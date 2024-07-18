Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

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вчера, 17:35

Международная федерация футбола ( ФИФА ) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Лидерство сохранила Аргентина. Второе место занимает Франция. Испания поднялась на пять позиций и теперь замыкает топ-3. Также в первой пятёрке Англия поднялась на четвёртую строчку, а Бразилия стала пятой.

Сборная России осталась на 33-м месте.