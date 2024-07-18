Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и в Малайзии

В сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда.
По данным источника, третьим участником может стать сборная России или сборная Панамы. Уже известен календарь турнира:
4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама)
7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама)
10 сентября. Вьетнам — Таиланд
Кроме того, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце свободна Мексика.
испанцев вот не зовут ...
испанцев вот не зовут ...