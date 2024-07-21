«Химки» сыграли вничью против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.
На 23-й минуте полузащитник «Химок» Александр Руденко не реализовал пенальти. На 33-й минуте защитник «Динамо» Идар Шумаков забил первый гол в игре. На 39-й минуте хавбек «Химок» Хетаг Хосонов не забил одиннадцатиметровый. На 51-й минуте нападающий подмосковного клуба Антон Заболотный сравнял счёт.
В следующем матче «Химки» сыграют против «Спартака», а «Динамо» из Махачкалы встретится против «Краснодара».
Ну вы и грамотеи
Ну вы и грамотеи
Обе команды понравились.
А вот судейство оставляет желать лучшего.
Обе команды понравились.
А вот судейство оставляет желать лучшего.
Почему хотя бы НЕ "ЧЕТЫРЕ"?
Мало.
Мало падал в штрафной Динамо!
Вот, если бы ещё один 11-метровый назначили -поставил бы ему "ЧЕТЫРЕ".
)
АП если серьёзно, то сегодня больше НЕ повезло Химкам.
А сам матч живенький такой...
Интересненький... 0
Почему хотя бы НЕ "ЧЕТЫРЕ"?
Мало.
Мало падал в штрафной Динамо!
Вот, если бы ещё один 11-метровый назначили -поставил бы ему "ЧЕТЫРЕ".
)
АП если серьёзно, то сегодня больше НЕ повезло Химкам.
А сам матч живенький такой...
Интересненький... 0