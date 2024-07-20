«Динамо» выиграло у «Факела» в поединке Премьер-Лиги

«Динамо» обыграло «Факел» в 1-м туре РПЛ (3:1).
Иван Лепский вывел москвичей вперед на 3-й минуте. Муми Нгамалё удвоил преимущество команды на 21-й, а третий гол «бело-голубых» забил Ярослав Гладышев на 28-й. У гостей на 74-й отличился Евгений Марков.
У московской команды на 39-й минуте красную карточку получил Даниил Фомин. У воронежцев на 90+7-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Сергей Брызгалов.
В другой встрече «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью.
В результате после 1-го тайма 3-0 в пользу Динамо.
Но после того, как в концовке 1-го тайма удалили Фомина, во 2-м тайме Факел, как в том анекдоте про Петьку, который рассказывал, как выиграл в казино: "Вот здесь-то мне карта и попёрла!" )).
Если прямо сказать, то игра 10 динамовцев против 11-ти воронежцев смотрелась практически равной! ))
Даже гол-красавец воронежцы забили. На большее их, понятное дело, просто не хватило.
В результате после 1-го тайма 3-0 в пользу Динамо.
Но после того, как в концовке 1-го тайма удалили Фомина, во 2-м тайме Факел, как в том анекдоте про Петьку, который рассказывал, как выиграл в казино: "Вот здесь-то мне карта и попёрла!" )).
Если прямо сказать, то игра 10 динамовцев против 11-ти воронежцев смотрелась практически равной! ))
Даже гол-красавец воронежцы забили. На большее их, понятное дело, просто не хватило.
Бальбуэна болтается в сборных уже во втором турнире подряд;
Фернандес получил повреждение в товарняке со Спартаком;
Маричаль отдыхает после КА.
Таким образом, пару центрдефов у нас исполняли Лепский с Майсторовичем, которым на двоих 37 лет.
Ребята старались, конечно, они рвутся в основу, но опыта остро не хватает обоим, и это неминуемо сказывается.
С учётом же того, что приболел ещё и Скопинцев, оборонительная линия Динамо приобрела и вовсе причудливый вид с Дасой слева.
Картину дополняло отсутствие Чавеса и Карраскаля в середине, так что недокомлект состава у нас и в целом был нешуточный.
С другой стороны, состав Факела также оказался далёк от той дружины, которая наводила шорох в прошлом сезоне, отбирая очки у нас, Зенита и Спартака.
Особенно плохонько гости выглядели как раз в обороне и в первом тайме там практически развалились.
Если бы не несчастный случай с Фоминым, итоговый счёт предсказывать никто бы, наверное, не взялся..
Ваню Лепского- с отличным голевым почином)
СораДников- с первыми очками.
Бальбуэна болтается в сборных уже во втором турнире подряд;
Фернандес получил повреждение в товарняке со Спартаком;
Маричаль отдыхает после КА.
Таким образом, пару центрдефов у нас исполняли Лепский с Майсторовичем, которым на двоих 37 лет.
Ребята старались, конечно, они рвутся в основу, но опыта остро не хватает обоим, и это неминуемо сказывается.
С учётом же того, что приболел ещё и Скопинцев, оборонительная линия Динамо приобрела и вовсе причудливый вид с Дасой слева.
Картину дополняло отсутствие Чавеса и Карраскаля в середине, так что недокомлект состава у нас и в целом был нешуточный.
С другой стороны, состав Факела также оказался далёк от той дружины, которая наводила шорох в прошлом сезоне, отбирая очки у нас, Зенита и Спартака.
Особенно плохонько гости выглядели как раз в обороне и в первом тайме там практически развалились.
Если бы не несчастный случай с Фоминым, итоговый счёт предсказывать никто бы, наверное, не взялся..
Ваню Лепского- с отличным голевым почином)
СораДников- с первыми очками.
надеюсь, клуб до сентября сделает хорошие приобретения.
Динамо не зря Лунева взяли. вратарь точно надежней Шунина.
Фомина надо дискву на 2 матча.
нельзя так играть. еще команду подвел перед матчем с Локо. и это капитан ДМ !!!
защитник Майсторович молодец. 19 лет сербу, сыграл уверенно.
надеюсь, клуб до сентября сделает хорошие приобретения.
Динамо не зря Лунева взяли. вратарь точно надежней Шунина.
Фомина надо дискву на 2 матча.
нельзя так играть. еще команду подвел перед матчем с Локо. и это капитан ДМ !!!
защитник Майсторович молодец. 19 лет сербу, сыграл уверенно.