«Спартак» расстанется с исполнительным директором

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых покинет клуб. Сообщается, что функционер доработает до конца месяца.
Белых трудился в «Спартаке» с июля 2023 года.
Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых покинет клуб. Сообщается, что функционер доработает до конца месяца.
Белых трудился в «Спартаке» с июля 2023 года.
Он пришёл в Спартак не работать, он пришёл зарабатывать.
Давно уже не секрет, что в Спартак приходят со словами «После меня хоть потоп».
Он пришёл в Спартак не работать, он пришёл зарабатывать.
Давно уже не секрет, что в Спартак приходят со словами «После меня хоть потоп».