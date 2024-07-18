Британский сайт FourFourTwo назвал Яшина лучшим вратарём всех времён

Британский сайт FourFourTwo назвал лучших вратарей в истории футбола.
Первое место занял экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. В 1956 году игрок стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — победителем чемпионата Европы. В 1963-м получил «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе по версии журнала France Football.
Вторым стал футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер, третьим — Гордон Бэнкс, выигравший с Англией чемпионат мира в 1966-м.
В топ-10 также вошли: Икер Касильяс (Испания), Рикардо Самора (Испания), Зепп Майер (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петр Чех (Чехия), Петер Шмейхель (Дания) и Дино Дзофф (Италия).
14-е место занял бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.
Ну так вот, 2 место Нойера- мне непонятно.
Ну так вот, 2 место Нойера- мне непонятно.
но видать, 4-4-2 под впечатлении от инновации немца)) который придумал, как должен играть вратарь.
а ведь эту тактику придумал великий венгерский вратарь Дьюла Грошич.
он первым начал подчищать за обороной, когда суператакующая золотая Венгрия почти всей командой убегала вперед.
Нойер просто позаимствовал.
Лев Иванович Яшин законно на первом месте.
и его умение читать игру было уникально.
я его игру не видел, к сожалению.
но историю героев полезно знать, когда в ютубе все есть.
футбол меняется, от этого никуда не деться.
владение и техника работы с мячом - тем более.
наверно, скоро появятся новые кудесники мяча.
поживем - увидим, чем нас они удивят.))
но видать, 4-4-2 под впечатлении от инновации немца)) который придумал, как должен играть вратарь.
а ведь эту тактику придумал великий венгерский вратарь Дьюла Грошич.
он первым начал подчищать за обороной, когда суператакующая золотая Венгрия почти всей командой убегала вперед.
Нойер просто позаимствовал.
Лев Иванович Яшин законно на первом месте.
и его умение читать игру было уникально.
я его игру не видел, к сожалению.
но историю героев полезно знать, когда в ютубе все есть.
футбол меняется, от этого никуда не деться.
владение и техника работы с мячом - тем более.
наверно, скоро появятся новые кудесники мяча.
поживем - увидим, чем нас они удивят.))