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«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в 1-м туре РПЛ

21 июля 2024, 21:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар01.10.2024 Не начался

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счётом 1:1.

За команду хозяев забил Владислав Камилов (43').

За «быков» отличился Никита Кравцов (30').

По итогу матча «Ахмат» и «Краснодар» расположились на 6-м и 7-м местах соответственно.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:50
Против Динамо были абсолютно неготовые к сезону Воронежцы. Они даже в большинстве не могли ничего сделать Динамовцам. Но и по игре неделю назад со Спартаком я бы сказал, что Динамо готово к сезону. Да, там были проблемы, но то был товарняк. По первому туру я вижу только три готовые команды: Зенит, Динамо и Оренбург. Сегодня еще НН - Рубин разыграют дерби, поглядим на них. Может там будет кто-то готовый к сезону. Что остальные клубы не делали - не понятно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:47
По такой жаре и духоте не разбегаешься.Июль прямо душит.У меня язык не повернется обвинить в чем то команды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:28
Размялись, продышались...
Ничья само то - быки на победу не наиграли, а грозненцы поражения НЕ заслужили!
ProKop92
ProKop92
вчера в 07:42
Победил Ахмадар
112910415
112910415
вчера в 04:29
равная плоховатая игра
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 02:53
Уже после первого тура становится ясно, что у Зенита реальных конкурентов нету в чемпионате. Спартак проиграл, Краснодар и ЦСКА потеряли очки. Только Динамо выиграло, но у них просто слабый соперник был.
TheBoLt
TheBoLt
21 июля в 23:10
Не дали мне посмотреть игру, посмотрел до 20 минуты и выключили свет:(

В целом, по 20 минутам я бы согласился на ничью. Очень отвратительная игра, много было фолов, футболисты чаще стояли после свистка, чем играли.

По тактике я удивился, три центральных защитника. Ну нет сейчас в Краснодаре ни одного флангового кроме бревна Эктова, которого лучше бы даже не покупали совсем. Без фланговых защитников и кружева не получались - людей просто не было на флангах. Жара опять же. Короче, ничья и норм
Kosmos58
Kosmos58
21 июля в 22:27
С такой игрой выше 5-го не прыгнут ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
21 июля в 22:16
ну что...ничья спрвведлива.
тем более обе команды не самом оптимальном наборе игроков.
сегодня не хватило Конате))
интересно, как у него с новой работой?
derrik2000
derrik2000
21 июля в 22:08, ред.
В целом, вполне себе справедливый счёт на табло.
Ахмат играл ДОМА в своём стиле в свою силу.
Да и Краснодар при Мусаеве, к сожалению, тоже не очень изменился по сравнению с прошлым сезоном.
Так-то интересно было наблюдать за ходом матча, но лично у меня уже где-то ближе к середине 2-го тайма было было ощущение, что так 1-1 и сохраниться до конца.
А Сеперцян - да, разочаровал сегодня.
Вроде бы корону "лидера команды" примерял, но, видать, великовата корона ему оказалась.)
Ладно. Посмотрим дальше.
За адекватность
За адекватность
21 июля в 22:07
Отвратная игра в целом, и по "Краснодару" в частности. Игра при Ивиче не та была, сегодня была "воздушная, кружевная и очень атакующая". Ладно Федька умудрился молодожену скинуть. Сперцян просто тень самого себя в прошлом сезоне. Парнишка из Калининграда отпахал наверное больше всех в первом тайме, но КПД нулевой. Коста в защите, пока точно не ушедший Алонсо. Во что играли я с дивана не понял. Но как говорится по стартовому матчу выводы делать глупо, поэтому ОлегЫч верю. Не собирался сегодня, но видимо из-за расстроенных чувств придется подход к холодильнику совершить на сон грядущий. Как-то так.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
21 июля в 22:04, ред.
Новичков надо постепенно вливать в игру. Ахмат играл почти прошлогодним составом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 22:04
Я обратил внимание, что обе команды в конце тянули время, т.е. были согласны на ничью. На быков не похоже. Кроме того заметил, что Сперцян явно звезду поймал. Постоянно апеллирует к судье, изображает муки и страдания после падений. Рановато. А может злится, что никому реально в Европе не нужен?
Гость
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