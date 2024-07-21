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«Зенит» просит у «Галатасарая» за Вендела 30 млн евро

21 июля 2024, 19:04

«Галатасарай» предложил за полузащитника «Зенита» Вендела сумму в размере 15 миллионов евро.

«Сине-бело-голубые» хотят получить за игрока 30 миллионов евро.

Футболист согласился присоединиться к турецкому клубу.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:24
30 это специально так просят чтобы при торге было куда скинуть в итоге на 20-23 сторгуются
johncamp
johncamp ответ pomor45 (раскрыть)
21 июля в 23:21
Вот вот, в этом сезоне Венделу с Глушенковым набрать вистов, а потенциал там огромный, а потом спихнуть его(Вендела) куда-нибудь, может это и грубо, но явно он уже не видит себя здесь, что за яйца тянуть...
johncamp
johncamp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 23:13
А нам нужно его отдавать? Клаудиньё пусть катит, Вендела не нужно просто так отдавать, вот и торгуются... в последее время у нас это норма, не заметил ?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 21:25, ред.
Не серьёзно....у клуба у которого входящий трансферный рекорд 17 млн просить 30...

16 млн была адекватная цена...20 - край....коль решили на Илича денег приподнять...
q26778uyb3gu
q26778uyb3gu
21 июля в 21:02
Тридцать, так тридцать, и ни цента меньше.
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 20:48
Наверно не смогут договориться,слишком много просят.
pomor45
pomor45
21 июля в 20:15
Из дворца в сарай. Конечно же, только не меньше 30-ти. И тлько в следующем сезоне. В этом не стоило бы рушить зарождающуюся связку Вендел - Глушенков. Эта пара ещё принесёт друг другу немало дивидендов.
lotsman
lotsman
21 июля в 19:45
Сказано уже было - Вендел в Галатасарай не продаётся. Хватит уже. То Соболева в Зенит два месяца пытались сосватать, теперь за Венделла взялись.)
ProKop92
ProKop92
21 июля в 19:25
Нулем не ошиблись?
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 19:17
Не будет Галатасарай столько платить
Василий 50
Василий 50
21 июля в 19:15
Не стоит он столько
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