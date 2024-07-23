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«Спартак» расстанется с исполнительным директором

вчера, 09:52

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых покинет клуб. Сообщается, что функционер доработает до конца месяца.

Белых трудился в «Спартаке» с июля 2023 года.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:52
Главное, что бы Амарал спокойно работал и ему никто не мешал карманы набивать.
Он пришёл в Спартак не работать, он пришёл зарабатывать.
Давно уже не секрет, что в Спартак приходят со словами «После меня хоть потоп».
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вчера в 11:21
Двадцать лет клуб без достойного руководства. Как было при Старостиных и Романцеве!? Все угробили, делят бабло! А руоводства и тренера не было и нет!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:16, ред.
Умный человек видать не хочет тонуть вместе с этим кораблём. Лишь бы до конца месяца не затонули окончательно, а то и такое может быть
mb7heyhbk8c3
mb7heyhbk8c3
вчера в 10:28
Это решение может быть связано с результатами команды или личными обстоятельствами.
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вчера в 10:22
В Спартаке процесс пошёл!!!
7sdwyee3t7up
7sdwyee3t7up
вчера в 10:12
Процесс пошел, скоро и тренера погонят.
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вчера в 10:09
С учётом клубных цветов логично вместо Белых попробовать найти Красных
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