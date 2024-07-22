«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в результативном матче

«Пари НН» проиграл «Рубину» (2:4) в матче 1-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Пари НН» Зе Турбо. На 5-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник Александр Зотов вывел казанский клуб вперёд, а на 42-й минуте Валентин Вада укрепил преимущество гостей. На 71-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян сумел сократить отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Дмитрий Кабутов отправил 4-й гол в ворота хозяев поля.
Во 2-м туре РПЛ «Пари НН» сыграет против ЦСКА, а «Рубин» встретится с «Зенитом».
Пари играл весь матч первым номером, даже забили первые, а Рубин забил три гола с контратак в первом тайме. После перерыва хозяева вышли и сразу взяли инициативу на себя, владея мячом еще больше, чем в первом тайме. Когда счет стал 2:3 было видно, что вся команда НН пошла в атаку. Точку в этой встрече поставил Рубин очень неожиданно: Свободный удар в центре поля, ничего не предвещало атаки. Быстро разыграли, быстрый прорыв по флангу и прострел в сторону дальней штанги на край штрафной. Что делала вся команда НН в этот момент - мне не понятно. Они просто стояли и смотрели.
На мой взгляд, ошибка была допущена еще перед стартом игры, когда ГТ хозяев оставил на скамейке капитана команды и одного из лучших ЦЗ чемпионата - Гоцука. Без него оборона выглядела рыхлой и не оказывала сопротивления.
Рубин с победой. Счет, конечно, не по игре, но заслужили свои три очка однозначно
Пари играл весь матч первым номером, даже забили первые, а Рубин забил три гола с контратак в первом тайме. После перерыва хозяева вышли и сразу взяли инициативу на себя, владея мячом еще больше, чем в первом тайме. Когда счет стал 2:3 было видно, что вся команда НН пошла в атаку. Точку в этой встрече поставил Рубин очень неожиданно: Свободный удар в центре поля, ничего не предвещало атаки. Быстро разыграли, быстрый прорыв по флангу и прострел в сторону дальней штанги на край штрафной. Что делала вся команда НН в этот момент - мне не понятно. Они просто стояли и смотрели.
На мой взгляд, ошибка была допущена еще перед стартом игры, когда ГТ хозяев оставил на скамейке капитана команды и одного из лучших ЦЗ чемпионата - Гоцука. Без него оборона выглядела рыхлой и не оказывала сопротивления.
Рубин с победой. Счет, конечно, не по игре, но заслужили свои три очка однозначно