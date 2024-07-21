В ЦСКА объяснили, почему были против переноса матча с «Ростовом» из-за жары

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21 июля 2024, 15:44

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, был ли вопрос о переносе матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0) в Ростове-на-Дону из‑за жаркой погоды.

В течение недели температура в регионе достигала 38 градусов по Цельсию.