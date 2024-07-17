Хейтинга стал помощником Слота в «Ливерпуле»

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вчера, 19:13

«Ливерпуль» объявил о назначении помощником главного тренера .

Бывший центральный защитник «Аякса», мадридского «Атлетико», «Эвертона», «Фулхэма», «Герты» и сборной Нидерландов начал тренерскую карьеру в 2016 году в системе амстердамского клуба. В прошлом сезоне он работал ассистентом в «Вест Хэме».