Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Лидерство сохранила Аргентина. Второе место занимает Франция. Испания поднялась на пять позиций и теперь замыкает топ-3. Также в первой пятёрке Англия поднялась на четвёртую строчку, а Бразилия стала пятой.
Сборная России осталась на 33-м месте.
34. Катар.
35. Панама.
Прекрасное соседство. Вот можем же, когда захотим. Иран, жалко, на двадцатом месте, не догнать. Эх, надо было Таджикистан обыгрывать. 😐
34. Катар.
35. Панама.
Прекрасное соседство. Вот можем же, когда захотим. Иран, жалко, на двадцатом месте, не догнать. Эх, надо было Таджикистан обыгрывать. 😐
Эти рейтинги к нам априори не относятся. Мы сейчас вне мирового спорта, вне мировых финансов, вне мировой экономики... и во вне всего и вся.
Эти рейтинги к нам априори не относятся. Мы сейчас вне мирового спорта, вне мировых финансов, вне мировой экономики... и во вне всего и вся.
когда вся футбольная жизнь на планете построена на эволюции
когда вся футбольная жизнь на планете построена на эволюции