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Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и в Малайзии

вчера, 09:40

В сентябре в городе Хошимин пройдет международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда.

По данным источника, третьим участником может стать сборная России или сборная Панамы. Уже известен календарь турнира:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама)
7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама)
10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Кроме того, в октябре сборную России готовы принять в Малайзии. Из возможных соперников в этом месяце свободна Мексика.

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Все комментарии
Erk Chunkeleev
Erk Chunkeleev ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:05
Можно ещё организовать турнир в Антарктиде,с пингвинами,и героически выиграть его....
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 12:30
Игру в Мексикой было бы интересно посмотреть ( но это вряд ли ). Давно сборная не играла с сильным соперником. Вьетнам, Таиланд ???, просто отпуск в бархатный сезон за казенный счет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:15
С Мексикой определённый момент мог бы возникнуть?!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:53
Ну хотя бы там состав проверить !
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Интересней будет, чем товарняки гонять.
112910415
112910415
вчера в 11:10
почётно !
испанцев вот не зовут ...
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 10:25
Лучше чемпионат БРИКС создали бы
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:11
Это не турнир просто отпуск за счёт государства Ахах.
pdrfe7pznusx
pdrfe7pznusx
вчера в 10:11
Де факто мы уже в Азии.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:50
Было бы здоровско для сборной России выиграть оба этих турнира.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 09:47
Шанс подняться выше в рейтинге ФИФА
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