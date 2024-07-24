Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN

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сегодня, 00:54

Спортивный сайт ESPN составил рейтинг 25 лучших футболистов XXI века.

Первое место занял бывший нападающий «Барселоны», ныне выступающий за «Интер Майами» . Второе — экс-форвард мадридского «Реала» , который в настоящее время играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Замкнул первую тройку бывший игрок лондонского «Арсенала» .

Полный список выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Тьерри Анри (Франция)

4. Зинедин Зидан (Франция)

5. Лука Модрич (Хорватия)

6. Килиан Мбаппе (Франция)

7. Андрес Иньеста (Испания)

8. Хави (Испания)

9. Роналдо (Бразилия)

10. Роналдиньо (Бразилия)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Кевин Де Брюйне (Бельгия)

13. Тони Кроос (Германия)

14. Серхио Рамос (Испания)

15. Карлес Пуйоль (Испания)

16. Карим Бензема (Франция)

17. Серхио Бускетс (Испания)

18. Роберт Левандовски (Польша)

19. Кака (Бразилия)

20. Неймар (Бразилия)

21. Андреа Пирло (Италия)

22. Уэйн Руни (Англия)

23. Патрик Виейра (Франция)

24. Луис Суарес (Уругвай)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)