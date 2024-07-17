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Хейтинга стал помощником Слота в «Ливерпуле»

вчера, 19:13

«Ливерпуль» объявил о назначении Джона Хейтинги помощником главного тренера Арне Слота.

Бывший центральный защитник «Аякса», мадридского «Атлетико», «Эвертона», «Фулхэма», «Герты» и сборной Нидерландов начал тренерскую карьеру в 2016 году в системе амстердамского клуба. В прошлом сезоне он работал ассистентом в «Вест Хэме».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:54
Помню его в сборной, толково играл, надежно.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:52
Он вроде как синий!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26
Эдварс, Хьюз, Слот, где патроны то есть трансферы?
знаю, был слух, что Ливерпуль близок к подписанию 15-летнего талантливого паренька
Рио Нгумохи из академии Челси.
эхо пока не опровергало слух.
Вещий
Вещий
вчера в 20:02
Успехов ему... будет интересно посмотреть на Ливер
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
Ну , что ж пожелаем Джону Хейтингу - поменьше хейтинга...)
pda3n26jn5un
pda3n26jn5un
вчера в 19:21
Остаётся пожелать новой команде красных удачи
cn784gyvwz75
cn784gyvwz75
вчера в 19:20
В стане тренером пришла помощь. Это очень важно, теперь ждём результат
Гость
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