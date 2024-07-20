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«Динамо» выиграло у «Факела» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 22:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Динамо» обыграло «Факел» в 1-м туре РПЛ (3:1).

Иван Лепский вывел москвичей вперед на 3-й минуте. Муми Нгамалё удвоил преимущество команды на 21-й, а третий гол «бело-голубых» забил Ярослав Гладышев на 28-й. У гостей на 74-й отличился Евгений Марков.

У московской команды на 39-й минуте красную карточку получил Даниил Фомин. У воронежцев на 90+7-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Сергей Брызгалов.

В другой встрече «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


Ев17
Ев17
сегодня в 05:25, ред.
Почти вторым составом одолели ранее неуступчивый Факел ... Молодые понравились, Лунёв вообще футбол смотрел, пару-тройку раз поработать пришлось всего
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 00:56, ред.
Удаление Фомина не сильно помогло Факелу. Более того, не прости их Тюкавин в паре убойных моментов, получил бы Воронеж еще и позорный разгром. Динамо выиграло на классе, притом в меньшинстве.
Гол престижа был забит красиво. Высший бал если так и задумывалось. В чем я впрочем сильно сомневаюсь.
По этой игре Факел явный кандидат на пердив. Срочно нужно усиление в атаке. Моменты в нападении создавались, но реализовывать их попросту было некому.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
Результативный матч получился и это здорово.
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:44
И ты, тоже, по одной игре с мертвым соперником судишь о классе вратаря? Яков- ты меня огорчаешь... Поверь моему опыту, у Лунёва еще будет столько ошибок, что со счету собьешься... А тот, кто написал, про якобы, лучшего вратаря, уже однажды сравнил Тюкавина с Г.Мюллером...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:41
Факел разочарован.
надеюсь, клуб до сентября сделает хорошие приобретения.
Динамо не зря Лунева взяли. вратарь точно надежней Шунина.
Фомина надо дискву на 2 матча.
нельзя так играть. еще команду подвел перед матчем с Локо. и это капитан ДМ !!!
защитник Майсторович молодец. 19 лет сербу, сыграл уверенно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:40
А вот это интересно, может он и затащит динамиков
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:19
Даже удаление у Динамо не помогло гостям!Факелу тяжко придется
Сп62
Сп62
вчера в 22:17
Результат убедительно показал преимущество Динамо в классе. Впечатлил своей игрой на выходах Лунёв. В этом аспекте, по-моему, он лучший в лиге.
баск
баск
вчера в 22:16
Динамо вкатывается в сезон с лютым недокомплектом в центре обороны..

Бальбуэна болтается в сборных уже во втором турнире подряд;
Фернандес получил повреждение в товарняке со Спартаком;
Маричаль отдыхает после КА.

Таким образом, пару центрдефов у нас исполняли Лепский с Майсторовичем, которым на двоих 37 лет.
Ребята старались, конечно, они рвутся в основу, но опыта остро не хватает обоим, и это неминуемо сказывается.

С учётом же того, что приболел ещё и Скопинцев, оборонительная линия Динамо приобрела и вовсе причудливый вид с Дасой слева.
Картину дополняло отсутствие Чавеса и Карраскаля в середине, так что недокомлект состава у нас и в целом был нешуточный.

С другой стороны, состав Факела также оказался далёк от той дружины, которая наводила шорох в прошлом сезоне, отбирая очки у нас, Зенита и Спартака.
Особенно плохонько гости выглядели как раз в обороне и в первом тайме там практически развалились.

Если бы не несчастный случай с Фоминым, итоговый счёт предсказывать никто бы, наверное, не взялся..

Ваню Лепского- с отличным голевым почином)
СораДников- с первыми очками.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:14
Вроде бы и в 1-м тайме игроки Факела и играли, и боролись, но, по моим ощущениям, всегда им не хватало "чуть-чуть": тут не доборолся, там не добежал, здесь не подставился под мяч...
В результате после 1-го тайма 3-0 в пользу Динамо.
Но после того, как в концовке 1-го тайма удалили Фомина, во 2-м тайме Факел, как в том анекдоте про Петьку, который рассказывал, как выиграл в казино: "Вот здесь-то мне карта и попёрла!" )).
Если прямо сказать, то игра 10 динамовцев против 11-ти воронежцев смотрелась практически равной! ))
Даже гол-красавец воронежцы забили. На большее их, понятное дело, просто не хватило.
Capral
Capral
вчера в 22:13
Первый претендент на вылет. Команда, у которой главный форвард Марков на острие атаки- обречена. В прошлом сезоне, кое-как, с трудом удалось отстоять место в ПЛ, в этом, похоже не получится, да и состав ослабел, походу...
Жаль воронежцев, в прошлом сезоне оставили приятное впечатление.
Gotlib
Gotlib
вчера в 22:11
Личка, как всегда запаздывает с заменами.
w232d6rzsx92
w232d6rzsx92
вчера в 22:10
Шустрая игра, много голов.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:06
Матч не смотрел, но на статистику поглядывал по ходу игры. Только после удаления Фомина, Факел что-то из себя начал представлять. И то, игра все равно не была равная, преимущество Динамо даже вдесятером отражается практически каждым пунктом статистики встречи
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