Матчи Кубка России могут провести параллельно с играми Лиги чемпионов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном изменении времени проведения матчей Кубка России. Ранее Okko приобрел права на показ еврокубковых игр.
Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов.
Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА, мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.
Придется ли нам в этом случае проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион? Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в Лиге чемпионов.
И Россия данные правила обязана соблюдать, как соблюдают и все остальные страны. Либо согласовывать
И Россия данные правила обязана соблюдать, как соблюдают и все остальные страны. Либо согласовывать