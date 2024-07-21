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«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом официальном матче Станковича

21 июля 2024, 19:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Оренбург» обыграл «Спартак» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 62-й минуте забил защитник «Оренбурга» Матиас Перес. На 67-й минуте Эмирджан Гюрлюк удвоил преимущество хозяев поля.

Напомним, что это был первый официальный матч Деяна Станковича на должности главного тренера «Спартака».

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Все комментарии
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 20:50
Духу не хватило Слишковича оставить.........негоже профсоюзной команде нефть и много денег, по крайней это не главное, а то и вообще вредное
505ldickadmin
505ldickadmin ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:55
Я матчи смотрел, зачем мне нарезки? То что они время от времени оказывались на противоположных флангах ни о чём не говорит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 505ldickadmin (раскрыть)
вчера в 13:46
Посмотри нарезки игр Тео и Зинки . До Спартака .
505ldickadmin
505ldickadmin ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:37
Да. Ещё вопросы есть?
альсато
альсато ответ 505ldickadmin (раскрыть)
вчера в 13:12
Это Вам Антон сказал где ему играть удобней?))))
505ldickadmin
505ldickadmin ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:34
Зиньковский правша. Не надо дезинформацию писать. В Испании Бонгонда больше играл справа и в центре.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ tigrok (раскрыть)
вчера в 12:30
Чем он лучше Станковича ? С таким же успехом прос....ал Кубок ?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 505ldickadmin (раскрыть)
вчера в 12:27
В Крыльях он был хорош на правом фланге , он левша и гол в ворота ЦСКА , лишнее тому подтверждение ,поэтому его и взяли . Бонгонда отлично разгонял атаки на левом фланге ,как в сборной ,так и в Испании . Можно вспомнить ,как он заиграл в последних матчах того сезона ,когда Слишкович перевёл его на его любимую левую бровку !
505ldickadmin
505ldickadmin ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:30
Зиньковскому как раз очень неудобно справа играть. Слева он хоть под удар может сместиться. Да и у Бонгонды основные две позиции ЦАП и ПП.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 11:09
неохота расстраивать личных поклонников Максименко, однако всегда считал, что по большому счёту это вратарь - дыра
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 11:08
Это судьи,и только судьи!Надо подавать апелляцию и выигрывать технической победой!Спартак-пичинен!Дайте тренеру поработать!
4RT
4RT
вчера в 10:39
Поменяли тренера на мыло
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 10:34
Более высокий уровень лидеров. Оренбурга и более
высокий уровень организации игры определили победу команды!
Видно было, что есть дружный коллектив, есть сплочённость игроков, есть желание играть.
То же самое про Спартак не скажешь: выделить некого.
Средний уровень игрокоа- средний уровень команды- и поражение как итог.
альсато
альсато
вчера в 08:42
ВСЕХ с началом премьеры!...п.с. это не Спартак проиграл со "Станковым пулеметом", а Оренбург выиграл!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:07
Клоунада продолжается. "Спартак" давно уже превратился в середняка не самой, мягко говоря, лиги.
рже
рже
21 июля в 23:22
Спартаку надо перезагрузиться, вылететь первый девизион на пару-тройку лет, а потом начать всё с белого листа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 23:14
Ну перестань всякую шушеру в Спартак сватать ! Не серьёзно всё это !
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 22:51
Да он и не думает, судя по интервью, что сделал какие-то ошибки!
Он просто НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ: как это - ФАВОРИТЫ приехали в глубокую провинцию и ТАМ не задрожали от испуга и восторга, а дали бой и ИГРАЛИ В ФУТБОЛ!
Как это может быть?
В Црвене Звезде и Ференцвароше такой наглости от провинциалов и близко не было!
SHMEL
SHMEL
21 июля в 22:48
Хорошее начало. Привет Станковичу от Слишковича .
derrik2000
derrik2000 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июля в 22:48, ред.
А что здесь понимать-то?
Если рассуждать "три очка не пахнут", то тогда с Вашими выводами кто-то и согласится. Только не я.
Но дело в том, что "своего дурака" или "дураков" в последующем "заколотить" в каждом матче не удастся.
Хотя бы потому, что отсутствие ИГРЫ этого не позволит: "ФОРТУНА - дама изменчивая и очень капризная.
Отсутствие ИГРЫ и, как я вижу, ПОНИМАНИЯ Станковичем того, ЧТО от него ждут с этими игроками.
У него сейчас "солянка сборная" из з футболистов, которые каждый по-своему понимает, как НУЖНО играть на поле.
В этом случае, целостности ИГРЫ нет и НИКОГДА не будет.
Это семаковский Зенит, собрав по сути ЛУЧШИХ российских игроков и прикупив очень неплохих бразильцев, может себе позволить - ТОЛЬКО в нашем чемпионате - в результате каких-то практически спонтанных "двоечек-троечек" или благодаря высокому ИНДИВИДУАЛЬНОМУ мастерству кого-то из бразильцев, что называется, "сделать результат".
Скучно, правда, смотреть на это отсутствие целостной и внятной игры питерской команды, но, как Вы считаете, "счёт на табло и смотри таблицу".
Если ТАК рассуждать, то зачем вообще матчи-то смотреть? Достаточно узнать счёт, посмотреть на ютубе нарезки матча, и хватит.
Нарезки матча, в прочем, можно и не смотреть - счёт-то знаешь! )).
Но ЭТО, повторюсь, халява только - надеюсь, что ПОКА - для нашего внутреннего чемпионата.
Вон, в прошлом сезоне, от Зенита этот "эпизодический фарт" отвернулся, и КОМАНДЫ могли его "подвинуть" с первого места.
Не повезло им...
А может, что-то более приземлённое, что можно "посчитать-потрогать" было в главной роли триллера того чемпионства Зенита.
Не знаю-не знаю...
Очень всё подозрительно было как-то, по моему мнению...
Karkaz
Karkaz
21 июля в 22:39
Это же Спартак, нет у них духа победителей. Даже такие новички как Краснодар, скоро будут брать чемпионство, а Спартак лет через 20, когда звезды сойдутся. Этой команде уже ничего не поможет.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
21 июля в 22:31
Никто не требует его менять прямо сейчас. Люди хотят, чтобы Станкович ошибки свои видел и исправлял. Пока, по нескольким играм Станковича- не видно, чтобы он делал выводы, а жаль...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ derrik2000 (раскрыть)
21 июля в 22:23
Ничего не понял. Если бы Бонгонда вколотил впустые то этот дворовый бей беги Оренбург разобрали бы, но они более настырны были и заколотили своего дурака, хоть и по делу
Просто пенсионер
Просто пенсионер
21 июля в 22:16
После первой игры спартачи требуют отставки тренера , даже ставки делают : будет ли она самой быстрой? Вот это чисто спартаковский ДУХ : менять тренеров как перчатки. Интересно есть ли клуб , который поменял в 21-м веке тренеров больше чем Спартак?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 22:07
Некоторые КБ увидели причину в том, что Спартак играл на "резине" , в то время как Оренбург на естественном газоне. Так бывает. Да еще и по жаре, а Оренбург по прохладе. Так тоже быает
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
21 июля в 22:01
Хороший спартак, мне нравится, такой и оставьте на весь сезон!
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
21 июля в 22:00
Я писал про высокую оборону, наоборот, у москвичей. При медленных защитниках это не логично. Так же, как убирать Соболева и после этого делать навесы в штрафную (на Угальде?). Сегодня Станкович явно проиграл и в тактическом, а в начале игры и в стратегическом плане.
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 июля в 21:54
А у него и выбора большого не было. Но все-таки, Вы главного не замечаете. Не замены, а ведение игры, умение читать соперника- это именно то, что Станкович не умеет. Ну ладно, посмотрим, дай БОГ, чтобы у вас всё получилось!!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
21 июля в 21:51
))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 21:44
Соглашусь ! Но одно радует ,что Станкович не затягивает с заменами ,как Все предыдущие тренеры . Ничего , пройдёт немного времени ,и ,думаю ,у серба начнёт всё получаться . Единственное ,что хотелось бы посоветовать ему - поменять флангами Тео с Зиньковским . Тео хорош на левом ,а Зиньковский на правом фланге ,где те играли до Спартака .
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