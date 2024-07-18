Британский сайт FourFourTwo назвал Яшина лучшим вратарём всех времён

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вчера, 23:18

Британский сайт FourFourTwo назвал лучших вратарей в истории футбола.

Первое место занял экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР . В 1956 году игрок стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — победителем чемпионата Европы. В 1963-м получил «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе по версии журнала France Football.

Вторым стал футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира 2014 года , третьим — , выигравший с Англией чемпионат мира в 1966-м.

В топ-10 также вошли: Икер Касильяс (Испания), Рикардо Самора (Испания), Зепп Майер (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петр Чех (Чехия), Петер Шмейхель (Дания) и Дино Дзофф (Италия).