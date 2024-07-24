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Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN

сегодня, 00:54

Спортивный сайт ESPN составил рейтинг 25 лучших футболистов XXI века.

Первое место занял бывший нападающий «Барселоны», ныне выступающий за «Интер Майами» Лионель Месси. Второе — экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в настоящее время играет за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Замкнул первую тройку бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Тьерри Анри (Франция)

4. Зинедин Зидан (Франция)

5. Лука Модрич (Хорватия)

6. Килиан Мбаппе (Франция)

7. Андрес Иньеста (Испания)

8. Хави (Испания)

9. Роналдо (Бразилия)

10. Роналдиньо (Бразилия)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Кевин Де Брюйне (Бельгия)

13. Тони Кроос (Германия)

14. Серхио Рамос (Испания)

15. Карлес Пуйоль (Испания)

16. Карим Бензема (Франция)

17. Серхио Бускетс (Испания)

18. Роберт Левандовски (Польша)

19. Кака (Бразилия)

20. Неймар (Бразилия)

21. Андреа Пирло (Италия)

22. Уэйн Руни (Англия)

23. Патрик Виейра (Франция)

24. Луис Суарес (Уругвай)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)

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Все комментарии
urytos
urytos
сегодня в 10:11
Так то еще только 20е годы, к концу века про него если и вспомнят то вскольз, как сейчас про Пеле или Марадону. Назовут современника лучшим за 21 век.
allemz
allemz ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 09:54
А, тогда ок, ничего не знал про супер ЗМ, you're right)

Ну ради забавы пусть забирает))
EIIiada
EIIiada ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:51
Ты малость напутал. Супер Золотой мяч дается лучшему игроку последних 30 лет. Причем тут Винисиус и Родри? Они претендуют на обычный ЗМ, который дается лучшему игроку сезона. В этом году его получит Родри.

Подробнее про Супер ЗМ почитай тут:

https://www.6/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3103521.html
allemz
allemz ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 09:48
Ты описал некий музей, который заслужил Месси, но никак не достижения за текущий сезон. Кроме КА нечем похвастаться, а свинисиус выиграл ЛЧ, Ла лигу и тому подобное, шансов поболее в разы
allemz
allemz ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 09:45
Троя снова падет...
Винисиус, сын Пелея и Родри из Итаки будут причинами))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 09:32
будут вспоминать только Месси, а Роналду будут путать с Роналдо и Роналдинье
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:29, ред.
Мбаппе вообще не понятно что в этом списке делает, ничего выдающегося еще не показал, даже до уровня Неймара еще не дотягивает. Суарес вообще во всех командах стабильно выдает 20+ голов за сезон, и уж точно на голову выше Мбаппе, а его в самый низ в списке
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:28
да и 20-го тоже, бесспорно
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:28, ред.
С этим может поспорить только Жлоб Мендеш Авардс.. С Мендешем в "главной" роли.. А-ха-ха-ха... 😂
EIIiada
EIIiada ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
Кто, если не он? Самый титулованный футболист в истории, чемпион мира, обладатель 8 ЗМ и 6 ЗБ. И это только самые главные достижения.
EIIiada
EIIiada ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 08:54
За Трою!!!!!
allemz
allemz ответ EIIiada (раскрыть)
сегодня в 08:49
За что???))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:48
Список, на который смотришь с грустью, такого больше не будет.
Будут всякие темнокожие бегунки и прочие бездарности
2qs9uf4t3qza
2qs9uf4t3qza
сегодня в 08:42
Такую чушь могут написать Российские СМИ.
arsenVS
arsenVS
сегодня в 08:38
Как и любой такой список этот список вызывает очень много вопросов. Сложно расставить такое количество звёзд в определенной последовательности что бы быть объективным. На мой скромный взгляд Анри точно не должен быть выше чем Зидан или Хави с Иньестой. Плюс раз такая песня пошла то почему в списке нет Фигу ? Также отсутствует Касильяс , а он среди вратарей столько выиграл что мама не горюй. Честно говоря вопросов нет только по Месси . Однозначно лучший игрок 24-х годов 21 века. Самый титулованный игрок в истории данной игры. По Роналду где то можно спорить где то нет но в целом 2-е место наверное его. Модрич на мой взгляд высоковато стоит. Мбаппе выше Роналдо и Роналдиньо , вы серьезно ? При всем уважении и безспорном таланте и даже победе на ЧМ Мбаппе никак сейчас не стоит выше этих двух бразильцев. В общем список как я и говорил вызовет много полемики и вопросов.
EIIiada
EIIiada
сегодня в 08:08
Месси все ближе к Супер Золотому мячу!!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:03
Рановато называют лучших 21го века. Они что, решили что в 21 веке больше не будет достойных игроков, лучше этих?
EIIiada
EIIiada
сегодня в 08:01
Король на законном 1-м месте, принцесса, как всегда, вторая. Только две эти позиции не вызывают сомнений, а дальше просто смех. Такое ощущение, что список вместе с Пересом составляли. Какие Модрич и Мбаппе в топ-10???? Мбаппе вообще не должно быть в списке, а Модрич где-то в конце списка. Почему всего 1 вратарь в списке? Где Касильяс и Нойер?
adekvat
adekvat
сегодня в 07:33
Модрича слишком подняли, выше Иньесты, Роналдо.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 07:27
Мбаппе на 6-м месте просто смех. Чего он добился, чтобы быть вообще в этом списке? Выиграл ЧМ? Если это повод, то где Мирослав Клозе, у которого финал ЧМ + победа на ЧМ и который лучший бомбардир в истории ЧМ??????

Модрич тоже вызывает сомнения. Как он может быть выше Хави и Иньесты? Они ЧМ и двукратные победители ЧЕ.

Суарес, как по мне, сильнее Левандовского и должен быть выше поляка.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:21
Почему Мбаппе постоянно во все топы пихают? Просто с десяток человек более достойных есть. Ибра, Лева, Буффон, Суарес, Кросс, Нойер, даже Неймар....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16, ред.
Опять эти версии и рейтинги
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 07:06
Что тут вообще Мбаппе делает?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:32
Мир ещё до конца не осознал, что эти двое скоро покинут футбол на поле. Их эпоха завершилась. Через десилетия будут вспоминать, что были Месси и Роналду...Оба молодцы оставили свой след в истории футбола.
112910415
112910415
сегодня в 06:16
ну, интересная идея
ABir
ABir
сегодня в 05:48
21 век только начался, еще все измениться, а этот рейтинг по состоянию на середину 2024 года - лишь один из промежуточных финишей, который выиграл Лео. К концу 21 века, многие даже знать не будут, кто такой был Месси.
h94tue9whnyp
h94tue9whnyp
сегодня в 05:17
Дномяру никак в покое не оставят
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:10
лучше бы написали по каким критериям этот рейтинг составляли.... очень интересно сто взято за основу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:40
Смешной рейтинг. Бедный Роналдиньо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
РоналдЫ все в сборе. Один из них наверняка плачет от несправедливости...
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