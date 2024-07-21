«Зенит» просит у «Галатасарая» за Вендела 30 млн евро

«Галатасарай» предложил за полузащитника «Зенита» Вендела сумму в размере 15 миллионов евро.
«Сине-бело-голубые» хотят получить за игрока 30 миллионов евро.
Футболист согласился присоединиться к турецкому клубу.
«Галатасарай» предложил за полузащитника «Зенита» Вендела сумму в размере 15 миллионов евро.
«Сине-бело-голубые» хотят получить за игрока 30 миллионов евро.
Футболист согласился присоединиться к турецкому клубу.
16 млн была адекватная цена...20 - край....коль решили на Илича денег приподнять...
16 млн была адекватная цена...20 - край....коль решили на Илича денег приподнять...