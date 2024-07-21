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«Химки» сыграли вничью против «Динамо» из Махачкалы

21 июля 2024, 21:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Химки» сыграли вничью против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

На 23-й минуте полузащитник «Химок» Александр Руденко не реализовал пенальти. На 33-й минуте защитник «Динамо» Идар Шумаков забил первый гол в игре. На 39-й минуте хавбек «Химок» Хетаг Хосонов не забил одиннадцатиметровый. На 51-й минуте нападающий подмосковного клуба Антон Заболотный сравнял счёт.

В следующем матче «Химки» сыграют против «Спартака», а «Динамо» из Махачкалы встретится против «Краснодара».

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Все комментарии
Ternan
Ternan
вчера в 13:34
То ощущение, когда Заболотный в Химках забил, а ЦСКА нет))
112910415
112910415
вчера в 04:31
нормальный смотрибельный футбол
Asper
Asper
вчера в 02:49
Динамо встретится против Краснодара?
Ну вы и грамотеи
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
21 июля в 23:06
Подождëм,с помощью Всевышнего!
gorets004
gorets004
21 июля в 23:04
Для Динамо нужен вратарь и чистый форвард.
rezqdb7shzxx
rezqdb7shzxx
21 июля в 23:03
Антоха спас вовремя Химки от поражения
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
21 июля в 22:58
Подожди,ты чего это.Это начало чемпионата,по одному очку у нескольких команд,не ищи в этом неприязни.Так после третьего тура все станет на места.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 22:54
Игра темповая была...
Обе команды понравились.
А вот судейство оставляет желать лучшего.
Бутринец
Бутринец ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
21 июля в 22:36
Не нужно видеть того чего нет! Есть много других моментов где это проявляется
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ Бутринец (раскрыть)
21 июля в 22:30
Это показывает,как нас ненавидят!
УЕСКА
УЕСКА
21 июля в 22:26
Химки две пенки запороли, во дают! Мирзов у них был хорош, только так накручивал махачкалинских защитников. И одиннадцатиметровые он заработал. Кто ж виноват, что партнеры не могут забить?! Мирзов как по мне лучший игрок матча. В целом веселая была игра, ожидал от нее меньшего, но молодцы команды, старались.
nubom
nubom ответ derrik2000 (раскрыть)
21 июля в 22:26
Я бы поставил ему 5 за два пенальти и "желтую" за симуляцию в остальных случаях...
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
21 июля в 22:26
Мирзову надо дать оскар по сегодняшней игре,он точно заслужил.. Касанием ветра парен падал, профессиональному футболисту должно быть стрёмно так вести себя..позорище!
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
21 июля в 22:20, ред.
    Бутринец
    Бутринец ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
    21 июля в 22:16
    А это что то изменит? Какая разница на каком месте , это пока формальность
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    21 июля в 22:10
    Админ,Динамо Махачкала должно быть на пятом месте.Как бы,тебе это неприятно.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    21 июля в 22:07
    Надеемся,Динамо Махачкала,нас не разочарует!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    21 июля в 22:06
    Динамо Махачкала-Химки+судья-1:1
    derrik2000
    derrik2000
    21 июля в 22:04
    В этом матче я Мирзову поставил бы "за трагизм и артистизм" ТРИ С ПЛЮСОМ.
    Почему хотя бы НЕ "ЧЕТЫРЕ"?
    Мало.
    Мало падал в штрафной Динамо!
    Вот, если бы ещё один 11-метровый назначили -поставил бы ему "ЧЕТЫРЕ".
    )
    АП если серьёзно, то сегодня больше НЕ повезло Химкам.
    А сам матч живенький такой...
    Интересненький... 0
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    21 июля в 22:01
    Химки 2 пенальти не забили! Жуть! Зато Заболотный начал отрабатывать по полной. Молодец Антон!!!
    Гость
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