Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и в Малайзии

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вчера, 09:40

В сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда.

По данным источника, третьим участником может стать сборная России или сборная Панамы. Уже известен календарь турнира:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама)

7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама)

10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Кроме того, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце свободна Мексика.