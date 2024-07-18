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Британский сайт FourFourTwo назвал Яшина лучшим вратарём всех времён

вчера, 23:18

Британский сайт FourFourTwo назвал лучших вратарей в истории футбола.

Первое место занял экс-голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. В 1956 году игрок стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — победителем чемпионата Европы. В 1963-м получил «Золотой мяч» как лучший футболист года в Европе по версии журнала France Football.

Вторым стал футболист «Баварии» и сборной Германии, чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер, третьим — Гордон Бэнкс, выигравший с Англией чемпионат мира в 1966-м.

В топ-10 также вошли: Икер Касильяс (Испания), Рикардо Самора (Испания), Зепп Майер (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петр Чех (Чехия), Петер Шмейхель (Дания) и Дино Дзофф (Италия).

14-е место занял бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:40
И вообще- "пи.....ц".
Не представляю, как он мяч отбил. Наверно, вместе с мячом в ворота влетел...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
Это было в 2012 году)...
Капитан Барселоны Карлес Пуйоль назвал невероятной игру нападающего Лионеля Месси в воротах. Месси попробовал себя в роли голкипера во время тренировки команды и в одном из эпизодов в красивом прыжке отбил удар по своим воротам. "Еще и вратарь? Невероятно", - написал в своем твиттере Пуйоль....
Короче гном молодец...и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:42, ред.
Придумать как играть и исполнить, согласись, вещи разные. Нойер если и не автор самой идеи 11- го в поле, то уж точно лучший в ее исполнении и тем более - в развитии.
Поистине самый надежный и координированный немец в рамке, который, как и Федерер в теннисе, владеет всеми как известными техническими приемами кипера, так и новыми, доведенными им до совершенства.
Нойер - новатор в футбольных воротах. Поэтому второй по праву. До сих пор в памяти финал ЛЧ ПСЖ-Бавария, где немец отразил все и вся от пикового Неймара и Мбаппе, которые после сейвов немца просто разводили руки...
Ну а Кан..., лишь бледный проблеск тени Ману.., особенно после финала ЧМ 2002, где Оливера деклассировал Зубастик.
_Elliada_
_Elliada_
сегодня в 09:36
Яшин №1, остальные по вкусу
_Elliada_
_Elliada_
сегодня в 09:35
Капрал как всегда про Месси. И после этого он утверждает, что не хейтер.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:09
Что тут делает Нойер? Кроме игры ногами он ничего не показал
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 06:54
Все же после Яшина я бы поставил Буффона на второе место.
2mcsug4xqjpd
2mcsug4xqjpd
сегодня в 05:25
Приятно конечно что хоть здесь мы застолбили за собой первое место
амурец
амурец
сегодня в 01:30
Яшин без сомнений, а вот Буффона включили в десятку лучших вратарей это смешно
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:37
Планички тоже нет...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:36
В Германии, Кана- считают вторым после Майера!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:31
странно, что в топ-10 нет Оливера Кана, аргентинца Карисо и бельгийца Жана Пфаффа.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:24
Супер!!!!!!!! Про подвиги Грошича не знал. Информация интересная!!! По Буффону- согласен, на все 100 процентов!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:19
Маэстро, я 5 минут ждал, пока успокоюсь и пока перестанут руки дрожать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только увидел фотку, так заржал, что сосед сверху проснулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я знал, Дружище, Вы- мимо не пройдете, а значит, заряд позитива- обеспечен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:14
считаю Буффона сильней Нойера.
но видать, 4-4-2 под впечатлении от инновации немца)) который придумал, как должен играть вратарь.
а ведь эту тактику придумал великий венгерский вратарь Дьюла Грошич.
он первым начал подчищать за обороной, когда суператакующая золотая Венгрия почти всей командой убегала вперед.
Нойер просто позаимствовал.
Лев Иванович Яшин законно на первом месте.
и его умение читать игру было уникально.
я его игру не видел, к сожалению.
но историю героев полезно знать, когда в ютубе все есть.
футбол меняется, от этого никуда не деться.
владение и техника работы с мячом - тем более.
наверно, скоро появятся новые кудесники мяча.
поживем - увидим, чем нас они удивят.))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:57
Месси на месте)...
Capral
Capral
вчера в 23:29
А кстате- где Месси?! Безобразие!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:28
Это правильное решение,так и должно быть !
Capral
Capral
вчера в 23:28
По Яшину, итак всё понятно и без этого журнала, и давно. А вот Нойер на 2 месте- явно не в тему. Майер, Кан- точно сильней, если из немецких. А если из мировых, то, Буффон, Дзофф- точно не хуже, если не лучше. Да тот же Самора, до появления Яшина считался лучшим в мире, но потом, сам, публично признал- что Яшин- первый!!!
Ну так вот, 2 место Нойера- мне непонятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:24
Это так и есть. И по-моему всё это признали...
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