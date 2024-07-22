«Рубин» одержал победу над «Пари НН» в результативном матче

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вчера, 22:00

«Пари НН» проиграл «Рубину» (2:4) в матче 1-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 3-й минуте забил нападающий «Пари НН» Зе Турбо. На 5-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счёт. На 33-й минуте полузащитник Александр Зотов вывел казанский клуб вперёд, а на 42-й минуте Валентин Вада укрепил преимущество гостей. На 71-й минуте полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян сумел сократить отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Дмитрий Кабутов отправил 4-й гол в ворота хозяев поля.