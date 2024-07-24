Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN

Спортивный сайт ESPN составил рейтинг 25 лучших футболистов XXI века.
Первое место занял бывший нападающий «Барселоны», ныне выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси. Второе — экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в настоящее время играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Замкнул первую тройку бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина)
2. Криштиану Роналду (Португалия)
3. Тьерри Анри (Франция)
4. Зинедин Зидан (Франция)
5. Лука Модрич (Хорватия)
6. Килиан Мбаппе (Франция)
7. Андрес Иньеста (Испания)
8. Хави (Испания)
9. Роналдо (Бразилия)
10. Роналдиньо (Бразилия)
11. Златан Ибрагимович (Швеция)
12. Кевин Де Брюйне (Бельгия)
13. Тони Кроос (Германия)
14. Серхио Рамос (Испания)
15. Карлес Пуйоль (Испания)
16. Карим Бензема (Франция)
17. Серхио Бускетс (Испания)
18. Роберт Левандовски (Польша)
19. Кака (Бразилия)
20. Неймар (Бразилия)
21. Андреа Пирло (Италия)
22. Уэйн Руни (Англия)
23. Патрик Виейра (Франция)
24. Луис Суарес (Уругвай)
25. Джанлуиджи Буффон (Италия)
Ну ради забавы пусть забирает))
Ну ради забавы пусть забирает))
Подробнее про Супер ЗМ почитай тут:
https://www.6/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3103521.html
Подробнее про Супер ЗМ почитай тут:
https://www.6/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3103521.html
Винисиус, сын Пелея и Родри из Итаки будут причинами))
Винисиус, сын Пелея и Родри из Итаки будут причинами))
Будут всякие темнокожие бегунки и прочие бездарности
Будут всякие темнокожие бегунки и прочие бездарности
Модрич тоже вызывает сомнения. Как он может быть выше Хави и Иньесты? Они ЧМ и двукратные победители ЧЕ.
Суарес, как по мне, сильнее Левандовского и должен быть выше поляка.
Модрич тоже вызывает сомнения. Как он может быть выше Хави и Иньесты? Они ЧМ и двукратные победители ЧЕ.
Суарес, как по мне, сильнее Левандовского и должен быть выше поляка.