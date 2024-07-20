«Локомотив» в результативном матче открытия сезона РПЛ обыграл «Акрон»

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вчера, 16:58

«Локомотив» выиграл у «Акрона» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

Автором первого гола в новом сезоне турнира стал Сергей Пиняев, отличившийся на 29-й минуте. На 36-й тольяттинская команда отыгралась — мяч забил Солтмурад Бакаев. Алексей Батраков на 38-й вывел москвичей вперёд, а на 40-й Абу-Саид Эльдарушев восстановил равенство. Победным голом в составе «железнодорожников» отметился Дмитрий Воробьёв на 79-й.

В следующем туре «Локо» сыграет с «Динамо», а «Акрон» встретится с «Факелом».