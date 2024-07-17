Матчи Кубка России могут провести параллельно с играми Лиги чемпионов

Генеральный секретарь РФС ответил на вопрос о возможном изменении времени проведения матчей Кубка России. Ранее Okko приобрел права на показ еврокубковых игр.

Мы рассматриваем возможность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов нынешнего сезона. В настоящий момент, если матчи Кубка России по дням пересекаются с играми Лиги чемпионов, то любая трансляция встречи Кубка России должна закончиться за 15 минут до начала трансляции матча Лиги чемпионов.

Теперь, даже несмотря на определенное регулирование со стороны УЕФА , мы рассматриваем вероятность проведения матчей Кубка России параллельно с матчами Лиги чемпионов.

Придется ли нам в этом случае проводить кубковые матчи в будние дни в 17:00 или 15:00, когда народ не может с работы пойти на стадион? Да, сейчас мы должны заканчивать матчи в 19:30. Потому что в Лиге чемпионов первые слоты матчей назначаются на 19:45. А так будем начинать во столько, во сколько считаем правильным. Не мы же принимали решение об отстранении наших клубов от участия в Лиге чемпионов.