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Матчи Кубка России могут провести параллельно с играми Лиги чемпионов

вчера, 08:20

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном изменении времени проведения матчей Кубка России. Ранее Okko приобрел права на показ еврокубковых игр.

Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов.

Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.

Придется ли нам в этом случае проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион? Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в Лиге чемпионов.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 22:41, ред.
Прекрасно, просто ... прекрасно.

Еще меньше зрителей будет смотреть никому ненужный кубок и аудитория скатится на дно.
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 16:02
Совсе решили убить интерес к Российским играм !
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:43
Согласен. Забьем. Двумя постами ниже писал, что спор бесполезный.
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 15:41
Ох уж это мифическое вливание денег в академии.
Ладно, бесполезный спорт.
У вас свои убеждения, у меня свои.
Факт лишь один - если забить на правила УЕФА, УЕФА забьет на нас в ответ. И поболее. Мы далеко не самый ценный их актив.
А если в нашем футболе не будет юриспруденции УЕФА, то и футбола не будет. Я видел футбол Крыма и Абхазии...я в 42 года во дворе лучше играю, чем их "профики".
lotsman
lotsman ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:35
Приношу извинения, ты прав. Ответить сразу не мог, тут в заливе тесновато.) По поводу места в твоей машине - если я его куплю, то я и буду решать сидеть на нём или нет. А по поводу одежды - всё таки чувство этики имеется. В шлёпках на босую ногу, в пляжных шортах и в майке, я в город не выйду.) По поводу кривоногих на поле - за свою команду я буду болеть, в любом составе. Это моя команда. Приходилось бывать на разных аренах мира, смотреть игры. Ничего не скажу, хорошо играют, зрелищно, но для меня без интереса. Только в виде зрелища.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:33
Говорили конкретно о РФ, которая с момента введения бана УЕФА на участие в кубках сильных легов только теряет.
Мир немного другая тема.
Перемешан, не спорю, НО очень много молодых талантов в Европу поставляет Южная Америка, где клубы практически моно-национальные. А развитие футбола, в большей степени зависит от желания вкладывать деньги в развитие собственных академий нежели в скупку "звезд ". К сожалению первое путь долгий, и не сулящий быстрой финансовой выгоды, втч незаконной в виде откатов, поэтому в нашей действительности не сильно популярен. В этом основная проблема. А не в незавозе очередного вагона угольков.
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 15:23
Хватит уже жить прошлым.
Вы не видите, как все изменилось? Или вы по-прежнему убеждены, что если это было возможно в мохнатые годы, то возможно и сейчас.
Весь мир сейчас там перемешан. Все чемпионы мира, Европы - мигранты на мигрантах. Африканцы во Франции, Италии, Испании, в Аргентине одни мигранты. А вы все верите, что детки со двора станут великими мастерами и будут всех нагибать )))
Смешно. Верьте дальше. Но, иногда, пытайтесь раскрыть глаза и посмотреть шире, а не только назад
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:18, ред.
Ясно все. Извечный бесполезный и не имеющий решения спор - стакан наполовину пуст или полон. )
ЗЫ : Последний великолепный состав Спартака, выносивший в одну калитку группу в ЛЧ, на 100 % состоял из игроков выросших во времена полного отсутствия в лиге "супер легов", в конкуренции с такими же доморощенными.
А за последние пару десятилетий, в условиях жесткой конкуренции с "не дворовыми" заезжими почти звездами, сосчитать появившихся достойных российских игроков хватит пальцев одной руки.
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 15:08
Открываем состав Зенита.
Остаются Латышонок, Караваев, Чистяков, Ерохин. Все. Добьете молодежью?
Огонь? Будешь на такой футбол ходить? А смотреть?
Будут играть кто-то в голубой форме против кого-то в красной. Кто-то себя проявил - развернулся и уехал за 0. И опять кто-то никто вылез и учится по мячу попадать... Великое предложение )))
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 15:05
Где вырастит новый Аршавин? Играя с дворовыми соперниками? Когда вы уже поймете, что Аршавины вырастают только с сильными соперниками
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:03
Не надо нагнетать. Уедет Глушенков, вырастет новый Аршавин, итд - итд -итд. Это процесс непрерывный. Текущее поколение не последнее.
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 14:59
Еще раз-уедут все. Сейчас едут, кто едет и не могут уехать. А тут уедут. За 0. Клаудиньо, Эракович и все. И в том числе, уедет Глушенков. О Глушенкове будете мечтать. Либо платить ему миллиард в год, чтобы не ушел.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 14:56, ред.
А сейчас кто к нам едет? Звезды первой величины, или отбраковка/ сбитые летчики ? Все более - менее, кто еще остался, и так уйдут в ближайшее время. Или, если начнут удерживать, перестанут шевелиться и устроят что-то типа италиан страйк, как Вендел , Клауд энд Ко в прошедгем сезоне. А исчезнет проблема "паспортистов" , появится больше "не кривоногих", таких как Глушенков, Пиняев, Тюкавин.
dеigandre
dеigandre ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 14:50
В таком случае УЕФА поставит на паузу все контракты футболистов и тренеров в России. И уедут все. И будем смотреть, как кучка кривоногих Зобниных и Жемалетдиновых бегают по полю
dеigandre
dеigandre ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:48
Ну вот зачем спорить, если не знаешь???

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «Спорт-Экспрессу», почему РФС отказал в просьбе о переносе ряда матчей «Фонбет» — Кубка России на более позднее время некоторым клубам Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Необходимо пояснить, что при составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений. По умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков — это обязательное требование УЕФА», — сказал Митрофанов.

По его словам, РФС удалось добиться от УЕФА «беспрецедентного послабления». «Мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, что позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч», — отметил генсек РФС.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:39, ред.
А почему нет. Если УЕФА поставил, незаконно, на паузу участие клубов РФ в розыгрыше еврокубков, то имеем полное право " поставить на паузу " следование правилам организации. А членство никуда не денется. В данный момент оно просто не имеет смысла. До разрешения известной "ситуации" это только потеря денег. А после разрешения, разрешится и все остальное, втч членство в УЕФА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 14:06
Жаль уважаемый, что ты не видишь смысла и все воспринимаешь буквально. Поясню простым языком. Мой текс дает косвенные основания, считать. что мне совершенно безразлична позиция УЕФА в части регламентации времени трансляций ЛЧ, так и в части реакции нашего РФС, РПЛ, Матч ТВ и пр. Для меня нет этой позиции УЕФА. Для меня есть моя позиция и все.
Осталась вишенку на торт добавить. А что это ты так озаботился уточнением моей позиции.?
lotsman
lotsman
вчера в 13:52
"УЕФА, как обладатель прав на трансляции установил такие правила: купили - соблюдайте." - бред, полнейший.
"...если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов..." - эти 15 мин. нужны каналу ТВ чтобы подготовить трансляцию очередного матча. Это внутренняя кухня канала ТВ и РФС. И никакая УЕФА здесь не указ. Всё, хватит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:41, ред.
Да вообще пофиг!
Я раньше в основном только наши клубы в еврокубках смотрел, а после отстранения почти не смотрел.
Прошлую ЛЧ смотрел только один матч Реал-МС и всё.
Для меня ближе наш чемпионат и кубок чем еврокубки без нас.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:40
Пусть одновременно играют. Уверен, что игры на Кубок России нисколько не помешают УЕФА проводить игры ЛЧ. А если помешают, то пусть они подстраиваются под нас и переносят игры как им заблагорассудится.
dеigandre
dеigandre ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:28
Ты пост выше читал?

если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384196/mitrofanov-maksim 17.07.2024

УЕФА, как обладатель прав на трансляции установил такие правила: купили - соблюдайте.
Ты ко мне подходишь и говоришь: хочу купить место в твоей машине. Я говорю: ок. Но есть условие - в шортах нельзя.
В твоем понимании, если ты купил место в МОЕЙ машине, то имеешь право хоть в трусах ездить.
lotsman
lotsman ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:22
Какие правила? Назови их. Россия КУПИЛА товар и может с ним делать что захочет. Может показывать, а может не показывать. Единственное, что Россия не может корректировать начало матчей УЕФА. Поэтому, если хочет показывать матчи УЕФА и свои матчи, Россия должна будет корректировать свои матчи. А может и не корректировать, просто не показывать матчи УЕФА, которые идут в накладку на внутренние матчи.
dеigandre
dеigandre ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
Тут можно дальше не вести диалог
dеigandre
dеigandre ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:07
Ты знаешь, что будет, если Россия выйдет из УЕФА?
pomor45
pomor45 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 13:07
Мне детали не нужны. Если, образно говоря, я являюсь членом ТСЖ, а меня в квартиру не пускают, то какие тут для меня правила и детали? Есть действие, факт: Россию в ЕК не допускают. Остальное - юридические закорючки и бесхребетность РФС, продолжающей цепляться за эту вражью контору и платить взносы.
dеigandre
dеigandre ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 12:59
Это другой вопрос. Не надо пихать все в кучу. Вы даже не понимаете сути членства/исключения, но носитесь с шашками.
Либо разберитесь в вопросе, либо переставайте впустую воздух сотрясать
dеigandre
dеigandre ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:58
С УЕФА. Мы члены УЕФА. Когда Россия не захочет покупать права, тогда будет другой вопрос. Сейчас права куплены и есть правила
pomor45
pomor45 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 12:58
И что же? мы в ЕК по собственной воле не принимаем участие?
lotsman
lotsman ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 12:52
Какие правила?!! С кем и что согласовывать?!! А если Россия не захочет покупать права на трансляцию матчей УЕФА, то тогда как? Что и с кем она будет согласовывать?
dеigandre
dеigandre ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:36
Еще раз. То, что вы там будете смотреть никак не связано с посылом УЕФА. Смотрите хоть РПЛ, хоть Мужское/Женское.
Гость
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