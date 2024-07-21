«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом официальном матче Станковича

«Оренбург» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 62-й минуте забил защитник «Оренбурга» Матиас Перес. На 67-й минуте Эмирджан Гюрлюк удвоил преимущество хозяев поля.
Напомним, что это был первый официальный матч Деяна Станковича на должности главного тренера «Спартака».
По первому тайму была мысль, что игра идет до первого гола, обе команды атаковали, вратари были на высоте и Максименко даже из дальней девятки вытаскивал мяч. Ну голы ж должны были посыпаться по такой игре?
И они посыпались. Запомнились непонятные и нелогичные действия Бабича, который бил, когда не надо, пасовал куда не надо, не бежал, когда надо. Ну и еще запомнился привоз Максименко. Соверши 5 хороших сейвов, но ошибка всё перечеркнет. Просто взял и отдал мяч сопернику, да и ладно бы просто отдал, так отдал с фланга, а не из вратарской.
Никакой тактики нет, как уже писал во время матча - фланги не работают. Просто тупые попытки атаковать в лоб, к чему были готовы ЦЗ Оренбурга и отработали на отлично. А лучшим игроком матча я бы называл вратаря Оренбурга (хотя до второго гола назвал бы Максименко).
С победой Оренбург. Меняйте тренера, Спартак, пока не поздно
По первому тайму была мысль, что игра идет до первого гола, обе команды атаковали, вратари были на высоте и Максименко даже из дальней девятки вытаскивал мяч. Ну голы ж должны были посыпаться по такой игре?
И они посыпались. Запомнились непонятные и нелогичные действия Бабича, который бил, когда не надо, пасовал куда не надо, не бежал, когда надо. Ну и еще запомнился привоз Максименко. Соверши 5 хороших сейвов, но ошибка всё перечеркнет. Просто взял и отдал мяч сопернику, да и ладно бы просто отдал, так отдал с фланга, а не из вратарской.
Никакой тактики нет, как уже писал во время матча - фланги не работают. Просто тупые попытки атаковать в лоб, к чему были готовы ЦЗ Оренбурга и отработали на отлично. А лучшим игроком матча я бы называл вратаря Оренбурга (хотя до второго гола назвал бы Максименко).
С победой Оренбург. Меняйте тренера, Спартак, пока не поздно