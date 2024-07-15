РФС и Ассоциация футбола Замбии продолжат переговоры

Генеральный секретарь федерации футбола Замбии Рубен Каманга сообщил, что переговоры с РФС по поводу проведения товарищеского матча со сборной России ещё не завершены.

Мы скоро вернёмся к переговорам с российской стороной о товарищеском матче. У нас достаточно времени, чтобы всё завершить, мы никуда не спешим. Товарищеская игра пройдёт в сентябре–октябре, а у нас есть ещё июль и август для того, чтобы договориться. У нас есть ещё две недели, чтобы уведомить ФИФА о наших соперниках. Они не против, с этим нет никаких проблем.