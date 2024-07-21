«Спартак» провалил первый матч сезона. У команды Станковича остались все минусы времён Абаскаля

1721580823

вчера, 19:53

Унизительная «стабильность» московской команды.

Оборонительная игра

Допустили почти два десятка ударов по своим воротам. За первый тайм было 12 попыток «Оренбурга». Больше «Спартак» допускал только в одном из поединков против «Зенита». Невероятно много ошибок. Станкович выбрал высокую линию обороны. Соперник выносил мяч вперёд и сразу получал пространство. Защита – вечное слабое место «Спартака». Станкович не смог снять заклятие, у «Оренбурга» часто были опасные подходы к воротам фаворита. А когда соперники помогали, как защитник Бабич или вратарь Максименко, то оставался вопрос реализации.

Гости располагались в обороне слишком узко, что давало сопернику возможность контратаковать полуфлангами. При этом отметим, что «Спартак» в позиционной обороне садился глубоко, в штрафной площади можно было заметить форварда Соболева. Станкович понимал, что важнее сыграть парочку матчей на «ноль», чем в первой игре броситься в атаку и показать, что ничего в защите не изменилось. У серба ничего не получилось. Медленные Чернов и Бабич вышли в центре обороны, Денисов и Хлусевич на флангах. Линия в итоге подставила голкипера, «Оренбург» победил.

Схема нового тренера

Первое важное наблюдение – Деян Станкович, бывший плеймейкер, разрешил игрокам «Спартака» катать мяч стопой. Испанский подход. Если не видишь решения, то придержи мяч, попробуй пойти в обводку. Сербский специалист в первом официальном матче в «Спартаке» применил классическую схему «4-3-3». Игру строили на вертикальных связях. Зобнин ниже Бонгонды, Соболев опускается, чтобы сократить расстояние с Умяровым, а Медина должен был взаимодействовать с молодым Зориным, хотя эта вертикаль работала плохо.

В принципе, ничего не получилось в рамках традиционной схемы «4-3-3». Попытки перестроиться тоже не принесли особой пользы. У «Спартака» по-прежнему огромные проблемы с доведением атак к ударам в створ ворот, словно Абаскаль остался главным тренером. Также до появления Зиньковского на замену не было подач с флангов. «Спартак» сыграл сегодня как середняк. Но в таком футболе «Оренбургу» было удобнее, ведь это крепкая команда без особых амбиций, но с толковым составом, собранным с помощью опытных и сильных скаутов.

Позиционные атаки

Когда играешь на выезде против «Оренбурга», который предпочитает с испанским тренером Деограсией работать в агрессивной манере, то важно грамотно держать мяч. У «Спартака» не получилось. Команда испанского тренера обожает рисковать, поэтому в прошлом сезоне у ворот Сысуева было много моментов. Сегодня «Спартак» создал мало атак с по-настоящему опасными ударами. Можно долго крутить момент Бонгонды, когда вингер пробил в голкипера. Но Перес и другие защитники «Оренбурга» редко ошибались настолько явно.

Аргентинец снова забил гол. Для Переса это восьмой мяч в РПЛ с начала прошлого сезона. Чтобы понять, насколько это много, особенно для игрока обороны и опорной зоны, достаточно сказать, что рекордсмен «Спартака» на этом отрезке — Бонгонда. У него 7 голов. Соболев и все остальные форварды «Спартака» забили меньше, чем центральный защитник «Оренбурга». В принципе, этой статистики достаточно, чтобы понять суть «Спартака». У них много статистики середняков, поэтому столько осечек. «Оренбург» умеет их остановить.

Прессинг и отборы

В прошлом сезоне «Спартак» классно работал в высоком прессинге. Они не позволяли соперникам быстро возвращать мяч. Сегодня тоже были отрезки, где «красно-белые» не были хуже соперника. Вот только «Оренбург» не вступал в борьбу на каждом участке поля. Деограсия успешно выманил «Спартак», поэтому хозяева сыграли в удобный и классный футбол по своим меркам. Психологически и физически «Оренбург» не был хуже «Спартака». Даже после замен Станковича не было ощущения, что гости легко отыграют два мяча.

Медленность на всех участках поля и во всех фазах игры стала символом «Спартака» в этом поединке. А когда голкипер Максименко наоборот поспешил и неудобно отдал мяч напарнику, то последовал перехват и розыгрыш нехитрой комбинации перед воротами без Александра. «Оренбург» грамотнее выбрал высоту прессинга. У ворот Сысуева, разумеется, иногда возникали очаги возгорания. Но паники не было, ширину команда Деограсии сегодня держала грамотно. В целом нельзя даже было сказать, что играли аутсайдер и фаворит.

Фланговые действия

Хлусевич и Денисов в обороне, Медина и Бонгонда на флангах. «Спартак» располагает ресурсами для агрессивной работы на краях поля. Но игра у названой четвёрки не пошла, хотя некоторые оппоненты в почтенном футбольном возрасте, далеко за тридцать лет. У «Оренбурга» тоже достаточно атакующих футболистов, чтобы грамотно ответить на чужие попытки поднять фланги высоко. Флорентин и Мансилья умеют смещаться на фланги, а Марин там прописан на постоянной основе. Хозяева были спокойнее и расчётливее.

На днях писали, что у «Спартака» нет опорника, плеймейкера и проблемы на флангах обороны. Нельзя исправить коренные минусы московского клуба без трансферов игроков уровня Промеса, только на других позициях – «шестёрки» и «десятки». Сегодня Станкович увидел, что его команда — давно прочитанная всеми в РПЛ книга. Есть время для точечных трансферов. А без них ни один из соперников в РПЛ не испугается «Спартака». Им нечем крыть желание оппонентов сыграть на старых болячках москвичей.

Станкович стал пятым тренером «Спартака», который не победил в дебютном поединке. Витория и Ваноли проигрывали, Тедеско и Абаскаль сыграли вничью. «Стабильность», которую можно смело назвать кошмарной. Деян со своим тренерским штабом готовился к поединку против «Оренбурга». У соперника нет сюрпризов и изменений. Вот только у «Спартака» тоже всё по шаблону. Не реализовали свои моменты, подарили много подходов сопернику. А когда пропустили, то «поплыли» и подарили второй мяч.