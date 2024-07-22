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«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в результативном матче

вчера, 22:00
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Рубину» (2:4) в матче 1-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Пари НН» Зе Турбо. На 5-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник Александр Зотов вывел казанский клуб вперёд, а на 42-й минуте Валентин Вада укрепил преимущество гостей. На 71-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян сумел сократить отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Дмитрий Кабутов отправил 4-й гол в ворота хозяев поля.

Во 2-м туре РПЛ «Пари НН» сыграет против ЦСКА, а «Рубин» встретится с «Зенитом».

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 11:29
,,Иву"
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 11:28
Интересно, а почему не играет Так?
Болеет или ушел?
a-league
a-league
сегодня в 09:00, ред.
Слава тебе господи, что Медведев рванул из Ростова в Нижний за длинным рублём. Объективная реальность, в отличие от собственной завышенной самооценки, оказалась немного другой: в первой же игре - полная авоська
ABir
ABir
сегодня в 05:45
Получается Рубин в гостях одержал волевую победу.
112910415
112910415
сегодня в 04:51
рубиновые были убедительны ! )
Хиромант
Хиромант ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
- Вы ещё и 3-й тур не пропустите! И 4-й! А в 5-м - чума будет! А в 6-м вообще заруба... А в 7-м - полный "расколбас". Ну и т.д., и т.п. до конца чемпа...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:13
Рубиновых с победой, Пари иногда по взрослому парили в центре поля и на подступах к штрафной драконовых, но вот непосредственно в перед воротами хозяйничали защитники зеленых.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:59
С 1 тура настрой на пердив у НиНо ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:54
Результативный матч
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 22:54, ред.
Не совсем понял, у Нижнего в рамке полевой игрок стоял ??? Или кипер с 39.0 на игру вышел ?
Пепс
Пепс
вчера в 22:33
НН прочухал всю прошлогоднюю прелесть своих игр с Рубином ....бумеранг вернулся))))) А то вставал у своих ворот всей командой имел 30% владения...забивал шальной гол со стандарта и отбивался всю игру. Тока у Рубина исполнители чуть покруче - забили 4 ))))))) Сыровато все....но на старте любая победа важна тем боле у НН и не выигрывали никогда ))))) Рубиновые с победой!!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:11
Пари начал неплохо, но что-то пошло ни так) Рубин с победой
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:09
Рубин впервые в истории (в официальной встрече) обыгрывает Пари НН.

Пари играл весь матч первым номером, даже забили первые, а Рубин забил три гола с контратак в первом тайме. После перерыва хозяева вышли и сразу взяли инициативу на себя, владея мячом еще больше, чем в первом тайме. Когда счет стал 2:3 было видно, что вся команда НН пошла в атаку. Точку в этой встрече поставил Рубин очень неожиданно: Свободный удар в центре поля, ничего не предвещало атаки. Быстро разыграли, быстрый прорыв по флангу и прострел в сторону дальней штанги на край штрафной. Что делала вся команда НН в этот момент - мне не понятно. Они просто стояли и смотрели.

На мой взгляд, ошибка была допущена еще перед стартом игры, когда ГТ хозяев оставил на скамейке капитана команды и одного из лучших ЦЗ чемпионата - Гоцука. Без него оборона выглядела рыхлой и не оказывала сопротивления.

Рубин с победой. Счет, конечно, не по игре, но заслужили свои три очка однозначно
pomor45
pomor45
вчера в 22:06
Во втором туре играют лидеры РПЛ. Не пропустите, будет интересно.
chromage
chromage
вчера в 22:04
Кол-во голов слабо отображает саму игру. Класс отдельных игроков Рубина в первую очередь сказался. Но это совершенно не важно. Даку - лучший игрок несомненно. С победой, Рубиновые.
Гость
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