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В ЦСКА объяснили, почему были против переноса матча с «Ростовом» из-за жары

21 июля 2024, 15:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, был ли вопрос о переносе матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0) в Ростове-на-Дону из‑за жаркой погоды.

В течение недели температура в регионе достигала 38 градусов по Цельсию.

Мы понимали, что температура во время матча будет ниже 35 градусов по Цельсию. За час до игры было в районе 32 градусов. С учётом тяжёлого выезда, а поездка сюда занимает четыре дня, мы были уже исключительно за то, чтобы играть в любом случае. Обратно мы летим через Ставрополь. И у нас на старте сезона три южных выезда, поэтому мы были за то, чтобы в текущей парадигме утверждённого календаря обязательно играть, потому что уже было потрачено четыре дня на логистику.

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Хиромант
Хиромант ответ esb6xs6x37ay (раскрыть)
21 июля в 21:41
- Абсолютно с вами не согласен. Хватит уже из наших футболистов-миллионеров делать эдаких "жертв календаря РПЛ"! Зимой - им холодно! Летом - им жарко! Весной - они хотят "поработать" на даче! Осенью - хотят отдохнуть в отпуске на море! А играть они вообще, когда-нибудь, собираются??? У нас в деревне мужики летом, в +40 (в тени), сено заготавливают, убирают зерновые... в тракторах и комбайнах, которые раскаляются до +50! А зарплата у них в десятки, сотни, а то и в десятки сотен меньше, чем у наших "бедненьких, несчастных" футболистов! Которые играют 90 минут (с перерывом), один раз в неделю. А крестьяне пашут в жару с рассвета до заката, с июня по сентябрь!
112910415
112910415
21 июля в 18:33
сделали выбор, набрали очко ...
6yh9e3qtequ8
6yh9e3qtequ8
21 июля в 18:05
Играть за большие деньги нужно в любую погоду.
neukomm
neukomm
21 июля в 17:58, ред.
Слов нет. А врачи, пожарные, силовики, коммунальщики, интернетчики с зарплатой в десятки раз меньше работают, а эти, значит, не могут побегать. Пора прекращать вообще такую практику переносов из-за "тяжелых погодных условиях". Ребята просто забывают, что они только представление, и им платят за показуху и платят очень немалые деньги. Я понимаю любительские лиги переносить, но тут профи, и будь добр отрабатывай и в жару, и холод
Red blu
Red blu
21 июля в 17:51
Все логично, все разложил по полочкам.
Главное теперь что с тяжёлого выезда вернулись с набранным очком.
esb6xs6x37ay
esb6xs6x37ay
21 июля в 16:53
Да погода не для футбола, это испытание..
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 16:49
Брейдо о парадигмах,.... а футбола то не было
lotsman
lotsman
21 июля в 16:37
Начинают искать причину неудовлетворительной игры.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Аксинья (раскрыть)
21 июля в 16:21
Явно поторопился Круговой с инсинуациями в адрес менеджмента ФК Ростов.
Capral
Capral
21 июля в 16:02
В принципе, могли бы и согласиться, ведь предложение было объективным и целесообразным. Наверняка, Валера возмутился...
Аксинья
Аксинья
21 июля в 15:54
А почему не объяснили команде и в частности Круговому ?
shlomo2
shlomo2
21 июля в 15:52
Сейчас и в Самаре и Оренбурге тоже не комфорт играть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 15:50
Они по-своему правы. Хотя Ростову от этого не легче...
Ironigor
Ironigor
21 июля в 15:50
На поле все находятся в равных условиях.
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