёв на 79-й.
В следующем туре «Локо» сыграет с «Динамо», а «Акрон» встретится с «Факелом».
Акрон приятно удивил сыгранностью КОМАНДЫ, своей "обезбашенностью" в атаке и, конечно, прекрасными молодыми игроками в составе, особенно Артём Дмитриев.
И думаю, что Акрон обратится в ЭСК по поводу неназначенного Москалёвым пенальти в ворота Локомотива на 88-й минуте за игру рукой Морозова!
И с обороной главному тренеру Акрона нужно что-то делать. Причём, СРОЧНО!
Локомотив тоже удивил, но со знаком "минус": игрочишки, которые в сумме НА ПОРЯДОК (а то и на ДВА порядка) ДОРОЖЕ футболистов Акрона, порой выглядели на поле как жалкие приготовишки.
ДА!
Локомотиву нужно обратиться в РФС с просьбой изменить Регламент - ну, чтобы хозяева поля имели право бронировать какие-то одни ворота на ВЕСЬ МАТЧ, а не менятся воротами, и правые от камеры ворота за собой "забронировать" на весь матч: шутка ли - ТРИ штанги и одна перекладина в эти ворота по ходу матча! ))
Акрон приятно удивил сыгранностью КОМАНДЫ, своей "обезбашенностью" в атаке и, конечно, прекрасными молодыми игроками в составе, особенно Артём Дмитриев.
И думаю, что Акрон обратится в ЭСК по поводу неназначенного Москалёвым пенальти в ворота Локомотива на 88-й минуте за игру рукой Морозова!
И с обороной главному тренеру Акрона нужно что-то делать. Причём, СРОЧНО!
Локомотив тоже удивил, но со знаком "минус": игрочишки, которые в сумме НА ПОРЯДОК (а то и на ДВА порядка) ДОРОЖЕ футболистов Акрона, порой выглядели на поле как жалкие приготовишки.
ДА!
Локомотиву нужно обратиться в РФС с просьбой изменить Регламент - ну, чтобы хозяева поля имели право бронировать какие-то одни ворота на ВЕСЬ МАТЧ, а не менятся воротами, и правые от камеры ворота за собой "забронировать" на весь матч: шутка ли - ТРИ штанги и одна перекладина в эти ворота по ходу матча! ))
ЗЫ: Акрон оставил очень приятное впечатление.
ЗЫ: Акрон оставил очень приятное впечатление.