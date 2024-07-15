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РФС и Ассоциация футбола Замбии продолжат переговоры

вчера, 14:41

Генеральный секретарь федерации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил, что переговоры с РФС по поводу проведения товарищеского матча со сборной России ещё не завершены.

Мы скоро вернёмся к переговорам с российской стороной о товарищеском матче. У нас достаточно времени, чтобы всё завершить, мы никуда не спешим. Товарищеская игра пройдёт в сентябре–октябре, а у нас есть ещё июль и август для того, чтобы договориться. У нас есть ещё две недели, чтобы уведомить ФИФА о наших соперниках. Они не против, с этим нет никаких проблем.

Сейчас в СМИ ходит много разной информации, поэтому просим дать нам и российской стороне время для того, чтобы согласовать все детали. Как всё будет обсуждено и согласовано, мы об этом объявим сами.

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Россия  Замбия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
pfpjjf387swg
pfpjjf387swg
вчера в 14:48
Игра нам очень нужна. Да и соперник хороший!!!
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