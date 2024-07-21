«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в 1-м туре РПЛ

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счётом 1:1.
За команду хозяев забил Владислав Камилов (43').
За «быков» отличился Никита Кравцов (30').
По итогу матча «Ахмат» и «Краснодар» расположились на 6-м и 7-м местах соответственно.
Ахмат играл ДОМА в своём стиле в свою силу.
Да и Краснодар при Мусаеве, к сожалению, тоже не очень изменился по сравнению с прошлым сезоном.
Так-то интересно было наблюдать за ходом матча, но лично у меня уже где-то ближе к середине 2-го тайма было было ощущение, что так 1-1 и сохраниться до конца.
А Сеперцян - да, разочаровал сегодня.
Вроде бы корону "лидера команды" примерял, но, видать, великовата корона ему оказалась.)
Ладно. Посмотрим дальше.
Ахмат играл ДОМА в своём стиле в свою силу.
Да и Краснодар при Мусаеве, к сожалению, тоже не очень изменился по сравнению с прошлым сезоном.
Так-то интересно было наблюдать за ходом матча, но лично у меня уже где-то ближе к середине 2-го тайма было было ощущение, что так 1-1 и сохраниться до конца.
А Сеперцян - да, разочаровал сегодня.
Вроде бы корону "лидера команды" примерял, но, видать, великовата корона ему оказалась.)
Ладно. Посмотрим дальше.
В целом, по 20 минутам я бы согласился на ничью. Очень отвратительная игра, много было фолов, футболисты чаще стояли после свистка, чем играли.
По тактике я удивился, три центральных защитника. Ну нет сейчас в Краснодаре ни одного флангового кроме бревна Эктова, которого лучше бы даже не покупали совсем. Без фланговых защитников и кружева не получались - людей просто не было на флангах. Жара опять же. Короче, ничья и норм
В целом, по 20 минутам я бы согласился на ничью. Очень отвратительная игра, много было фолов, футболисты чаще стояли после свистка, чем играли.
По тактике я удивился, три центральных защитника. Ну нет сейчас в Краснодаре ни одного флангового кроме бревна Эктова, которого лучше бы даже не покупали совсем. Без фланговых защитников и кружева не получались - людей просто не было на флангах. Жара опять же. Короче, ничья и норм