«Динамо» выиграло у «Факела» в поединке Премьер-Лиги

1721502306

вчера, 22:05

«Динамо» обыграло «Факел» в 1-м туре РПЛ (3:1).

Иван Лепский вывел москвичей вперед на 3-й минуте. Муми Нгамалё удвоил преимущество команды на 21-й, а третий гол «бело-голубых» забил Ярослав Гладышев на 28-й. У гостей на 74-й отличился Евгений Марков.

У московской команды на 39-й минуте красную карточку получил Даниил Фомин. У воронежцев на 90+7-й за вторую желтую карточку был дисквалифицирован Сергей Брызгалов.