В ЦСКА объяснили, почему были против переноса матча с «Ростовом» из-за жары

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, был ли вопрос о переносе матча 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0) в Ростове-на-Дону из‑за жаркой погоды.
В течение недели температура в регионе достигала 38 градусов по Цельсию.
Мы понимали, что температура во время матча будет ниже 35 градусов по Цельсию. За час до игры было в районе 32 градусов. С учётом тяжёлого выезда, а поездка сюда занимает четыре дня, мы были уже исключительно за то, чтобы играть в любом случае. Обратно мы летим через Ставрополь. И у нас на старте сезона три южных выезда, поэтому мы были за то, чтобы в текущей парадигме утверждённого календаря обязательно играть, потому что уже было потрачено четыре дня на логистику.