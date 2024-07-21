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21 июля 2024, 21:56

«Химки» сыграли вничью против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в матче 1-го тура РПЛ .

На 23-й минуте полузащитник «Химок» Александр Руденко не реализовал пенальти. На 33-й минуте защитник «Динамо» Идар Шумаков забил первый гол в игре. На 39-й минуте хавбек «Химок» Хетаг Хосонов не забил одиннадцатиметровый. На 51-й минуте нападающий подмосковного клуба Антон Заболотный сравнял счёт.

В следующем матче «Химки» сыграют против «Спартака», а «Динамо» из Махачкалы встретится против «Краснодара».