«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом официальном матче Станковича

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21 июля 2024, 19:30

«Оренбург» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 62-й минуте забил защитник «Оренбурга» Матиас Перес. На 67-й минуте Эмирджан Гюрлюк удвоил преимущество хозяев поля.

Напомним, что это был первый официальный матч Деяна Станковича на должности главного тренера «Спартака».