«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя в 1-м туре РПЛ

1721588368

21 июля 2024, 21:59

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счётом 1:1.

За команду хозяев забил (43').

За «быков» отличился (30').

По итогу матча «Ахмат» и «Краснодар» расположились на 6-м и 7-м местах соответственно.