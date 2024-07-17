Хейтинга стал помощником Слота в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» объявил о назначении Джона Хейтинги помощником главного тренера Арне Слота.
Бывший центральный защитник «Аякса», мадридского «Атлетико», «Эвертона», «Фулхэма», «Герты» и сборной Нидерландов начал тренерскую карьеру в 2016 году в системе амстердамского клуба. В прошлом сезоне он работал ассистентом в «Вест Хэме».
знаю, был слух, что Ливерпуль близок к подписанию 15-летнего талантливого паренька
Рио Нгумохи из академии Челси.
эхо пока не опровергало слух.
знаю, был слух, что Ливерпуль близок к подписанию 15-летнего талантливого паренька
Рио Нгумохи из академии Челси.
эхо пока не опровергало слух.