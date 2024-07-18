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Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

вчера, 17:35

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Лидерство сохранила Аргентина. Второе место занимает Франция. Испания поднялась на пять позиций и теперь замыкает топ-3. Также в первой пятёрке Англия поднялась на четвёртую строчку, а Бразилия стала пятой.

Сборная России осталась на 33-м месте.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:43
В Беларуси вон Стецурин решает кому быть чемпионом,поднял чел с Базановым футбол,посмотрите как они вынесли Пюник,что же будет во 2 раунде
Capral
Capral ответ _Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ _Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 20:04
    👍..
    _Elliada_
    _Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:35
      _Elliada_
      _Elliada_ ответ НE Эго Ист (раскрыть)
      вчера в 19:34
      Даже больше. В истории футбола только 3 игрока делали 3 требла: Хави и Иньеста (Барселона 2009 и 2015, Испания 2008-2012) и Месси (Барселона 2009 и 2015, Аргентина 2021-2024). Но только Месси признавался лучшим игроком в каждом турнире в 3-х треблах (2009 - лучший игрок ЛЧ, Ла Лиги, Кубка Испании; 2015 - лучший игрок ЛЧ, Ла Лиги, Кубка Испании; 2021-2022 - лучший игрок КА, ЧМ, Финалиссимы)
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист ответ _Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:52
      Из 4-х подряд турниров, выигранных Аргентиной, Месси трижды на них признавался лучшим игроком.. Причём подряд.. Это тоже рекорд.. На все времена.. ☝️
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      вчера в 18:28, ред.
      33. Россия.
      34. Катар.
      35. Панама.

      Прекрасное соседство. Вот можем же, когда захотим. Иран, жалко, на двадцатом месте, не догнать. Эх, надо было Таджикистан обыгрывать. 😐
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист
      вчера в 18:20
      "Выходцев из Африки" пора бы уже и опустить пониже.. 👎.. Тудыть их.. Хе..
      Capral
      Capral ответ _Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 18:13
      Ты ошибку исправил?)))
      112910415
      112910415
      вчера в 18:04
      ничего. на Вьетнаме поднимемся ! )
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 18:04, ред.
      Какой смысл в каждый мировой показатель впихивать сейчас наши достижения или унижения ?

      Эти рейтинги к нам априори не относятся. Мы сейчас вне мирового спорта, вне мировых финансов, вне мировой экономики... и во вне всего и вся.
      _Elliada_
      _Elliada_
      вчера в 17:45
      Естественно, Аргентина сохранила лидерство. Победитель КА 2024. Единственная сборная в истории, которая выиграла 4 турнира подряд. Благодаря победе на Евро, Испания поднялась в рейтинге. Но больше всего удивило позиция Колумбии. Финалисты КА заняли 9-е место. Это уровень сборной Португалии.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
      вчера в 17:38
      в точку)))
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 17:38
      зато в ощущении стабильности.
      когда вся футбольная жизнь на планете построена на эволюции
      Вещий
      Вещий
      вчера в 17:37
      Бег на месте это тоже вид спорта...:))))
      Гость
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